मार्च महिन्यातील उकाडाच अवकाळी पावसाला कारणीभूत, पाहा कसा? Explainer च्या स्वरुपात

ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसाने अचानक हजेरी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर नव्याने संकट उभे ठाकले आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण, वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची नोंद झाली. मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी जोरदार सरी कोसळल्या. या पावसामुळे पिकांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस पडला आहे. मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस सुरु झाला आहे. राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात आला आहे. लातूर, धाराशिव, सोलापुरात अवकाळी पाऊस झाला असून सांगलीच्या मिरज पूर्व भागामध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट सुरु झाली आहे. बेडग व आरगसह परिसरात गारांचा तुफानी पाऊस सुरु झाला आहे. विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारा व गारपीठ सुरु झाल्याने स्थानिकांचे नुकसान होत आहे. सांगली जिल्ह्यात दोन दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाचा हवामान विभागाने अंदाज दिला आहे.
बेळगाव शहराला गारांसह जोरदार पावसाने झोडपले आहे. अनेक भागात गारांचा खच पाहायला मिळत आहे. यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. सायंकाळच्या सुमारास गारांसह अवकाळी पाऊस सुरु झाला आहे. तसेच जिल्ह्यातील अक्कलकोट शहरात गारपिटीसह तुफान पावसाची हजेरी लागली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यात गारपीटीसह तुफान पावसाची हजेरी पाहायला मिळत आहे. अक्कलकोटमध्ये रात्री सात वाजल्यापासून जोरदार वादळी वाऱ्यासह पावसाला सुरुवात झाली आहे. आज सायंकाळी अचानकपणे वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाल्याने शेतकरी मोठ्या चिंतेत आहे. गारपिटीसह जोरात वादळीवारा आल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात तोंडाशी आलेला घास जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागानंतर आता लातूर शहरातही गारांचा पाऊस सुरू झाला आहे. दुपारपासूनच जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण तयार झाले होते आणि त्यानंतर काही भागात हलक्या सरी कोसळल्या. मात्र सायंकाळच्या सुमारास निलंगा तालुक्यातील सरवडी परिसरात गारांचा जोरदार पाऊस झाला. औसा आणि देवणी तालुक्यातील काही भागातही गारपीट झाली आहे. या गारपिटीमुळे करडी, हरभरा, ज्वारी अशा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे… तर आंबा, चिंच यांसारख्या फळपिकांनाही मोठा फटका बसला आहे…
धाराशिवच्या उमरगा तालुक्यातील कदेर परिसरात अवकाळी पावसासह झालेल्या गारपिटीमुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात अचानक आलेल्या या पावसाने शेतक-यांचं नुकसान केलं आहे. काढणीसाठी तयार असलेल्या कांदा, ज्वारी आणि व्हाच्या पिकाचे मोठं नुकसान झालं आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतक-यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
मराठवाड्यापासून ते दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या उत्तर भागापर्यंत खालच्या वातावरणात एक 'ट्रफ' किंवा कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. यामुळे या भागातील हवामानात अस्थिरता निर्माण होऊन पाऊस पडत आहे. तसेच अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून मोठ्या प्रमाणात बाष्पयुक्त वारे राज्याच्या दक्षिण भागाकडे आणि कर्नाटकाकडे खेचले जात आहेत. हे बाष्प ढग निर्मितीसाठी पोषक ठरत आहे. मार्च महिन्यातील वाढत्या उष्णतेमुळे जमिनीलगतची हवा गरम होऊन वर सरकते, ज्यामुळे वातावरणात अस्थिरता (Instability) निर्माण होते. जेव्हा या उष्ण हवेचा संपर्क समुद्रावरून आलेल्या बाष्पाशी होतो, तेव्हा विजेच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडतो. उत्तर भारतात सक्रिय असलेल्या पश्चिमी विक्षोभाचा प्रभाव दक्षिण भारतापर्यंत जाणवत असून, त्यामुळे वाऱ्यांच्या दिशेत बदल होऊन महाराष्ट्राच्या काही भागात पावसाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.