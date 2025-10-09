Crime : विवाहबाह्य संबंधातून माता झाली वैरीण, बॉयफ्रेंडच्या मदतीने पोटच्या मुलाचे हातपाय बांधून अन् शेतात नेलं...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Amravati Crime : विवाहबाह्य संबंधातून एका आईन आपल्या पोटच्या मुलाची बॉयफ्रेंडच्या मदतीने हत्या केली आहे. पोलिसांनी हत्येमागील कारण शोधून अवघ्या चार तासात मारेकऱ्याला अटक केली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 9, 2025, 08:45 PM IST
Amravati Crime : एका महिलेने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने 26 वर्षीय मुलाची हत्या केली आहे. प्रेमात अडथळा येत असल्याने आईने भयानक पाऊल उचलले. या प्रकरणात पोलिसांनी चार तासात चौघांना अटक केली आहे. अमरावतीमधील धामणगाव शहरातील दत्तापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 26 वर्षीय गणेश उर्फ शुभम वारंगणे याच्या हत्या प्रकरणी आईसह प्रियकरसह चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी मनोज कीर्तन, आई दुर्गा गजानन वारंगणे, अमोल सुरेश अर्जुने आणि अशोक उर्फ चिवडा व्यकंटराव चवरे याला पोलिसांनी गजाआड केलंय. गणेशची आई दुर्गाचे मनोज कीर्तनेसोबत विवाहबाह्य संबंध होते. या प्रेमसंबंधाची कुणकुण गणेशाला लागली आणि त्यानंतर तो आईला त्यावरून हटकत होता. 

गणेश प्रेमसंबंधात अडसर होत असल्याने मनोज कीर्तन आणि दुर्गाने त्याचा काटा काढण्याचा कट रचला. गणेशाची हत्या करण्यासाठी त्यांनी अमोल अर्जुन आणि अशोक उर्फ चिवडा व्यकंटराव चवरेची मदत घेतली. गणेशच्या हत्येचा कट रचल्यानुसार 7 ऑक्टोबरला सकाळी मनोजने गणेशाला आपल्या दुचाकीवर बसवून आसेगाव शेत शिवारातील शीतल गुप्ता यांच्या शेतात आणले. त्यांनी तिथे पहिलेच उपस्थिती तिघांनी गणेशचे हातपाय बांधून त्याला बेदम मारहाण केली. ज्यात तो गंभीर जखमी झाला होता. 

गंभीर जखमी झालेल्या गणेशला धामणगाव रेल्वेमधील ग्रामीण रूग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी त्याला तपासताच मृत घोषित केलं. त्यानंतर डॉ. आकाश येंडे यांनी याबाबतची माहिती दत्तापूर पोलिसांना दिल्यामुळे हे प्रकरण समोर आलं. पोलिसांनी सुरूवातीला आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला खरा पण नंतर यामागील सत्य कळल्यावर पोलिसांच्याही पायाखालची जमीन सरकली.तपासानंतर ही हत्या असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. त्यानंतरी दत्तापूर पोलिसानी तपासचक्राला गती देत हत्येचा गुन्हा दाखल करून अवघ्या 4 तासांत चारही आरोपींना पोलिसांनी अटक करुन या प्रकरणाचा उलगडा केला. 

