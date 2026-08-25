/Explainer: आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर महामंडळांचं वाटप होणार; महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

महायुती महामंडळांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला : महायुतीत सत्तेची गणितं जुळवताना आता महामंडळांच्या वाटपाचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत महामंडळं, जिल्हा नियोजन निधी आणि आगामी निवडणुकांच्या रणनीतीवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून 32 महामंडळांची मागणी करण्यात आल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.
आमदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात अंतिम वाटपाचा फॉर्म्युला ठरवला जाणार आहे. पुढच्या एक-दोन बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढण्यावरही एकमत झाल्याची माहिती आहे. नेत्यांनी माध्यमांमध्ये एकमेकांवर टीका टाळावी, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्यात. महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत आता महामंडळ वाटपाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तब्बल 32 महामंडळांची मागणी केल्याची माहिती आहे. आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर महामंडळांचं वाटप करण्याचा फॉर्म्युला ठरणार आहे. पुढच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत यावर अंतिम आकडा निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
यासाठी अजून एक-दोन बैठका होऊ शकतात आणि येत्या 15 दिवसांत महामंडळ वाटपावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केलीय.
महायुती समन्वय बैठकीत अंतर्गत वादावर चर्चा झाली. रखडलेलं महामंडळ वाटप, जिल्हा नियोजन निधीचाही आढावा घेण्यात आला. 15 दिवसांत महामंडळ वाटपावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. महामंडळ वाटपासाठी अजून एक ते दोन बैठका होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजन निधी वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला. 70 टक्के निधी आमदारांना, उर्वरित 30 टक्के पालकमंत्र्यांच्या हाती. निधीवरुन मतभेद झाल्यास आयुक्तांमार्फत तोडगा काढला जाणार. तोडगा न निघाल्यास सीएम-डीसीएमच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाणार स्थानिक पातळीवर समन्वय ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
झेडपी, सहकार विभाग निवडणुका महायुती म्हणून लढण्याबाबत एकमत झाले. सर्वच नेत्यांनी महायुतीचा फॉर्म्युला पाळावा, मीडियात अंतर्गत वादावर बोलणं, एकमेकांवर टीका टाळा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. सध्या राज्यात एकूण 170 महामंडळं आहेत. या महामंडळांच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त 650 सदस्यांच्या नियुक्त्या होणार आहेत. या नियुक्त्या तातडीने करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली.
महामंडळ वाटपासाठी आमदारांच्या संख्येनुसार फॉर्म्युला ठरवण्यात आला आहे. आता या फॉर्म्युलाचं assessment केलं जाणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या महामंडळाचा अध्यक्ष स्वतः मंत्री असेल त्या खात्याला महायुतीतील इतर दोन पक्षांकडून प्रत्येकी एक उपाध्यक्ष देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे. सध्या सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री आशिष शेलार हे सांस्कृतिक महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. तर एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष मंत्री प्रताप सरनाईक आहेत. म्हणजे महामंडळांच्या माध्यमातूनही महायुतीतील तीनही पक्षांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न आहे.
महामंडळांच्या वाटपानंतर जिल्हा नियोजन निधीचाही मुद्दा बैठकीत चर्चेत आला. निधी वाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती आहे. 70 टक्के निधी आमदारांना तर उर्वरित 30 टक्के निधी. पालकमंत्र्यांच्या हातात राहणार आहे. निधी वाटपावरून स्थानिक पातळीवर मतभेद झाले. तर आयुक्तांच्या माध्यमातून तोडगा काढला जाणार तिथेही तोडगा निघाला नाही तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर निर्णय घेतला जाणार आहे. जिल्हास्तरीय आणि तालुका समित्या, निधी आणि स्थानिक समन्वय या सगळ्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महायुतीचा समन्वय आणखी मजबूत करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती आहे. सरकारच्या योजना समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यावरही भर देण्यात आला. आता विषय होता आगामी निवडणुकांचा. जिल्हा परिषद... विधानपरिषद... सहकार विभाग आणि स्थानिक पातळीवरील निवडणुका... महायुती म्हणून लढण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आहे. लोकल निवडणुका असल्या तरी तीनही पक्षांनी एकत्र लढावं अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
पालकमंत्री आणि आमदारांनी महायुतीचा फॉर्म्युला पाळावा अशा सूचनाही देण्यात आल्या. महायुतीतील अंतर्गत वाद हा मुद्दाही बैठकीत चर्चेत आला. माध्यमांसमोर अंतर्गत वादावर बोलू नये. एकमेकांवर टीका करू नये. अशा सूचना नेत्यांना देण्यात आल्याची माहिती आहे. 2024 मध्ये तीनही पक्ष एकत्र बसले. फॉर्म्युला ठरवला आणि त्याचा फायदा झाला. आता पुढेही त्याच पद्धतीने एकत्र काम करण्याचा निर्धार करण्यात आला. महायुतीच्या संकल्पनाम्यातील आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासनं पूर्ण करण्यावरही बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती आहे. म्हणजेच महामंडळांपासून निधीपर्यंत आणि निवडणुकांपासून अंतर्गत समन्वयापर्यंत महायुतीच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.