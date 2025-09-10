English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'समृद्धी'वर ठोकलेत मोठमोठे खिळे? अनेक गाड्या पंक्चर? Video पाहून पोलीस म्हणाले, 'रस्त्याच्या...'

Samruddhi Mahamarg Nails Video: समृद्धी महामार्गावर मोठमोठे खिळे ठोकण्यात आलेले. त्यामुळे अनेक कार पंक्चर झाल्याचा दावा करण्यात आला. यावर पोलिसांनी काय सांगितलंय जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 10, 2025, 02:31 PM IST
'समृद्धी'वर ठोकलेत मोठमोठे खिळे? अनेक गाड्या पंक्चर? Video पाहून पोलीस म्हणाले, 'रस्त्याच्या...'
पोलिसांनीच दिली यासंदर्भातील माहिती

Samruddhi Mahamarg Nails Video: महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाच्या महामार्गांपैकी एक असलेल्या समृद्धी महामार्गावर खिळे ठोकून गाड्या पंक्चर करण्यात आल्याचा दावा करणारा धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओसंदर्भात एका पोलिसांनीच स्पष्टीकरण दिलं आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमका काय दावा करण्यात आला?

आज म्हणजेच 10 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7 वाजून 51 मिनिटांनी अब्दुल्ला अलमोहम्मदी नावाच्या इसमाने आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन एक खळबळजनक दावा केला होता. "नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगर सावंगी इंटरचेंज ते जांभळा इंटरचेंज या दरम्यानच्या रस्त्यावर चोरट्यांनी मोठमोठे खिळे ठोकले आहेत. यामुळे अनेक गाड्यांचे सर्व टायर पंक्चर झाले आणि मोठा अनर्थ टळला. यात कोणतीही जीवितहानी झालेलं नाही," अशी कॅप्शन देत एक व्हिडीओ आणि गुगल मॅपवर हे लोकेशन दाखवणारा नकाशा शेअर केला होता. इथे मागील काही वेळामध्ये चार गाड्यांचं नुकसान झाल्याचा दावा या व्यक्तीने केला.

सोबत पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या दुभाजकाजवळचा भागात खिळे ठोकल्याचं दिसत असल्याचंही त्याने सांगितलं. या पोस्टमध्ये त्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अकाऊंटही टॅग केलं आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं?

समृद्धी महामार्गावर खिळे लावले होते ही अफवा असल्याचा खुलासा छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी केला आहे. रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे काम सुरू होतं. त्यासाठी रस्त्यावरील दुभाजकाजवळ बोल्ट लावले होते. या बोल्टच्या माध्यमातून रस्त्यात केमिकल सोडण्यात येत होतं. हे बोल्ट लावल्यावर आजूबाजूला बॅरीगेडिंगसुद्धा करण्यात आलं होतं. मात्र वाहनांमुळे ते बॅरिकेडिंग तुटलं आणि ते बोल्ट रस्त्यावर दिसले असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. आज सकाळी (मंगळवारी) हे बोल्ट काढून घेण्यात आलेल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनी दिली. चोरीच्या उद्देशाने व अजून कुठल्याही कारणाने हे खिळे लावलेले नव्हते. मुळात हे खिळे नसून केमिकल सोडणारे बोल्ट होते असा खुलासा संभाजीनगर पोलिसांनी केला आहे.

FAQ

समृद्धी महामार्गावर खिळे ठोकल्याचा दावा काय आहे?
10 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 7:51 वाजता अब्दुल्ला अलमोहम्मदी नावाच्या व्यक्तीने आपल्या एक्स अकाऊंटवर दावा केला की, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगरमधील सावंगी इंटरचेंज ते जांभळा इंटरचेंज दरम्यान चोरट्यांनी रस्त्यावर मोठे खिळे ठोकले, ज्यामुळे अनेक गाड्यांचे टायर पंक्चर झाले. यामुळे मोठा अनर्थ टळला, परंतु कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय दिसत आहे?
व्हायरल व्हिडीओमध्ये समृद्धी महामार्गावरील दुभाजकाजवळच्या रस्त्यावर मोठे खिळे ठोकलेले दिसत आहेत. यासोबतच अब्दुल्ला अलमोहम्मदी यांनी गुगल मॅपवर सावंगी ते जांभळा इंटरचेंजचे लोकेशन दाखवणारा नकाशा शेअर केला आहे.

या दाव्यासंदर्भात कोणाला टॅग करण्यात आलं आहे?
अब्दुल्ला अलमोहम्मदी यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकृत एक्स अकाऊंट्सना टॅग केले आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
fact checksamruddhi mahamargSamruddhi Mahamarg Nailsnagpur mumbai expresswayBridge

इतर बातम्या

सलमान खानचा खुलासा: ‘माझं लग्न झालंय’, स्वतः सांगितली लग्ना...

मनोरंजन