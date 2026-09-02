/Explainer : पुण्यात नवी स्वतंत्र महापालिका किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप? चाकण MIDC बाबत मोठा निर्णय

Pune chakan MIDC : पुण्यातील चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यानी स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर एकळच खळबळ उडाली. विरोधकांनी हल्लाबोल केला. यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी थेट चाकण MIDC गाठली. प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली. मंत्र्यांच्या उपस्थितीतच तातडीने रस्त्यांच्या डागडुजीते काम सुरु झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत चर्चा नाही तर कृती केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार चाकण तसेच लगतच्या औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन रस्ते व वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. यानंतर आता सरकार चाकण बाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
पुण्याची MIDC हे देशाचं ‘ऑटो हब’ असी ओळखले जाते. महाराष्ट्राल कोट्यावधीचा महसूल मिळवून देणाऱ्या पुण्यातील चाकण MIDC ची अवस्था अत्यंत भयानक आहे. महाकाय खड्डे, चिखलाचं साम्राज्य, तासंतास होणारी जीवघेणी वाहतूक कोंडी आणि रोज होणारे भीषण अपघात यामुळे येथील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. चाकण MIDC मधील 20 उद्योजकांनी पत्रकार परिषद घेत पुणे सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. उद्योजकांनी थेट स्थलांतरचा निर्ण जाहीर केल्यामुळे सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले. या उद्योजकांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या. यानंतर आता फक्त चाकणच नाही तर आसापासच्या परिसरातातील समस्यांवर कायम स्वरुपी तोडगा काढता यावा अनुषंगाने सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
पुणे परिसरात तीन नव्या महापालिका कराव्या लागणार अशी घोषणा दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवारांनी केली होती. ऑगस्ट 2025 मध्ये अजित पवारांनी पुण्यात 3 नव्या महापालिका निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. चाकण आणि परिसरात महापालिका करावी लागेल, असं अजित पवारांनी म्हटले होते. तसंच मांजरी, फुरसुंगी, उरळी देवाची या भागात एक महापालिका आणि चाकण आणि हिंजवडी भागात ही महापालिका करावी लागणार आहे असंही अजित पवारांनी यावेळी सुचवले होते. आता वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा नव्या महापालिका स्थापन करण्याचा विषय चर्चेत आला आहे. अनेक गावांचा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात या दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीत आणखी गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करताना अतिरीक्त ताण येऊ शकतो. यामुळेट चाकण, आळंदी आणि खेड-राजगुरूनगर नगरपरिषदांसह परिसरातील गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
औद्योगिक विकासामुळे चाकण तसेच आसपासचा परिसर झपाट्याने विस्तारत आहे. चाकण परिसरातील वाहतुकीवर याचा ताण येत आहे. वाढत्या औद्योगीकरणामुळे लोकसंख्या देखील वाढत आहे. यामुळे नागरी सुविधा अपुऱ्या ठरत आहेत. वाढत्या नागरीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना चाकण, आळंदी आणि खेड-राजगुरूनगर या तीन नगरपरिषदांसह लगतच्या सुमारे 50 गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महापालिका स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे.
चाकण महापालिका निर्माण करण्याचा विषय दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. चाकण MIDC मधील 20 उद्योजकांनी स्थलांतराचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर नवी महापालिका उभारण्याच्या या प्रस्तावाला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चाकण परिसरात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहे. देश-विदेशातील अनेक कंपन्यांनी येथे आपले प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, पायाभूत आणि नागरी सुविधा विकसित झाल्या नसल्याने वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि इतर नागरी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायत पातळीवरील मर्यादित निधी उपलब्ध होतो. तसेच मर्यादित अधिकार मिळतात. यामुळे वाढत्या नागरीकरणाचा, रस्त्यांचा, कचरा व्यवस्थापनाचा आणि भीषण वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवताना स्थानिक यंत्रणांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या परिसरासाठी सक्षम आणि स्वतंत्र स्थानिक स्वराज्य संस्था असण्याची गरज आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र महापालिका स्थापनेबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. चाकण, आळंदी आणि खेड-राजगुरूनगर या तीन नगरपरिषदांसह त्यांच्या लगतच्या जवळपास 50 गावांचा समावेश करून स्वतंत्र महापालिका स्थापन करावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
चाकण परिसराचा वाढता औद्योगिक विकास लक्षात घेता नवी स्वतंत्र महापालिके व्यतीरीक्त इंडस्ट्रियल टाऊनशिप उभारण्याचा देखील पर्यया देण्यात आला आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये इंडस्ट्रियल टाऊनशिप कायदा लागू करण्याचे सुतोवाच उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले होते. या कायद्यांतर्गत चाकणमध्ये एक सक्षम स्थानिक प्राधिकरण (Township Authority) स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. या प्राधिकरणाला औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखभाल करण्याचे सर्वाधिकार प्राप्त होऊ शकतात. नवी Township Authority निर्माण झाल्यास येथील कामांसाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही आणि निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल.