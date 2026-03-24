Explainer: पुणे महापालिकेच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे पुण्यातील 'या' कुटुंबाची संपत्ती

Pune Municipal Corporation Budget 2026-27: पुणे महानगरपालिकेच्या 2026-27 आर्थिक वर्षासाठीच्या 15 हजार 699 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली आहे. सभागृहात महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. महसूल वाढीवर भर देत आरोग्य, महिला सुरक्षा, मालमत्ता कर, जीएसटी आणि शासकीय अनुदानातून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का पुणे महापालिकेच्या बजेटपेक्षा पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची संपत्ती जास्त आहे. पुण्यातील हा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती भारतातील चौथ्या क्रमांचा श्रीमंत व्यक्ती आहे. जाणून घेऊया हा व्यक्ती कोण?
एकूण अर्थसंकल्प - 15,669 कोटी रुपये
मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न - 3882 कोटी
कर्मचारी वेतनासाठी तरतूद - 2748 कोटी
प्राथमिक शिक्षणासाठी - 762 कोटी
विकासकामांसाठी तरतूद - 6837 कोटी
महसूल वाढीवर विशेष भर
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्पांना निधी
महसूल-खर्च समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न
पुणे महानगरपालिकेच्या कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकास करण्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. १३० एकर क्षेत्रात असलेल्या या संग्रहालयात सध्या 104 वन्यजीव प्रजाती असून ती संख्या 150 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. जिराफ, झेब्रा, आफ्रिकन चित्ता यांसारख्या विदेशी प्रजातींचा समावेश होणार आहे. सर्पोद्यानाचे आधुनिकीकरण, बर्ड पार्क उभारणी आणि नवीन प्रदर्शने यामुळे पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकल्पांना वेग देण्यात येणार आहे . समाविष्ट गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मिळकत कर प्रणाली लागू केली जाणार आहे. 34 गावांसाठी समान पाणीपुरवठा योजना राबवून पहिल्या टप्प्यात पाच गावांत 28 पाण्याच्या टाक्या उभारल्या जाणार. मलनिस्सारण व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि 50 किमी मलवाहिन्यांचे जाळे उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच आयुष्मान आरोग्य केंद्रे, रस्ते, पदपथ आणि थीम पार्कच्या माध्यमातून मूलभूत सुविधा मजबूत केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या बजेटमध्ये पुण्यातील उपनगर आणि समाविष्ट गावांचाही विचार करण्यात आला आहे. महिलांना करमाफी
महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या महिलांच्या नावावरील मिळकतींना 50 टक्के मिळकत करमाफी देण्याची योजना पुणे महानगरपालिका राबवणार. या निर्णयाने महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणी वाढण्यास चालना मिळणार आहे. महिलांना करमाफीचा निर्णय दिला असला, तरी भाजपने महापालिका निवडणुकीवेळी सरसकट पाचशे स्क्वेअर फूट घरांना मिळकत करमाफीचा दिलेला शब्द फिरवला . लाडक्या बहिणाना मिळकतकरात सूट मात्र लाडके भाऊ वंचितच राहणार.
एस. पूनावाला हे भारतातील श्रीमंतांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहेत. पूनावाला हे पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांची संपत्ती 44 टक्केने वाढली आहे. त्यांची संपत्ती 3 लाख कोटी इतकी आहे. सायरस पूनावाला हे 2,04,300 संपत्तीचे मालक असून पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती सायरस पूनावाला हे भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी औषध उद्योगांपैकी एक असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक आहेत. 1966 मध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या जगातील सर्वात मोठ्या लस निर्मिती कंपनीचे ते मालक आहेत. या कंपनीचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. सीरम दरवर्षी गोवर, पोलिओ आणि फ्लूसह लसींचे 1.5 अब्ज पेक्षा जास्त डोस तयार करते. पूनावाला यांच्या मालमत्तेत फायनान्स सर्व्हिसेस फंड पूनावाला फिनकॉर्पमधील बहुसंख्य भागभांडवल तसेच पुण्यातील रिट्झ-कार्लटन हॉटेलमधील भागभांडवल यांचाही समावेश आहे. पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्पहा 15 हजार 699 कोटींचा आहे. तर, पूनावाला यांची संपत्ती 3 लाख कोटी इतकी आहे.