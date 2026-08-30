Explainer: पुण्यात 37 वर्षानंतर बदलला RTO क्रमांक; आता MH12 नाही तर MH 61

Pune MH 61 : पुणेकरांची MH 12 ही ओळख आता बदलणार आहे. 37 वर्षानंतर पुण्याचा RTO क्रमांक बदलला आहे. पुण्यात आता नवीन वाहनांना MH-61 नोंदणी क्रमांक मिळणार आहे. MH-12 अंतर्गत अंतिम ZZ मालिकेतील सर्व 9,999 क्रमांक संपल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार नोंदणी क्रमांक संपणारे पुणे हे महाराष्ट्रातील पहिले शहर आहे.
पुणे आरटीओकडे सध्या 44.88 लाखांहून अधिक सक्रिय नोंदणीकृत वाहने आहेत. पुण्यातील नोंदणीकृत वाहनांची आकडेवारी पाहता पुण्यात किती झपाट्याने वाहनांची संख्या वाढत आहे हे लक्षात येते. 1 जुलै 1989 पासून, म्हणजेच 37 वर्षांहून अधिक काळापासून, एमएच-12 ही ओळख वापरली जात आहे. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून MH-61 या नव्या क्रमांकाने वाहनांची नोंदणी केली जाणार आहे.
MH 12 ही पुणेकरांची ओळख आहे. ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी MH 12 -1A किंवा MH 12 A1 असे पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. MH 12 -1A किंवा MH 12 A1हा वाहन नोंदणी क्रमांक सुरु करायचा असले तर स्वरूपात बदल करण्यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. अधिसूचना आणि सार्वजनिक विचारविनिमयानंतर प्रस्तावित बदलांना किमान 45 दिवसांचा कालावधी लागेल. यामुळे नवीन वाहनांची नोंदणी रखडू शकते. याकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात MH 61 वाहन नोंदणी क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे.
पुण्यातही असेच काहीसे घडणार आहे. वाहनांच्या नंबर प्लेटवरून दिसणारी पुण्याची ओळख बदलणार आहे. जवळपास ३७ वर्षे पुण्याच्या वाहनांच्या नंबर प्लेटवर MH-12 हा कोड दिसत होता. येत्या काही दिवसांत हा क्रमांक इतिहासजमा होणार आहे. नवीन वाहनांवर यापुढे या कोडची नंबर प्लेट असणार नाही. त्याऐवजी MH-61 हा कोड वापरला जाईल.
पुणे आरटीओमधील सध्याचे अल्फान्यूमेरिक नोंदणी क्रमांक संपले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, MH-12 कोड अंतर्गत शेवटच्या ZZ मालिकेतील सर्व 9999 अंक या आठवड्यात संपले आहेत. यानंतर, आरटीओ नवीन MH-61 कोड अंतर्गत नोंदणी सुरू करण्याची तयारी करत आहे. पुण्यात आता MH-61 कोड अंतर्गत नवीन वाहनांची नोंदणी 31 ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) प्रणालीची काही बॅकएंड चाचणी सुरू आहे.
सर्वसामान्यांसाठी नोंदणी सुरू होण्यापूर्वी, फॅन्सी क्रमांकांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. वाहन मालकांना या विशेष क्रमांकांसाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. फॅन्सी क्रमांकाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, नवीन MH-61 कोड अंतर्गत सामान्य वाहनांची नोंदणी सुरू होणार आहे.
पुणे आरटीओमध्ये सध्या 44,88,000 हून अधिक कार्यरत वाहनांची नोंदणी झालेली आहे. आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या मते, यापैकी बहुतेक वाहनांची नोंदणी 2011 नंतर झाली आहे. त्यापूर्वी नोंदणी झालेली बहुतेक वाहने एकतर भंगारात काढण्यात आली आहेत किंवा इतर भागांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. 1 जुलै 1988 पासून पुण्यात नोंदणीकृत वाहनांवर MH-12 कोड वापरला जात आहे. पुण्यात 17 वर्षांपासून MH-12 कोड वापरला जात आहे. देशव्यापी वाहन नोंदणी क्रमांकाच्या स्वरूपानुसार, नंबर प्लेटचे पहिले दोन अंक राज्याची ओळख दर्शवतात.
पुढील दोन अंक आरटीओ कोड दर्शवतात. त्यानंतर जास्तीत जास्त दोन अक्षरी-अंक आणि एक अद्वितीय ओळख क्रमांक असतो. या प्रणालीमध्ये साधारणपणे I आणि O वगळली जातात. अक्षरी-अंकांच्या संयोजनासह 59 लाखांहून अधिक नोंदणी क्रमांकांना परवानगी आहे. पुण्यात हा आकडा आधीच ओलांडला गेला आहे. नवीन 'MH-12' मालिका लागू होईपर्यंत, 'MH-61' कोड अंतर्गत नवीन वाहानंची नोंदणी केली जाणार आहे. यानंतर 'MH-61' नोंदणी केलेल्या वाहनांना 'MH-12' मालिकेत नाममात्र शुल्क भरून वाहने हस्तांतरित करता येणार आहेत.