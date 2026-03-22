  • पाण्यात व्हायग्रा, तू माझी राधा... लैंगिक अत्याचारामध्ये अकडलेला भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत 10 मोठे खुलासे

Ashok Kharat Letest News : महिलांच्या लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली महाराष्ट्रात अटक करण्यात आलेल्या नाशिकच्या भोंदूबाबाबाबत धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) अशोक खरात प्रकरणाचा तपास करत आहे. मर्चंट नेव्हीमध्ये कॅप्टन पदावर कार्यरत असलेला अशोक खरात, जो नंतर ज्योतिषी आणि बाबा बनला, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अधिकाधिक गुंतागुंतीची होत चालली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 08:54 PM IST
कॅप्टन, भोंदू बाबा आणि अशोक खरात या तीन नावांची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा आहे. तर दुसरीकडे लैंगिक छळाच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या या तथाकथित ज्योतिषी आणि अंकशास्त्रज्ञाबद्दल राजकीय वर्तुळातही जोरदार चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक प्रमुख राजकारण्यांचे भोंदूबाबासोबतचे फोटो समोर आले आहेत. महायुती सरकारने भोंदूबाबाच्या गैरकृत्यांच्या तपासाची जबाबदारी कार्यक्षम आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्याकडे सोपवली आहे. एसआयटीचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. असे म्हटले जात आहे की, गुन्हे शाखेने अटक केल्यानंतर भोंदूबाबाने मौनव्रत पाळले, ज्यामुळे पोलीस चौकशीत अडथळा निर्माण झाला. मर्चंट नेव्हीमधील एक खलाशी कॅप्टन पदावरून एक शक्तिशाली ज्योतिषी कसा बनला, याचा तपास एसआयटी करत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक खरात यांच्याबद्दलचे 10 मोठे खुलासे

1. शेतकऱ्यांचे पाणी एका संस्थेला दिले. श्री शिवनिका संस्थेला पाणी वाटप करणारा 2020 चा एक सरकारी आदेश समोर आला आहे. ज्याचा संबंध अशोक खरात याच्याशी असल्याचे म्हटले जाते. भोंडू बाबांची संस्था नाशिकच्या मिरगाव येथे आहे. 31 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, दरना धरणातून 39 लाख लिटर पाणी वाटप करण्यात आले. हे पाणी सिन्नरसारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला देण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठी असलेले पाणी एका खाजगी संस्थेकडे वळवण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

2. एकनाथ शिंदे यांनीही मंदिराला भेट दिली होती. 2022 मध्ये जेव्हा शिंदे शिर्डीला आले होते, तेव्हा त्यांनी सिन्नरला विशेष भेट दिली होती, जिथे अशोक खरात यांच्या उपस्थितीत ईशानेश्वर मंदिरात प्रार्थना करण्यात आली होती. माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीच एकनाथ शिंदे आणि खरात यांच्यात संपर्क साधला होता, असे मानले जाते.

3. विकृत बाबा असल्याच समोर आलं आहे. अंजली दमानिया यांनी आरोप केला आहे की, अशोक खरात यांनी शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण केले आणि म्हणूनच त्यांना 'अनुयायी बाबा' नव्हे, तर 'विकृत बाबा' म्हटले पाहिजे. अशोक खरात यांच्या लैंगिक शोषणात अडकलेल्या महिलांची संख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

4.  पाण्यात व्हायग्रा मिसळला होता. दमानिया यांनी म्हटले आहे की, ओशियानोने तयार केलेल्या पाण्यात कथितरित्या व्हायग्रा मिसळली होती. हे पाणी गोळा करण्यासाठी प्रमुख नेते केवळ त्यांच्या गाड्याच नव्हे, तर हेलिकॉप्टरदेखील पाठवत असत. खरात 'ओशने प्रे' आणि 'सिद्ध प्रे' यांसारखे विधी करत असे, ज्यात लोकांना 11 वेळा जप करण्यास सांगितले जात असे.

5. 15 भाषा येत असल्याचा दावा: अशोक खरात स्वतःला 'कॅप्टन' म्हणवत असे. त्याने 154 देशांना भेटी दिल्या, 22 वर्षे समुद्रावर काम केले आणि जग पाहिले असल्याचा दावा केला. नाशिकला परतल्यावर त्याने सिन्नर टेकड्यांमध्ये एक मंदिर बांधले, एक ट्रस्ट स्थापन केला, ज्योतिषी आणि अंकशास्त्रज्ञ म्हणून वावरू लागला आणि प्रभावशाली लोकांना भेटू लागला.

6.. दैवी शक्तींच्या नावाखाली शोषण: नाशिकमधील सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात एका 35 वर्षीय महिलेने एफआयआर दाखल केला. महिलेने आरोप केला की, खरातने दैवी शक्ती असल्याचा दावा करून तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर त्याने तिला शहरातील त्याच्या कार्यालयात बोलावले आणि गुंगीचे औषध मिसळलेले पेय देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. महिलेचा आरोप आहे की हे शोषण 2022 पासून डिसेंबर 2025 पर्यंत सुरू होते.

7. मी कृष्णाचा अवतार आहे, तू राधा आहेस...: अशोक खरातविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. महिलांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी तो म्हणायचा, "मी कृष्णाचा अवतार आहे, तू माझ्या मागील जन्मात राधा होतीस."

8.. मंत्रोच्चार करण्याचे नाटक: खरात सुरुवातीला महिलांच्या डोक्यावर तांब्याचे भांडे ठेवून त्यांच्या कानाजवळ मंत्रोच्चार करण्याचे नाटक करायचा. यापूर्वी, महिलांना मिठाई आणि कडू-खारट पाणी दिले जायचे, त्यानंतर त्या नशेत धुंद व्हायच्या आणि मग तो बनावट बाबा आपली अश्लील कृत्ये सुरू करायचा.

9. 200 कोटी रुपयांचे साम्राज्य: मर्चंट नेव्हीमध्ये सेवा बजावल्यानंतर स्वतःला देवपुरुष म्हणवणाऱ्या अशोक खरातकडे 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे. काँग्रेस पक्षाने त्याला महाराष्ट्राचा आसाराम म्हटले आहे. नाशिकच्या पाथर्डी येथे अशोक खरात यांच्या मालकीची 30 एकर जमीन असल्याचे उघड झाले आहे.

10. राजकारणी आणि अधिकारी सल्ला घेत असत: अशोक खरात यांच्या भेटीच्या यादीत उच्चपदस्थ व्यक्ती असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव वाढला, असे उघड झाले आहे. राजकारणी आणि अधिकारी अंकशास्त्रावर विसंबून पदोन्नती, बदली आणि करिअरशी संबंधित बाबींवर खरात यांचा सल्ला घेत असत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

