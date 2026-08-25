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Explainer: आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर महामंडळांचं वाटप होणार; महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

महामंडळ वाटपासाठी राष्ट्रवादीची 32 पदांची मागणी आहे. पण अंतिम आकडा आमदारांच्या संख्येनुसार ठरणार आहे. पुढच्या एक-दोन बैठकांमध्ये या वाटपाचं गणित स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 12:14 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:14 AM IST
Explainer: आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर महामंडळांचं वाटप होणार; महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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