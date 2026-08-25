/Explainer: भाजपच्या अत्यंत महत्वाच्या आणि मोठ्या समितीत महाराष्ट्रातील पावरफुल नेत्याचा का होणार समावेश?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस :महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फक्त महाराष्ट्र भाजपमध्येच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावरही अधिक शक्तिशाली नेते होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात सर्वात मोठं पदं मिळू शकते. फडणवीस यांचा 12 सदस्यीय संसदीय मंडळात समावेश होऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत फडणवीस पक्षाच्या भूमिकेचा समन्वय साधतील. या अनुषंगाने दिल्लीत मोठ्या हालचाली सुरु आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात फडणवीस केंद्रस्थानी आहेतच. आता दिल्लीच्या राजकारणातूनही त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रात जाणार नसल्याचं अनेकदा स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातच राहून काम करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या पुनर्रचनेच्या चर्चेने नवं समीकरण समोर आले. फडणवीसांची या मंडळात वर्णी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या चर्चेला संघाचाही पाठिंबा असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. फडणवीसांसोबत योगी आदित्यनाथ आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नावांचीही चर्चा आहे. म्हणूनच ही केवळ समितीची पुनर्रचना आहे की भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात नवी मांडणी याची चर्चा सुरू झाली आहे.
दिल्लीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या नावाची चर्चा आहे. या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. फडणवीस महाराष्ट्र सोडणार का? केंद्रात जाणार का? या चर्चांना फडणवीसांनी अनेकदा पूर्णविराम दिला आहे. महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. पण, दिल्लीच्या भाजपमध्ये हालचाली वेगाने सुरू आहेत. निमित्त आहे भाजपच्या संसदीय मंडळाची पुनर्रचना. भाजपमध्ये संसदीय मंडळाला सर्वोच्च स्थान आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षांसह या मंडळात 12 सदस्य असतात.
सध्या या मंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, सर्वानंद सोनोवाल, बी.एल. संतोष, बी. एस. येडियुरप्पा, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव सत्यनारायण जातिया यांचा समावेश आहे.आता या मंडळात बदल होण्याची शक्यता आहे.
काही जुन्या चेहऱ्यांना डच्चू मिळू शकतो. तर काही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. याच नव्या समीकरणात देवेंद्र फडणवीसांचं नाव चर्चेत आले आहे. या चर्चेला आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे. सध्या या मंडळात एकही मुख्यमंत्री नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री असलेल्या नेत्यांना संसदीय मंडळात स्थान देण्याबाबत भाजपमध्ये विचार सुरू असल्याची माहिती आहे. यात फडणवीसांसोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचीही नावं चर्चेत आहेत.
फडणवीस सध्या भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत. म्हणजेच पक्षाच्या महत्त्वाच्या निवडणूक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग आहे. आता संसदीय मंडळात प्रवेश मिळाल्यास त्यांचं संघटनात्मक वजन आणखी वाढू शकतं.. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची होऊ शकते.
भाजपच्या संसदीय समितीत बदल होणार आहे. फडणवीसांची भाजपच्या संसदीय समितीत एंट्रीची चर्चा आहे. फडणवीसांच्या संसदीय समिती एंट्रीला संघाचा पाठिंबा असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. भाजपच्या संसदीय समितीत सध्या एकही मुख्यमंत्री नाही. फडणवीसांचं भाजपमध्ये संघटनात्मक, राजकीय वजन वाढणार? सध्या भाजपच्या संसदीय समितीमध्ये 12 सदस्य आहेत. पुनर्रचनेत काही सदस्यांना डच्चू मिळणार असल्याची चर्चा आहे. पुनर्रचनेत फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा सरमांची चर्चा. याआधी नितीन गडकरी भाजपच्या संसदीय समितीत होते. 17 ऑगस्ट 2022 रोजी गडकरी संसदीय समितीमधून बाहेर पडले. सध्या फडणवीस भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत.
दिल्लीत जाण्यासाठी फडणवीसांच्या हालचाली सुरु आहेत असं वक्तव्य खासदार संजय राऊत यांनी केले. तर, तुम्हीच दुकानं आवरायला सुरुवात करा असा पलटवार भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तर फडणवीसांनी 2029 आधी पंतप्रधान व्हावं, अशी इच्छा व्यक्त केली. सुप्रिया सुळे यांनी हा भाजपचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं म्हटलं आहे. फडणवीसांच्या दिल्लीवारीपासून संसदीय मंडळापर्यंत आणि राष्ट्रीय नेतृत्वापासून पंतप्रधानपदाच्या चर्चेपर्यंत. राजकीय चर्चेचे अनेक धागे एकमेकांना जोडले जात आहेत. पण फडणवीसांची भूमिका अजूनही स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात राहून काम करण्याची तयारी आहे. फडणवीसांचं नाव सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. दिल्लीच्या सत्ताकारणातलं हे नवं समीकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही त्याचे पडसाद उमटवू शकतं. फडणवीस महाराष्ट्रात राहणार असल्याचं सांगत असले तरी दिल्लीच्या राजकारणात त्यांच्या नावाची चर्चा मात्र थांबलेली नाही.