'एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक कोर्स अन्...' सत्तेत नसतानाही उद्धव ठाकरे सुरु करणार नवा उपक्रम

Marathi News: मराठी तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या वाटा खुल्या करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू होत आहे. ‘शिवसेना’च्या पुढाकारातून निर्यात-आयात आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात प्रशिक्षण देणारा विशेष कोर्स सुरू केला जात आहे. या उपक्रमामुळे विमानतळ, एसईझेड आणि इतर उद्योग क्षेत्रांमध्ये नोकरीच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रशिक्षणामुळे कौशल्यविकासाला चालना मिळणार असून, भविष्यातील करिअर घडवण्यासाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरणार आहे. या कार्यक्रमाकडे राज्यातील तरुण-तरुणींचे विशेष लक्ष लागले आहे.
या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ 21 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता दादर येथील शिवसेना भवनात होणार आहे. ‘उद्धव ठाकरे’ यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले जाणार आहे. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे’ यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
हा कोर्स ‘स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ’ यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आला आहे. निर्यात-आयात क्षेत्रातील कामकाज, लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन आणि संबंधित तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण यात दिले जाणार आहे. या क्षेत्रात वाढणाऱ्या संधी लक्षात घेऊन तरुणांना आवश्यक कौशल्ये देण्याचा उद्देश आहे.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावी लागेल. यशस्वी उमेदवारांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर नोकरीच्या संधी अधिक सोप्या होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विमानतळ आणि औद्योगिक क्षेत्रात या कौशल्यांची मागणी वाढत आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, कार्गो हब आणि विविध एसईझेड प्रकल्पांमुळे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. या कोर्समुळे मराठी तरुणांना या संधींचा लाभ घेता येणार आहे.
हा उपक्रम केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित नसून रोजगाराच्या दिशेने एक पाऊल मानला जात आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि कौशल्य मिळाल्यास अनेक तरुणांसाठी करिअरचे नवीन दरवाजे उघडू शकतात.