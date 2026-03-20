Infra News : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारा मोठा प्रकल्प; JNPT-पुणे-गोवा लिंक रोडचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्रातील प्रस्तावित पागोटे चौक द्रुतगती मार्गाच्या कामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाने (NHI) किनारी मंजुरी मिळवल्याने आणि प्रिल मध्ये बांधकामासाठी निविदा उघडण्याच्या तयारीमुळे एक पाऊल पुढे पडले आहे. महाराष्ट्रातील प्रस्तावित पागोटे चौक द्रुतगती मार्गाच्या अंमलबजावणीला आता एक पाऊल पुढे सरकले आहे, कारण भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने किनारी नियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone) मंजुरीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यातील संपर्क अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या या ग्रीनफिल्ड पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी ही घडामोड एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
29.3 किमी लांबीचा सहा पदरी मार्ग, जेएनपीटी बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्ग ४८ (NH48), मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व मुंबई-गोवा महामार्ग यांसारख्या प्रमुख मुख्य रस्त्यांदरम्यान एक थेट, प्रवेश-नियंत्रित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कॉरिडॉरमुळे सध्याच्या मार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी होऊन मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
या द्रुतगती मार्गावर भूभागाला अनुसरून विविध प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या अभियांत्रिकी रचनांचा समावेश असेल. योजनेत सहा मोठे पूल, पाच छोटे पूल, चार उड्डाणपूल आणि अनुक्रमे १.९ किलोमीटर व १.५७ किलोमीटर लांबीचे दोन बोगदे यांचा समावेश आहे. या घटकांचा उद्देश संपूर्ण मार्गावर वेग आणि सुरक्षिततेचे मानके कायम राखत, अखंडित प्रवास सुनिश्चित करणे हा आहे.
बांधकाम सुरू झाल्यापासून हा प्रकल्प 30 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. म्हणजे हा प्रकल्प 16 एप्रिल रोजीपर्यंत पूर्ण होणार आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यावर, यामुळे मुंबई आणि पुणे दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पुण्याहून प्रवास करणारे वाहनचालक खालापूर टोल प्लाझानंतर लगेचच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरून बाहेर पडून सुमारे २० मिनिटांत अटल सेतूच्या चिरले इंटरचेंजवर पोहोचू शकतील. या विकासामुळे दोन्ही शहरे एकमेकांच्या जवळ येतील, तसेच प्रादेशिक संपर्क आणि आर्थिक घडामोडींना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अभियांत्रिकी संरचना असतील:
मोठे पूल: ६.
लहान पूल: ५.
बोगदे (Tunnels): सह्याद्रीच्या रांगांमधून जाणारे २ बोगदे (अनुक्रमे १.९ किमी आणि १.५७ किमी लांबीचे), जेणेकरून अवजड कंटेनर ट्रकला घाट उतरण्याची गरज भासणार नाही.
मुंबईच्या अटल सेतूपासून गोवा महामार्गापर्यंतचे अंतर अवघ्या 20-30 मिनिटांत पार करता येईल.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडहून येणारी वाहतूक थेट जेएनपीटीला पोहोचू शकेल, ज्यामुळे पनवेल बायपास करणे शक्य होईल.
संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्गाचे कामही अंतिम टप्प्यात असून, तो मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
JNPT बंदर: जेएनपीटी बंदरातून येणारे हजारो कंटेनर ट्रक्स आता पनवेल शहरात न शिरता थेट पुणे किंवा गोवा महामार्गावर जाऊ शकतील. यामुळे इंधन आणि वेळेची मोठी बचत होईल.
लॉजिस्टिक कंपन्या: मालाची ने-आण जलद गतीने होईल, ज्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन व्यापार वाढण्यास मदत होईल.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकर: पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडहून नवी मुंबई विमानतळावर किंवा 'अटल सेतू' (MTHL) मार्गे मुंबईत जाणाऱ्या प्रवाशांना पनवेलच्या वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळेल. हा मार्ग थेट कनेक्ट करत असल्याने प्रवासाचा वेळ किमान 30 ते 40 मिनिटांनी वाचेल.
कोकण आणि गोवा जाणारे पर्यटक:
मुंबई किंवा नवी मुंबईतून गोवा महामार्गाकडे जाणाऱ्या पर्यटकांना आता पळस्पे फाट्यावरील (Palaspe Phata) ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची गरज उरणार नाही. अटल सेतूवरून उतरल्यावर थेट या लिंक रोडने गोवा महामार्गाला जोडले जाणे शक्य होईल.
पनवेल आणि नवी मुंबईकर:
सध्या बंदराची सर्व अवजड वाहतूक पनवेल शहरातून किंवा कळंबोली सर्कलवरून जाते, ज्यामुळे तिथे सतत ट्रॅफिक जॅम असतो. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर अवजड वाहतूक शहराबाहेरून वळवली जाईल, परिणामी पनवेलमधील स्थानिक वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIAL):
या नवीन महामार्गामुळे पुणे, गोवा आणि दक्षिण भारतातून येणाऱ्या प्रवाशांना थेट विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक जलद आणि 'सिग्नल-फ्री' कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबई, पुणे आणि गोवा या तीन महत्त्वाच्या शहरांमधील अंतर 'वेळेच्या' बाबतीत खूपच कमी होणार आहे, ज्याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्था आणि पर्यटनाला होईल.