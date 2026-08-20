Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /Explainer : मुंबईतील महिलेच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात खळबजनक खुलासा; सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!

Explainer : मुंबईतील महिलेच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात खळबजनक खुलासा; सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!

मुर्दाघरमध्ये मुलीचा मृतदेह पाहून वडिलांच्या पायाखलची जमीन सरकली. मात्र, मुलीच्या मृतदेहाची तपासणी करताना वडिलांना असं काही दिसलं की त्यांचा संशय वाढला. तपासात तिच्या सासूचे भयानक कृत्य समोर आले आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 20, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:02 PM IST
Explainer : मुंबईतील महिलेच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात खळबजनक खुलासा; सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer : मुंबईतील महिलेच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात खळबजनक खुलासा; सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!
2
3
4
5