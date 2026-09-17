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Explainer: शिंंदेंच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केली ठाकरेंना झटका देणारी शॉकिंग आकडेवारी; ठाकरेंचा 19 लाख शपथपत्रांचा दावा फक्त 19 मुद्द्यात खोटा ठरवला


शिंंदेंच्या वकिलांनी न्यायालयात अत्यंत महत्वाची आकडेवारी सादर केली.  ठाकरेंचा 19 लाख शपथपत्रांचा दावा 19 मुद्द्यात खोटा ठरवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:20 PM IST
Explainer: शिंंदेंच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केली ठाकरेंना झटका देणारी शॉकिंग आकडेवारी; ठाकरेंचा 19 लाख शपथपत्रांचा दावा फक्त 19 मुद्द्यात खोटा ठरवला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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