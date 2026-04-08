Explainer: ना पासपोर्ट, ना व्हिजा फक्त व्होटर ID दाखवून 'या' देशातील लोक महाराष्ट्रात कुठेही न जाता थेट कोकणात येतात? 4 महिन्यात लाखो रुपये कमावतात

Nepali Worker In Maharashtra Konkan : महाराष्ट्र भारतातील झपाट्याने विकसीत होणारे राज्य आहे. महाराष्ट्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात. यामुळे फक्त भारतातील विविध राज्यांमधून नाही तर परदेशातूनही लोक रोजगारासाठी येतात. असा एक देश आहे ज्या देशातील ना पासपोर्ट, ना व्हिजा फक्त व्होटर ID दाखवून महाराष्ट्रात येतात. हे नागरीक महाराष्ट्रात कुठेही न जाता थेट कोकणात येतात? 4 महिने काम करुन लाखो रुपये कमावतात आणि पुन्हा आपल्या देशात जातात. हे नागरीक कोणत्या देशाचे आहेत. ते कोकणात काय काम करतात जाणून घेऊया.
कोकणात कामासाठी येणारे हे लोक भारताचे शेजारी राज्य असलेल्या नेपाळचे नागरीक आहेत. नेपाळी नागरिकांना भारतात प्रवेश करण्यासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसाची गरज नाही. व्होटर आयडी किंवा कोणतेही ग्राह्या ओळखपत्र दाखवून भारतात सहज प्रवेश मिळतो. वर्षातून चार महिने 50 हजारपेक्षा जास्त नेपाळी नागरिक कोकणात येतात. आंबा सिजनमध्ये आंबा बागेत काम करण्यासाठी हे नेपाळी नागरिक कोकणात येतात.
संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नेपाळी नागरिक वॉचमनचे काम करतात. मुंबईत तर सर्सास अनेक ठिकाणी आपल्याला नेपाळी वॉचमन पहायला मिळतात. भारतीय रुपयाचे नेपाळमध्ये मूल्य अधिक आहे. यामुळे अनेक नेपाळी रोजगारासाठी भारतात येतात. फक्त वॉचमन म्हणूनच नाही तर मिळेत ते काम हे नेपाळी नागरिक करतात. यामुळेच या नेपाळी नागरिकांना कोकणात चांगलीच डिमांड आहे. आंबा सिजनमध्ये 50 हजारपेक्षा नेपाळी नागरिक कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात येतात.
कोकणातील गावं ओस पडली आहेत. कोकणातील सर्व तरुण मंडळी नोकरीसाठी मुंबईची वाट धरातात. यामुळे गावात शिल्लक राहिली आहेत ती फक्त वृद्ध माणसं. आंबा हा कोकणातील प्रमुख व्यवसाय आहे. साधारण जानेवारी फेब्रुवारीपासून आंब्याला मोहोर येतो. यामुळे जानेवारीपासून खऱ्या अर्थाने कोकणात आंबा सिजनची लगबग सुरु होते. कोकणात हापुस आंब्याच्या बागांमध्ये हजारो नेपाळी नागरीक काम करतात.
कोकणातील आंबा व्यवसाय देशातील कोट्यावधीची उलाढल करणारा व्यवसाय आहे. कोकणात हजारो आंबा बागायतदार आहेत. एक एकाच्या बागेत हजारो आंब्याची कलमं आहेत. कोकणात मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. मात्र, आंबा बागेत काम करण्यासाठी माणूस मिळत नसल्याने कोकणी माणसाला नेपाळी माणसावर अंवलबून राहावे लागत आहे.
जानेवारी फेब्रुवारीपासून आंब्याला मोहोर यायला सुरुवात झाली की आंबा बागायतदारांसमोर सर्वात मोठं आव्हान असतं ते बागेची माकडं तसेच जनावरांपसून राखण करणं. यामुळे सकाळी उजाडल्यापासून संध्याकाळी अंधार पडेपर्यंत बागेत थांबून राखण करण्याची गरज असते. कोकणात राखणादारीसाठी माणूस मिळत नाही. यामुळे खास आंबा बागांची राखणदारी करण्याच्या कामासाठी नेपाळी नागरिक सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात येतात.
फेब्रुवारीपासून खरी लगबग सुरु होते. राखणादारीपासून ते फवारणी अशी सर्व कामं हे नागरीक करतात. हे नेपाळी राखणदारीसह आंबा काढणी, आंबा भरणी अशी अनेक कामं करतात. कोकणातील आंबा बागायतदार या नेपाळी नागरिकांना महिन्याला 10 ते 20 हजार रुपये पगार देतात. आंबा सिजनमध्ये कोकणात राहून हे नेपाळी नागरिक 50 ते 80 हजार रुपयांची कमाई करतात. यांच्या राहण्याची व्यवस्था हे आंबा बागायतदारच करतात.जून महिन्यात आंबा सिजन संपेपर्यंत नेपाळी आंबा बागेत काम करतात. चार महिन्यात चांगली कमाई करुन हे नेपाली पुन्हा आपल्या देशात जातात.