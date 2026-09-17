/Explainer: शिंंदेंच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केली ठाकरेंना झटका देणारी शॉकिंग आकडेवारी; ठाकरेंचा 19 लाख शपथपत्रांचा दावा फक्त 19 मुद्द्यात खोटा ठरवला

Shivsena Name And Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी शिंंदेंच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केली ठाकरेंना झटका देणारी शॉकिंग आकडेवारी सादर केली. ठाकरेंचा 19 लाख शपथपत्रांचा दावा शिंदेच्या वकिलांनी 19 मुद्द्यात खोटा ठरवला. यामुळे न्यायालयात सादर करण्यात आलेली आकडेवारी या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट आणणारी ठरु शकते.
ठाकरेंकडून 19 लाख शपथपत्र सादर करण्यात आली. तर शिंदेंकडून फक्त चार लाख शपथपत्र सादर केली गेली अशी माहिती ठाकरेंची वकिल देवदत्त कामत यांनी यापूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीत सादर केली होती. त्यांचा हाच दावा शिंदेच्या वकिलांनी आकडेवारीसह खोडून काढला आहे.
1 शिंदे गटाच्या 40 आमदारांना 76 टक्के मते मिळाल्याचा कौल यांचा युक्तिवाद.
2 2019 मध्ये विजयी झालेल्या 55 आमदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी शिंदे गटातील ४० आमदारांना ७६ टक्के मते मिळाली, तर ठाकरे गटातील 15 आमदारांना 23.5 टक्के मते मिळाली.
3 2019 मध्ये शिवसेनेला मिळालेल्या 90 लाख 48 हजार 789 मतांपैकी शिंदे गटातील 40 आमदारांना मिळालेली मते सुमारे 40 टक्के, तर ठाकरे गटातील 15 आमदारांना मिळालेली मते 12 टक्के असल्याचा युक्तिवाद.
4 लोकसभा निवडणुकीतील 18 विजयी खासदारांपैकी शिंदे गटाच्या 13 खासदारांना 73 टक्के मते मिळाल्याचा दावा.
5 अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकांचा चिन्हाच्या वादावर परिणाम होऊ नये, अशी कौल यांची भूमिका.
6 शिंदे गटाविरोधातील अपात्रतेची कार्यवाही रद्द झाली आहे. त्या आदेशाला स्थगिती नसल्याने सध्या शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेचे सावट नसल्याचा कौल यांचा युक्तिवाद.
7 2019 ची विधानसभा आता अस्तित्वात नाही. 2024 च्या निवडणुकीनंतर नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे संबंधित प्रलंबित याचिकाही आता निरर्थक ठरल्याचा युक्तिवाद.
8 2023 पासून ठाकरे गटाला अंतरिम आदेशामुळे तात्पुरते निवडणूक चिन्ह वापरण्याची परवानगी मिळाली असून, त्यावर त्यांनी सलग निवडणुका लढवल्याचा कौल यांचा दाखला.
9 निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणाचा निर्णय घेतला, त्यावेळी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा निकाल आलेला नव्हता, असे कौल यांनी सांगितले.
10 निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी असतात. त्यामुळे दोन्ही निर्णयांमध्ये सुसंगतता असणे आवश्यक नाही, असा युक्तिवाद.
11 निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाची अनिश्चित काळ वाट पाहण्यासाठी आयोगाची कार्यवाही थांबवता येणार नाही, असे कौल म्हणाले.
12 ‘सादिक अली’ प्रकरणापासून पक्षातील फुटीचा निर्णय घेताना विधिमंडळातील बहुमत ही वैध कसोटी मानली गेली आहे, असा कौल यांचा युक्तिवाद.
13 ‘सुभाष देसाई’ निकालात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असल्यास विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व कमी होऊ शकते, असे म्हटले आहे. मात्र ही कसोटी अवैध असल्याचे त्या निकालात म्हटलेले नाही, असा कौल यांचा दावा.
14 दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेचा प्रश्न आणि निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न वेगवेगळा असल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले.
15 राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांना एकच मानता येणार नाही, असा कौल यांचा युक्तिवाद.
16 पक्षाला दिलेले निवडणूक चिन्ह मतदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते. भारतात अनेक मतदार पक्षाची ओळख चिन्हावरून करतात, असा ‘सादिक अली’ निकालाचा दाखला कौल यांनी दिला.
17 लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्ह आदेशानुसार पक्षाला मिळणारी मान्यता या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे कौल म्हणाले.
18 निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांचे संख्याबळ पाहिले नाही. मतांची टक्केवारी, मिळालेली मते, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील परिस्थितीचाही विचार केला, असा कौल यांचा युक्तिवाद.
19 दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा पर्याय स्वीकारता येणार नाही, असा कौल यांचा युक्तिवाद पुढे मांडण्यात येणार आहे.
1 सर्व कसोट्यांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, असा सवाल.
2 न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून स्वतःचा निर्णय घेणार नाही. आयोगाने आपला विवेकाधिकार योग्य पद्धतीने वापरला का, याचीच न्यायालयीन तपासणी केली जाईल, असे निरीक्षण.
3 निवडणूक आयोगाने उपलब्ध सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का आणि त्या पर्यायांचे संभाव्य परिणाम तपासले होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे बागची यांनी सांगितले.
4 निवडणूक आयोग कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्याच्या आदेशातून दिसते, अशी टिप्पणी.
5 सर्व शिवसैनिक किंवा पक्ष सदस्यांचे सार्वमत घेणे व्यवहार्य नाही, असे बागची यांनी नमूद केले.
6 पक्षाची संघटनात्मक लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब हा मुद्दाही विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
7 ‘सादिक अली’च्या आधारे निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील गटाचा विचार केला, अशी भूमिका आयोगाच्या आदेशातून दिसत असल्याचे बागची यांनी म्हटले.