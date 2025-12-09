Explainer : महाराष्ट्रात अचानक इतकी थंडी आली कुठून? तज्ज्ञांनीच दिलं उत्तर...

Maharashtra Winter wave reason EXPLINED : हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये तापमानात लक्षणीय घट होत असून, त्यामुळं उत्तरेकडील राज्यांमध्ये फक्त पर्वतीय क्षेत्रच नव्हे, तर मैदानी भागांमध्येसुद्धा थंडीचा कडाका वाढत आहे. हरियाणा, चंदीगढसह हिमाचल, उत्तराखंडमध्येसुद्धा धुक्याची चादर पाहता इथं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार उत्तराखंडमध्ये पुढचे काही दिवस शीतलहरी वाहणार असून, त्यामुळं हिमवर्षावानं जनजीवन विस्कळीत होऊ शकतं.
इथं उत्तरेकडील हे वारे महाराष्ट्राच्या दिशेनंसुद्धा कूच करत असून, मराठवाड्यासह विदर्भात थंडीचा कडाका वाढणार असल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं आहे. विदर्भासह मराठवाड्यात गारठा कायम राहणार असून पश्चिम महाराष्ट्रातसुद्धा किमान तापमानात घट अपेक्षित असून उत्तरेकडून गोठविणारी थंडी महाराष्ट्रावर धडकत असल्याने अनेक जिल्ह्यात किमान तापमानात सातत्यपूर्ण घट होत असल्याचं हवामान तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे.
ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ आणि अभ्यासक कृष्णानंद होसाळीकर यांच्या माहितीनुसार 10 डिसेंबरपासून राज्याच्या अंतर्गत भागात अनेक ठिकाणी किमान तापमानात घट होण्यास सुरुवात होणार असून, त्यानंतरचे तीन दिवस ही स्थिती कायम असेल. त्यानंतर धीम्या गतीनं तापमानात वाढ होईल. हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांच्या निरीक्षणानुसार पुढचे 10 दिवस राज्यात थंडीचा कडाका मुक्कामी असून, राज्यभरात अनेक भागांमध्ये पुन्हा गुलाबी, तर कुठे बोचरी थंडी अनुभवता येणार आहे.
देशाचा किनारपट्टी भाग आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांची स्थिती असं निरीक्षण केलं असता दक्षिण भारतातील ईशान्य (हिवाळी) मान्सूनचा प्रभाव येत्या दिवसांत कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हंगामी पूर्वीय वारे 13 अंश अक्षवृत्तादरम्यान मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी उत्तर भारतातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या शीतलहरींच्या वाटेत कोणतीही अडचण नसल्याने वाऱ्यांना अटकाव होणार नाही आणि ते थेट राज्यात धडकून त्यामुळं हुडहुडी भरणार आहे.
इतकंच नव्हे तर वायव्य आशियातून, सध्या उत्तर भारतात सातत्यानं पश्चिमी झंझावात सक्रीय असल्यानं ईशान्येकडील थंड वारेसुद्धा महाराष्ट्राकडे झेपावत आहेत. ज्यामुळं थंडीचा मारा कायम असल्याचं चित्र आहे.