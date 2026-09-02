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Explainer : पुण्यात नवी स्वतंत्र महापालिका किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप? चाकण MIDC बाबत मोठा निर्णय

पुण्याच्या चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतराचा निर्ण जाहीर केल्यानंतर मोठ्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. चाकणमधील समस्या सोडवण्यासाठी  नवी स्वतंत्र महापालिका किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप उभारण्याच्या अनुषंगाने मोठा निर्णय होऊ शकतो. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 02, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:09 PM IST
Explainer : पुण्यात नवी स्वतंत्र महापालिका किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप? चाकण MIDC बाबत मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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