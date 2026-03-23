Explainer: महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले Top 10 जिल्हे; दुसऱ्या आणि दहाव्या जिल्ह्याचे नाव जाणून चकित व्हाल

Muslim populated Top 10 District in Maharashtra : कोणत्याही देशाची लोकसंख्या दर 10 किंवा 20 वर्षांनी लक्षणीयरीत्या बदलते. जगभरात मुस्लिम धर्माची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्यू रिसर्च सेंटरतर्फे प्रत्येक धर्माच्या झपाट्याने होणाऱ्या लोकसंख्या वाढीचा तपशील देणारे अनेक अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. एका अहवालानुसार, इस्लाम हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा धर्म आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, 2050 पर्यंत भारत इंडोनेशियाला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश बनू शकतो. 2050 पर्यंत भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या 31 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते असा देखील दावा करण्यात आला आहे. भारतातील विविध राज्यांमुळे मोठ्या संख्येने मुस्लिम धर्माचे लोक राहतात. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले Top 10 जिल्हे कोणते?
मुस्लिम धर्म जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा धर्म
मुस्लिम धर्म जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा धर्म आहे. भारतात मुस्लिम धर्मीयांची लोकसंख्येचा आकडा देखील लक्षणीय आहे. हिंदू धर्मानंतर, इस्लाम हा भारतातील दुसरा सर्वात मोठा धर्म आहे. जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरळ यांसारख्या राज्यांमध्ये मुस्लिम धर्मांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. देशात सर्वात जास्त मुस्लिम लोकसंख्या लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात आहे. येथे मुस्लिम लोकसंख्या 96 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. लक्षद्वीपमध्ये सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशातील 96.58 टक्के लोकसंख्या मुस्लिम धर्माचे पालन करतात. आकडेवारीनुसार, देशातील सर्वात सुंदर राज्यांपैकी एक असलेल्या लक्षद्वीपमध्ये 60 हजारांहून अधिक लोक इस्लाम धर्माचे पालन करणारे मुस्लिम आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. या राज्यातील मुस्लिम लोकसंख्या अंदाजे 4 कोटी आहे. त्याचप्रमाणे, जम्मू आणि काश्मीर मध्ये 85.67 लाख मुस्लिम बांधव राहतात. आसाममध्ये 1.6 कोटी तर बंगालमध्ये 2.46 कोटी मुस्लिम लोकसंख्या आहे.
महाराष्ट्रात मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकसंख्या अंदाजे 1.30 कोटीच्या आसपास आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या 11.54 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात पहायला मिळते. शहरी भागात मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मुस्लिम समुदाय हा अल्पसंख्याक प्रवर्गात गणला जातो. महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकसंख्येची आकडेवारी पाहिली असता. एकूण मुस्लिम लोकसंख्या 1.30 कोटीच्या आसपास आहे. राज्याच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ही एकूण लोकसंख्येच्या 11.54 टक्के आहे. 95 लाखांहून अधिक मुस्लिम शहरी भागात राहतात. राज्याच्या एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी 18.64 टक्के मुस्लिम आहेत.
शहरी भागातील मुस्लिम लोकसंख्येची जिल्हा निहाय आकडेवारी पाहिली असता मुंबई 25.06 टक्के, औरंगाबाद 21.25 टक्के, मुंबई उपनगर 19.19% टक्के आणि नांदेड 14.04 टक्केच्या आसपास आहे. सर्वात कमी लोकसंख्या गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात आहे. येथे अनुक्रमे 1.96 टक्के आणि 1.98 टक्के अशी मुस्लिम लोकसंख्या आहे.
महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम हा सर्वात मोठा अल्पसंख्याक गट आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद यांसारख्या शहरी केंद्रांमध्ये या मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या लक्षवेधी आहे. महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकसंख्येचा दशकीय वाढीचा दर सर्वसाधारणपणे राज्याच्या एकूण सरासरीपेक्षा जास्त राहिला आहे.
1 मुंबई - मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 19 लाखाच्या आसापास आहे. दक्षिण मुंबईत मुस्लिम समाजाचा मोठा व्यापारी वर्ग आहे.
2 ठाणे
मुंबई पाठोपाठ ठाणे जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ठाणे जिल्ह्यात 15 लाख मुस्लिम समुदयाचे लोक राहतात. ठाणे जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. ठाणे जिल्ह्यात हिंदू धर्माची लोकसंख्या 96 लाखाच्या आसपास आहे.
3 छत्रपती संभाजी नगर - औंरगाबाद
छत्रपती संभाजी नगरमध्ये 2 लाख मुस्लिम समाजाचे लोक राहतात.
4 अहमदनगर
अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. येथे मुस्लिम लोकसंख्या 3 लाख आहे.
5 पुणे
पुण्यात 7 लाख मुस्लिम राहतात. 7.14 टक्के लोक मुस्लिम तर 85 टक्के हिंदू आहेत.
6 जळगाव
जळगावात 6 लाख मुस्लिम बांधव राहतात
7 नाशिक
नाशिक जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या 7 लाखाच्या आसपास आहे.
8 सोलापूर
सोलापूर जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या 4 लाख आहे.
9 नागपूर
नागपूर जिल्ह्यातही मुस्लिम लोकसंख्या 4 लाखाच्या घरात आहे.
10 कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा या यादीत दहाव्या स्थानावर आहे. या जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या 2 लाख आहे.