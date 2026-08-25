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Explainer: भाजपच्या अत्यंत महत्वाच्या आणि मोठ्या समितीत महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याचा का होणार समावेश?

विद्यार्थी आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला.  धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रात शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू असतानाच फडणवीस दिल्लीला जाणार आहेत. पण, शिक्षणमंत्री म्हणून नाही तक फडणवीस यांना अत्यंत महत्वाचे पद मिळणार आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 25, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 07:39 PM IST
Explainer: भाजपच्या अत्यंत महत्वाच्या आणि मोठ्या समितीत महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याचा का होणार समावेश?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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Explainer: भाजपच्या अत्यंत महत्वाच्या आणि मोठ्या समितीत महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याचा का होणार समावेश?
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