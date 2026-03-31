Explainer: मुंबईत सुरु होणार 2 नवीन मेट्रो मार्ग! उद्घाटनाची तारीख जाहीर, विरार, ठाणे मार्गावरील रेल्वे प्रवाशांची प्रचंड गर्दीतून सुटका

मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी जलद होणार आहे. दोन नवीन मेट्रो मार्गांच्या बहुप्रतिक्षित उद्घाटनाच्या तारखा अखेर निश्चित झाल्या आहेत. मीरा भाईंदर आण मानखुर्द मार्गावर ही मेट्रो सेवा सुरु होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 31, 2026, 03:57 PM IST
Mumbai Metro 9 and Metro 3 Mira Bhayandar Metro News:  विरार, ठाणे मार्गावर प्रवाशांची प्रचंड गर्दीतून सुटका होणार आहे. मुंबईत 2 नवे मेट्रो मार्ग सुरु होणार आहेत. या नव्या मेट्रो मार्गांच्या उद्घाटनाची तारीख जाहीर झाली आहे. राज्य सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, दहिसर ते काशीगाव मेट्रो लाईन 9  आणि डायमंड गार्डन ते मंडाले मेट्रो लाईन 3 या मार्गावरील सेवा 3 एप्रिल रोजी सुरू होण्याची शक्यता आहे. 

मीरा-भयंदरला मुंबईशी जोडणारी मेट्रो

मेट्रो लाईन 9 हा मीरा-भयंदरला मुंबईशी जोडणाऱ्या 4.5 किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग आहे.  दहिसर ते काशीगाव या मेट्रोच्या उद्घाटनामुळे रेल्वेच्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळणार असून त्यांच्या वेळेची बचत होणार आहे. रेड लाईन मेट्रो 7 हा दहिसर ते गुंडावली चा विस्तार असलेल्या या मार्गामुळे, मीरा रोडहून येणारे प्रवासी आता ट्रेन न बदलता थेट अंधेरी पूर्व (गुंडावली) पर्यंत प्रवास करू शकतील. या मार्गात दहिसर (पूर्व), पांडुरंग वाडी, मिरागाव आणि काशीगाव या चार प्रमुख स्थानकांचा समावेश आहे. पश्चिम उपनगरात प्रवास करणारे प्रवासी देखील दहिसर येथे मेट्रो 2-ए बदलून सहजपणे अंधेरी पश्चिमला पोहोचू शकतात.

याव्यतिरिक्त, डायमंड गार्डन ते मंडाले पर्यंत मेट्रो लाईन 3 सुरू झाल्यामुळे शहराच्या विविध भागांमधील संपर्क सुधारेल, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांदरम्यानचा प्रवास अधिक सोपा होणार आहे. दहिसर-मीरा-भयंदर मेट्रो 7ए प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या सुरुवातीची प्रदीर्घ प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन 3 एप्रिल रोजी होणार आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या मेट्रो मेर्गाचा शुभारंभ होणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पाच्या शुभारंभाने मीरा-भयंदर येथील रहिवाशांना त्यांच्या भागातून थेट अंधेरीला प्रवास करता येणार आहे. मीरा भाईंदरमध्ये राहणाऱ्या नागरीकांना अंधेरी तसेच अंधेरीच्या पुढे यायचे असल्यास रेल्वेची गर्दी किंवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीतून प्रवास करावा लागतो. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर मीरा-भयंदरच्या लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. सध्या, जर कोणाला मेट्रो मार्गाने अंधेरीला जायचे असेल, तर त्यांना मीरा-भयंदरमार्गे दहिसरला पोहोचावे लागते. या प्रवासादरम्यान प्रवाशांना दहिसर टोल प्लाझावर मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. मात्र, एकदा मेट्रो सेवा सुरू झाल्यावर, मीरा-भयंदरच्या तीन स्थानकांवरून, विशेषतः काशिगाव, पांडुरंग वाडी आणि मीरा व्हिलेज येथून थेट अंधेरीला पोहोचणे शक्य होईल.

दहिसर-मीरा-भयंदर मेट्रोला मंजुरी कधी मिळाली?

दहिसर-मीरा-भयंदर या उपनगरांना मुंबईच्या नेटवर्कशी जोडण्यासाठी मेट्रो लाईन बांधण्याची सातत्याने मागणी केली जात  होती. या मागण्यांवर कार्यवाही करत, महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये दहिसर-मीरा-भयंदर मेट्रो 9ए प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यानंतर, 2019 मध्ये मेट्रो मार्गाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात झाली.

एमएमआरडीएने पहिला टप्पा पूर्ण केला

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) हा मेट्रो कॉरिडॉर दोन टप्प्यांत बांधत आहे. दहिसर ते काशीगाव आणि काशीगाव ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान. पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश काम मे 2025 पर्यंत पूर्ण झाले होते. त्यानंतर, चाचणी फेऱ्या घेण्यात आल्या. या चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर, गेल्या महिन्यात आवश्यक नियामक मंजुऱ्या मिळवण्यात आल्या. यानंतर लवकरच मेट्रो सेवा सुरू होण्याची अपेक्षा असताना, मुख्यमंत्री कार्यालय उद्घाटन समारंभासाठी योग्य तारीख देऊ न शकल्याने ही सेवा पुढे ढकलण्यात आल्याची अटकळ होती.

3 एप्रिल रोजी मेट्रोचे उद्घाटन

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मेट्रोच्या जागेची पाहणी केली होती. या घडामोडींनंतर, मेट्रो उद्घाटन सोहळ्यासाठी 3 एप्रिल ही तारीख अखेर निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर मान्यवर पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत. आमदार मेहता यांनी पुष्टी केली की, एमएमआरडीएने आगामी सोहळ्यासाठी सर्व आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

