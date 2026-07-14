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पाताळगंगात वाहून गेलेले सिलेंडर वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर? Viral Video

पाताळगंगात वाहून गेलेले सिलेंडर वसईच्या किनाऱ्यावर सापडले असल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमागचं सत्य काय, बघाच 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:18 PM IST
पाताळगंगात वाहून गेलेले सिलेंडर वसईच्या समुद्र किनाऱ्यावर? Viral Video
Image Credit: cylinder washed away in the Patalganga river (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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