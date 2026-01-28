English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Ajit Pawar Plane Crash: विमान गोलं फिरलं अन् कोसळलं; त्यानंतर 3 ते 4 मोठे स्फोट; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला घटनाक्रम, त्या 45 मिनिटात काय झालं?

Ajit Pawar Plane Crash: विमान गोलं फिरलं अन् कोसळलं; त्यानंतर 3 ते 4 मोठे स्फोट; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला घटनाक्रम, 'त्या' 45 मिनिटात काय झालं?

Eyewitness reveals what happened before Ajit Pawar Plane Crash: व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 28, 2026, 01:02 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash: विमान गोलं फिरलं अन् कोसळलं; त्यानंतर 3 ते 4 मोठे स्फोट; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला घटनाक्रम, 'त्या' 45 मिनिटात काय झालं?

Eyewitness reveals what happened before Ajit Pawar Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त होत आहे. अजित पवार यांचं विमान बारामतीत लँडिंगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झालं आणि त्यांच्यासह 6 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. विमान लँडिगदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त होऊन आग लागल्याने कोणीही वाचू शकलं नाही. दरम्यान दुर्घ़टनेपूर्वी नेमकं काय झालं होतं याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीने दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय झालं?

व्हीएसआर कंपनीचं खासगी विमान लँडिंग करत असतानाच तांत्रिक बिघाड झाला आणि त्यानंतर ते हवेत गोल फिरलं. यानंतर विमान जमिनीवर आदळून त्याचे तुकडे झाले आणि मोठी दुर्घटना घडली ज्यामध्ये अजित पवारांसह सह जणांचा मृत्यू झाला. 

प्रत्यक्षदर्शीने काय सांगितलं?

एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, खाली पडल्यानंतर तीन ते चार स्फोट झाले ज्यामुळे मोठी आग लागली. आग मोठी असल्याने कोणी मदतही करु शकलं नाही. 

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांसह विमानात प्रवास करणारे ते 5 जण कोण होते? विमानतळाजवळ नेमकं काय झालं?

"विमान खाली येत असताना आम्हाला ते लँड होईल असं वाटत होतं. पण ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. खाली पडल्यानंतर जबरदस्त स्फोट झाला. त्यानंतर विमानाला आग लागली. आग लागल्यानंतर चार ते पाच स्फोट झाले. अनेक लोक आले आणि बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.  पण आग मोठी असल्याने कोणीही मदत करु शकलं नाही. त्यात अजित पवार होते ही आमच्यासाठी फार दु:खाची बाब आहे," असं प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं आहे. 

"विमान वरुन गेलं तेव्हा ठीक होतं. आम्ही गुरांना चार देत असल्याने घराबाहेर होते. तेव्हा 8.45 झाले होते. त्यानंतर काही वेळात ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. स्फोट इतका मोठा होता की आमच्या घऱापर्यंत आलं. ते विमान फिरलं आणि खाली पडलं. ते धावपट्टीपर्यंत गेलंच नाही. आम्ही फार घाबरलो होतो. पोलीस आल्यानंतर आम्ही तिथे गेलो. आम्ही घरुन पाणी आणून त्यांना दिलं. तिथे मृतदेह पडले होते. आम्ही ते झाकण्यासाठी ब्लँकेट दिले. काही वेळाने ते मृतदेह नेण्यात आले," असं एका महिला प्रत्यक्षदर्शीने सांगितलं. यावेळी एका महिलेने चाक आमच्या घरापर्यंत आलं होतं अशी माहिती दिली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

विमानात अजित पवारांसह ते 5 जण कोण होते?

विमान दुर्घटनाग्रस्त झाल्यानंतर आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने कोणीही वाचू शकलं नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांसहीत एकूण 5 जण प्रवास करत होते. या सर्वांनी आपला जीव गमावला आहे. मृत्यू झालेल्यांमध्ये अजित पवारांसह, विदीप जाधव, पिंकी माळी, कॅप्टन सुमित कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचा समावेश आहे. अजित पवारांसह एकूण 2 कर्मचारी (1 पीएसओ आणि 1 अटेंडंट) आणि 2 क्रू (पीआयसी+एफओ) सदस्य होते.

 

बारामती विमान अपघात: तपास आणि प्राथमिक माहिती : 

 

विमान व अपघाताची माहिती

विमानाचा प्रकार: Bombardier Learjet 45XR

टेल नंबर: VT-SSK

निर्मिती वर्ष: 2010

सवारी/कर्मचारी संख्या: 5 जण + क्रू

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार

2 कर्मचारी (1 PSO, 1 अटेंडंट)

2 क्रू सदस्य (PIC + FO)

स्थान: बारामती विमानतळ

घटना: अपघातग्रस्त विमानाने आपत्कालीन लँडिंग केली, प्राथमिक माहितीनुसार कोणीही वाचलेले नाही.

 

 

मालक व ऑपरेटर

ऑपरेटर: M/s VSR Ventures Pvt. Ltd. (दिल्लीस्थित खासगी एव्हिएशन कंपनी, स्थापना 2011)

सेवा: चार्टर विमान सेवा + एव्हिएशन कन्सल्टन्सी

मालक: कॅप्टन विजय सिंह आणि कॅप्टन रोहित सिंह

पूर्वीचा अपघात: कंपनीचे एक विमान 14 सप्टेंबर 2023 रोजी मुंबई विमानतळावर अपघातग्रस्त झाले होते.

 

 

प्राथमिक चौकशी

अपघात DGCA आणि संबंधित यंत्रणांकडून तपासला जात आहे.

प्राथमिक लक्ष केंद्रित केलेले मुद्दे:

1. तांत्रिक बिघाड: इंजिन किंवा इतर यंत्रसामग्रीची अयशस्वी कार्यप्रणाली

2. हवामान परिस्थिती: पावसाळा, धुके किंवा विजेचा प्रभाव

3. मानवी त्रुटी: पायलटच्या निर्णय किंवा ऑपरेशनल चुका

विमानाचा इतिहास: Learjet 45XR हा व्यावसायिक व खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत सक्रिय जेट आहे.

 

 

DGCA कडून अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा

अपघाताची तांत्रिक व हवामान परिस्थितीची चौकशी

सार्वजनिक विश्वासासाठी सुरक्षितता सुधारणा व नियमांचे पुनरावलोकन

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

अजित पवारांबाबतच्या धक्कादायक बातम्यांनंतर रितेश देशमुखचं भ...

मनोरंजन