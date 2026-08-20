/Explainer : मुंबईतील महिलेच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात खळबजनक खुलासा; सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!

मुंबई क्राईम : मुंबईच्या घाटकोपर परिसरात एका 35 वर्षीय महिलेचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी एक खळबळजनक खुलासा केला आहे. वास्तविक पाहता, हे प्रकरण अपघात नसून एक पूर्वनियोजित हत्या होती, असे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. तपासादरम्यान सासूचे भयानक कृत्य पाहून सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलिस हादरले आहेत.
सपना घानजी असे मृत महिलेचे नाव आहे. सपनाचा मृत्यू बाथरूममध्ये घसरून डोक्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे झाला असावा, असा तिच्या कुटुंबीयांचा समज होता. मात्र, तिच्या वडिलांना तिच्या शरीरावर आढळलेल्या जखमांमुळे संपूर्ण चित्रच पालटले. घाटकोपरमध्ये दुबईहून सुट्टीसाठी आलेल्या 35 वर्षीय सपना प्रमोद गंजी यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे गूढ उकलले आहे. सासू धनलक्ष्मी गंजी हिने मोलकरीण आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या मदतीने सपनाच्या हत्येचा कट रचल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे
16 ऑगस्ट रोजी घरात एकटी असताना सपनाच्या डोक्यात काचेचा ग्लास मारून, डोळ्यात मिरची पूड टाकून ओढणीने गळा आवळल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर गळ्यावर पाय देऊन तिची हत्या करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. हत्येनंतर बाथरूममध्ये पाय घसरून पडल्याचा बनाव करण्यात आला.
या हत्येसाठी मोलकरीण मंगलाबाई जाधव आणि तिच्या कुटुंबीयांना तीन लाख रुपये देण्याचे ठरल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सासू धनलक्ष्मीसह जाधव कुटुंबातील चार जणांना अटक करण्यात आली असून, सर्व आरोपींची पोलीस कोठडीत चौकशी सुरू आहे. धनलक्ष्मी घानजी यांच्याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी मंगला जाधव, तिचा पती सुरेश, तिची 21 वर्षीय मुलगी शिवानी आणि तिचा 19 वर्षीय मुलगा साजन यांना अटक केली आहे. हा संपूर्ण कट कसा रचला गेला, हल्ला कसा करण्यात आला आणि हा मृत्यू अपघात असल्याचे कसे भासवण्यात आले, याचा तपास पोलीस आता करत आहेत.
सपनाचा सासरच्या घरी मानसिक आणि शारीरिक छळ होत होता असे पोलिस तपासात समोर आले आहे. नालासोपारा येथे राहमारे सपनाचे 63 वर्षीय वडील, राजेंद्र वल्लाल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. मे 2013 मध्ये लग्न झाल्यापासून त्यांच्या मुलीचा नवरा, सासरे, सासू आणि इतर कुटुंबीयांकडून छळ होत आहे. 17 ऑगस्ट रोजी रात्री 12:37 वाजता त्यांना सपनाचे सासरे भिक्षापती यांचा फोन आला. सपना बाथरूममध्ये घसरून पडली आणि तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे त्यांना कळवण्यात आले. त्यानंतर तिला घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात नेण्यात आले. आपल्या मुलीची प्रकृती कळताच राजेंद्र आपल्या पत्नीसह पहाटे 2 वाजण्याच्या सुमारास रुग्णालयात पोहोचले, पण डॉक्टरांनी सपनाला मृत घोषित केले होते.
जेव्हा सपनाच्या वडिलांनी तिच्या मृत्यूचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिची सासू, धनलक्ष्मी, यांनी एक वेगळीच कहाणी सांगितली. त्यांनी सांगितले की, घरकाम करणाऱ्या बाईने त्यांना सांगितले होते की, सपना दारूच्या नशेत होती आणि घरात गोंधळ घालत होती. यामुळे सपना आणि कुटुंबीयांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर ती बाथरूममध्ये गेली, जिथे तिचा पाय घसरून ती पडली, ज्यामुळे तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तिचा मृत्यू झाला. मात्र, सपनाच्या वडिलांना तिच्या मृत्यूविषयी कुटुंबाने सांगितलेली हकीकत पटली नाही. जेव्हा त्यांनी रुग्णालयाच्या शवागारात सपनाच्या मृतदेहाची तपासणी केली, तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की तिच्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला एक गंभीर जखम आहे. तिच्या चेहऱ्यावर, मानेवर आणि खांद्यावर जखमा आणि ओरखडे असल्याचा दावाही त्याने केला. या खुणांमुळे त्यांना सपनाला मारहाणा झाल्याचा संशय आला.
मुलीच्या शरीरावरील जखमा पाहून राजेंद्र यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. बाथरुममध्ये पडल्यावर इतक्या गंभीर जखमा कशा होऊ शकतात? असा प्रश्न सपनाच्या वडिलांनी उपस्थित केला. सपनाची हत्या झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. तिला मारहाण करण्यात आली आणि तिच्या डोक्यावर प्रहार करण्यात आला, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हा मृत्यू बाथरूममधील अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पोलीस आता या आरोपांच्या आणि शवविच्छेदन अहवालासह इतर पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
सपनाच्या वडिलांनी पोलिसात तक्रार दाकल करत तिची सासू धनलक्ष्मी यांच्यावर गंभीर आरोप केले. यापूर्वी घानजी कुटुंबाविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही कुटुंबांमध्ये झालेल्या वादानंतर तडजोड झाली. सासरच्या मंडळींनी त्यांना आश्वासन दिले की सपनाला यापुढे कोणताही त्रास दिला जाणार नाही. यानंतर, सपना आणि तिचा नवरा विक्रोळीमध्ये वेगळे राहू लागले. फेब्रुवारी 2026 मध्ये तिचा नवरा प्रमोद याची दुबईला बदली झाल्यानंतर, सपना आपल्या मुलासह घाटकोपरमधील त्रिवेणी अपार्टमेंटमध्ये पुन्हा सासरच्या मंडळींसोबत राहू लागली.
सपनाच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी या प्रकराणाचा तपास सुरु केला आणि दोन हत्येच्या कटाचा उलगडा केला. सपनाची सासू धनलक्ष्मी हिने घरकाम करणारी मंगला जाधव आणि तिच्या कुटुंबीयांना 3 लाख रुपयांची लाच देऊन सुनेची हत्या करण्याचा कट रचला. हत्येनंतर ही घटना अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
पंत नगर पोलिस ठाण्यात या प्करणी गुन्हा दाखल झाला आहे. तक्रार, आरोपींची चौकशी आणि वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे पोलीस घटनाक्रम जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सपनाच्या मृत्यूआधी घरात नेमकं काय घडलं याचाही पोलीस तपास करत आहेत. तिच्यावर हल्ला केला की तिच्या डोक्याला प्राणघातक प्रहार केला नेमकं कशा पद्धतीने सपनाची हत्या करण्यात आली याचा पोलिस तपास करत आहेत. वैद्यकीय अहवालातून सपनाच्या मृत्यूचे नेमके कारण समोर येई. मोलकरणीच्या घरातून पोलिसांनी काही रोकड हस्तगत केल्याची माहिती समोर आली आहे.