English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Fact Check: रवींद्र चव्हाणांनी फडणवीसांसमोरच MIM च्या नेत्याचे पाय धरले? कोण आहे तो नेता? सत्य आलं समोर!

Ravindra Chavan: रवींद्र चव्हाणांचा असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 11, 2026, 06:29 PM IST
Fact Check: रवींद्र चव्हाणांनी फडणवीसांसमोरच MIM च्या नेत्याचे पाय धरले? कोण आहे तो नेता? सत्य आलं समोर!
रवींद्र चव्हाण

Ravindra Chavan: महाराष्ट्रात 29 महापालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. सर्व पालिकांमध्ये जाहीर सभा, प्रचार फेऱ्या पाहायला मिळतायत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतायत. आश्वासनांची खैरात होतेय. काही सत्ताधारी-विरोधकांकडून व्हिडीओदेखील व्हायरल केले जातायत. रवींद्र चव्हाणांचा असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होतोय. ज्यात ते एका सभेतील मंचावर एका व्यक्तीच्या पाया पडताना दिसतायत. सोशल मीडियात या व्हिडीओची खूप चर्चा होतेय. काय आहे या व्हिडीओ मागचं सत्य?आम्ही या व्हिडीओची सत्यता तपासली. त्यात काय समोर आलं हे जाणून घेऊया. जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओत भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण एमआयएम नेत्याच्या पाया पडत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. भाजप नेहमी हिंदुत्वाचा प्रचार करत असते. तसेच पक्षाकडून एमआयएमला नेहमी विरोध केला जातो. अशावेळी रवींद्र चव्हाणांच्या कथित व्हिडीओने एकच खळबळ माजली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्षाची जबाबदारी मिळाल्यापासून रवींद्र चव्हाण चांगलेच आक्रमक पाहायला मिळतायत. ठाणे-डोंबिवलीत भाजप घराघरात पोहोचवतायत. विरोधकांवर ते तुटून पडताना दिसतायत.  

काय म्हणाले अखिल चित्रे?

ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते अखिल चित्रे यांनी एक व्हिडीओ शेअर केलाय. त्यात उल्हासनगरच्या भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाने MIM च्या नेत्याचे पाय धरले, असे त्यांनी म्हटले. 'खरं तर भाजपाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, मतदारांना संदेश दिला आहे, “अब MIM के सामने झुकेंगे तोही बचेंगे”... एक स्पष्ट झालं BJP MIM एक है इस्लिए सेफ है|".भाजपचं ढोंग उघडं पडतंय, आणि महाराष्ट्र त्यांच्या प्रत्येक थेरं नोंदवून ठेवतो. यंदा शांतीत क्रांती होणार आहे. तो येत्या १६ तारखेला महाराष्ट्र प्रेमी माणूस भाजपाला असा काही दणका देईल की त्यांचा सगळा ढोंगीपणा वठणीवर येईल', असे त्यांनी म्हटलंय.

विलासराव देशमुखांवरील विधानामुळे चर्चेत 

रवींद्र चव्हाण काही दिवसांपुर्वी विलासराव देशमुखांवरील विधानामुळे चर्चेत आले होते.लातूरमध्ये प्रचार करताना रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, 'सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायची आहे. भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. खरंतर, आपल्या सर्वांचा उत्साह पाहून असं लक्षात येतं की, 100 टक्के विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही.' दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं असून काँग्रेसमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशातच त्यांनी विलासराव देशमुख यांचं नाव घेऊन केलेल्या विधानबद्दल टीका झाल्यानंतर माफी मागितली. महापालिका निवडणुका इथल्या नागरी सुविधांसाठी असतात. कुठली पार्टी गतीमान विकास करेल यासाठी असतात. मी विलासरावांवर टीका टिप्पणी केली नाही. ते मोठे नेते होते. त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय. विलासरावांवर लक्ष केंद्रीत करुन काँग्रेस तिथे मत मागतोय. म्हणून आम्ही मोदींचे काम पाहा म्हटल्याचे रवींद्र चव्हाण म्हणाले. तरीसुद्धा त्यांच्या चिरंजीवांच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो, असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले. हे विधान राजकीय दृष्टीने पाहू नका. विकासाचे राजकारण करूया, असे मी त्यांच्या  चिरंजीवांना म्हटल्याचे रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

सत्य काय?

उल्हासनगर येथे झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभेत साई वसतशाह दरबारचे प्रमुख छोटू साई हे उपस्थित होते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे पाया पडताना चा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.  रवींद्र चव्हाण ज्या व्यक्तीच्या पाया पडतायत ती व्यक्ती इम्तियाज जलील असल्याचा दावा केला जातोय. पण प्रत्यक्षात असे नाहीय.  या सभेतील ती व्यक्ती छोटू साई आहे. छोटू साई हे उल्हासनगरमधील सिंधी समाजाचे गुरू आहेत. त्याचे सिंधी समाजात मोठ्या प्रमाणात अनुयायी आहेत

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026ravindra chavanMIM leaderDevendra FadnavisChotu Sai

इतर बातम्या

कोण आहे आदित्य अशोक? न्यूझीलंडकडून खेळणारा भारतीय वंशाचा खे...

स्पोर्ट्स