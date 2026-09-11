/Explainer : शिरूर व हवेली तालुक्यात राजकीय भूकंप! ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त, तुमचं गाव या यादीत आहे का?

ग्रामपंचायती निवडणूक राज्य सरकारकडून लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याने या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. शिरूर तालुक्यातील 106 गावांपैकी तब्बल 71 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. यापूर्वी सात तालुक्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यासोबतच हवेली तालुक्यातील 48 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. यामागील उद्देश म्हणजे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध शासकीय अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या नियुक्त्या शासन राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत असणार आहेत.
पण या नियुक्तीमुळे ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता आहे. एका अधिकाऱ्याकडे एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची जबाबदारी देण्यात आल्यामुळे प्रत्यक्षात गावगाड्याच्या कामाला कितपत गती मिळणार असा प्रश्न ग्रामस्थांना सतावतोय.
या अधिकाऱ्यांकडे नियमित प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसोबत अनेक ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कारभारचा बोझा असणार आहे.
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किसन खोडदे(विस्तार अधिकारी,शिक्षण)-
धामारी,पाबळ,मुखई,हिवरे, गणेगाव खालसा,पिंपळे खालसा.
गायत्री धाडवे(अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) –
आपटी,वाघाळे.
मुकुंद देडगे(विस्तार अधिकारी, शिक्षण) –
करंदी,केंदूर,निमगाव म्हाळुंगी, वाडा पुनर्वसन,वरुडे.
पवार रघुनाथ बजाबा (विस्तार अधिकारी,शिक्षण) –
आलेगाव पागा,उरळगाव,टाकळी भीमा,दहिवडी,पारोडी,इनामगाव.
राणी कांबळे (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – गणेगाव दुमाला, नागरगाव.
रंजना सोनवणे(अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – सादलगाव.
बाळू रामचंद्र गावडे (विस्तार अधिकारी,पंचायत) – कवठे यमाई,कारेगाव,कोंढापुरी, मलठण,मिडगुलवाडी,कान्हूर मेसाई,सविंदणे,आमदाबाद.
रामेश्वर रेखा राठोड(विस्तार अधिकारी,पंचायत) – कोरेगाव भीमा,डिंग्रजवाडी,पिंपळे जगताप,सणसवाडी,तळेगाव ढमढेरे,वढू.बु,विठ्ठलवाडी.
विष्णू लक्ष्मण गाडिलकर (विस्तार अधिकारी,पंचायत) – आंधळगाव,न्हावरे,शिक्रापूर, गुनाट,निमोणे,वडगाव रासाई, शिरसगाव काटा.
संतोष सोनटक्के (विस्तार अधिकारी,कृषी) – बुरुंजवाडी, कोळगाव डोळस,गोलेगाव, खंडाळे.
संभाजी हरकू घोडे (विस्तार अधिकारी,आरोग्य) – चांडोह, निमगाव दुडे,पिंपरखेड,फाकटे, वडनेर खुर्द,रावडेवाडी.
मीना वायाळ (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – चिंचणी,बाभुळसर बुद्रुक.
नंदा विठ्ठल पाटोळे (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – पिंपळसुटी.
अर्पना ऊनकुले (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – मोटेवाडी,शिंदोडी.
पुनम मराठे (विस्तार अधिकारी,सां.) – भांबार्डे,चिंचोली मोराची,निमगाव भोगी,पिंपरी दुमाला,बाभुळसर खुर्द.
स्नेहल माकर (विस्तार अधिकारी,सां.) – जातेगाव बुद्रुक, जातेगाव खुर्द,दरेकरवाडी, कुरुळी,निर्वी.
पल्लवी देशमुख(अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – खैरेनगर,खैरेवाडी.
ग्रामपंचायतीवर लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासकीय सातत्य राखण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतल्या गेला आहे. पण एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतोय की, एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार देण्यात आल्यामुळे त्यांना प्रत्येक गावाला पुरेसा वेळ देता येणार का?
अष्टापूर ग्रामपंचायती - हर्षल गौतम रोकडे
आंबी - अब्दुल रज्जाक नजीरखान मुल्ला
आर्वी - निलेश दत्तात्रय धानापुने
आळंदी-म्हातोबा - प्रिती गणेश जगदाळे
बकोरी - राजेंद्र तुकाराम सास्रस
बहुली - शकुंतला परमेश्वर चाटे
बिवरी-पोपट चिमा केदारी
भवरापूर - प्रिती गणेश जगदाळे
भावडी - राजेंद्र तुकाराम सास्रस
डोणजे - अब्दुल रज्जाक नजीरखान मुल्ला
डोंगरगाव - राजेंद्र तुकाराम सास्रस
गाडेखडसा - निलेश दत्तात्रय धानापुने
गोऱ्हे खुर्द - अब्दुल रज्जाक नजीरखान मुल्ला
घोरपेसगाव - महेश पोपटऱाव वाघमारे
हिंगणगाव - शकुंतला परमेश्वर चाटे
केसनंद - राजेंद्र तुकाराम सास्रस
थेऊर - राजेंद्र तुकाराम सास्रस
कोरेगाव मुळ - पोपट चिमा केदारी
कोंढणपूर - निलेश दत्तात्रय धानापुने
कुंजीरवाडी - पोपट चिमा केदारी
कुडजे - महेश पोपटऱाव वाघमारे
खडकवाडी - अब्दुल रज्जाक नजीरखान मुल्ला
खेडशिवापूर - पोपट चिमा केदारी
लोणी काळभोर - जयश्री बाजीराव बेनके
मणेरवाडीवर निलेश दत्तात्रय धानापुने, मांडवी बु.वर राजेश जयराम निकम, मांडवी खुर्दवर राजेश जयराम निकम, नायगाववर पोपट चिमा केदारी, न्हावी सांडसवर पोपट चिमा केदारी, पेठवर शकुंतला परमेश्वर चाटे, प्रयागधामवर पोपट चिमा केदारी, श्रीरामनगरवर हर्षल गौतम रोकडे, शिरसवडीवर राजेंद्र तुकाराम सास्रस, शिंदवणेवर प्रिती गणेश जगदाळे, शिंदवाडीवर हर्षल गौतम रोकडे, शिवापूरवर हर्षल गौतम रोकडे, सांगणेवर राजेश जयराम निकम आणि सांगवी सांडसवर शकुंतला परमेश्वर चाटे, सोनापूरवर महेश पोपटऱाव वाघमारे, सोरतापवाडीवर जयश्री बाजीराव बेनके, तांडेवर पोपट चिमा केदारी, तुळापूरवर राजेंद्र तुकाराम सास्रस, उरुळी कांचनवर जयश्री बाजीराव बेनके, वडू बुद्रुकवर राजेंद्र तुकाराम सास्रस, वरवडेवर राजेश जयराम निकम, वाकीवर पोपट चिमा केदारी आणि वडकीवर जयश्री बाजीराव बेनके यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.