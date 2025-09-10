'समृद्धी'वर ठोकलेत मोठमोठे खिळे? अनेक गाड्या पंक्चर? Video पाहून पोलीस म्हणाले, 'रस्त्याच्या...'

Samruddhi Mahamarg Nails Video: महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाच्या महामार्गांपैकी एक असलेल्या समृद्धी महामार्गावर खिळे ठोकून गाड्या पंक्चर करण्यात आल्याचा दावा करणारा धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओसंदर्भात एका पोलिसांनीच स्पष्टीकरण दिलं आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात...
आज म्हणजेच 10 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7 वाजून 51 मिनिटांनी अब्दुल्ला अलमोहम्मदी नावाच्या इसमाने आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन एक खळबळजनक दावा केला होता. "नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगर सावंगी इंटरचेंज ते जांभळा इंटरचेंज या दरम्यानच्या रस्त्यावर चोरट्यांनी मोठमोठे खिळे ठोकले आहेत. यामुळे अनेक गाड्यांचे सर्व टायर पंक्चर झाले आणि मोठा अनर्थ टळला. यात कोणतीही जीवितहानी झालेलं नाही," अशी कॅप्शन देत एक व्हिडीओ आणि गुगल मॅपवर हे लोकेशन दाखवणारा नकाशा शेअर केला होता. इथे मागील काही वेळामध्ये चार गाड्यांचं नुकसान झाल्याचा दावा या व्यक्तीने केला.
सोबत पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या दुभाजकाजवळचा भागात खिळे ठोकल्याचं दिसत असल्याचंही त्याने सांगितलं. या पोस्टमध्ये त्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अकाऊंटही टॅग केलं आहे.
समृद्धी महामार्गावर खिळे लावले होते ही अफवा असल्याचा खुलासा छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी केला आहे. रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे काम सुरू होतं. त्यासाठी रस्त्यावरील दुभाजकाजवळ बोल्ट लावले होते. या बोल्टच्या माध्यमातून रस्त्यात केमिकल सोडण्यात येत होतं. हे बोल्ट लावल्यावर आजूबाजूला बॅरीगेडिंगसुद्धा करण्यात आलं होतं. मात्र वाहनांमुळे ते बॅरिकेडिंग तुटलं आणि ते बोल्ट रस्त्यावर दिसले असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. आज सकाळी (मंगळवारी) हे बोल्ट काढून घेण्यात आलेल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त प्रशांत स्वामी यांनी दिली. चोरीच्या उद्देशाने व अजून कुठल्याही कारणाने हे खिळे लावलेले नव्हते. मुळात हे खिळे नसून केमिकल सोडणारे बोल्ट होते असा खुलासा संभाजीनगर पोलिसांनी केला आहे.
