रेबीज झालेला कुत्रा चावल्याने माणूस पिसाळला? साताऱ्यातील Video ने खळबळ; गावकऱ्यांनी...

Satara Angapur Viral Video Man Rabies Infected Claim: सोलापूरमधील रस्त्यावर चित्रित करण्यात आलेला हा व्हिडीओ इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत असून तुफान व्हायरल झालाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 13, 2025, 11:19 AM IST
सोशल मीडियावर व्हिडीओ तुफान व्हायरल झालाय (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

Satara Angapur Viral Video Man Rabies Infected Claim: साताऱ्यामधील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल व्हिडीओमध्ये काहीजण एका डांबरी रस्त्यावर जाळं टाकून एका व्यक्तीला पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसत आहे. ज्या व्यक्तीला पकडण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो प्राणी चार पायांवर चालतात त्याप्रमाणे बाईकच्या मागे लपून स्वत:चा बचाव करताना दिसतोय. या व्यक्तीला रेबीज झालेला पिसाळलेला कुत्रा चावल्याचा दावा अनेकांनी सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ शेअर करताना केला आहे. मात्र या व्हिडीओमागील सत्य समोर आलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे ते पाहूयात...

काय दावा करण्यात आला?

दुतर्फा झाडी आणि शेतं असलेल्या डांबरी रस्त्यावर काही बाईक थांबल्या असून एका बाईकच्या मागे लपून बसलेल्या व्यक्तीला काहीजण जाळ्यात पकडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. "हा व्हिडीओ साताऱ्यामधील अंगापूर फाट्याजवळचा असून रोबीज रोग झालेले कुत्रे चावल्यामुळे माणूस पिसाळलेल्या अवस्थेत सापडला," असा दावा करत हा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे. अनेकांनी खरोखरच पिसाळलेल्या कुत्रा चावल्यावर व्यक्तीची अशी अवस्था होते असं वाटून व्हिडीओ शेअर केला आहे. अनेक पेजेस आणि अकाऊंटवरुन हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आल्याने तो व्हायरल झालाय. मात्र या व्हिडीओमागील सत्य वेगळं आहे. 

सत्य काय?

अंगापूर फाट्याजवळच्या रस्त्यावरील हे सारं नाट्य त्या व्यक्तीला रेबीज झालेला पिसाळलेला कुत्रा चावल्याने घडलेलं नाही. तर ही व्यक्ती एका मनोरुग्ण आहे. या व्यक्तीने रस्त्यात चांगलाच धुडगूस घातला आणि कोणीतरी त्याचा हा व्हिडीओ रेकॉर्ड करुन त्याला रेबीज झालेला कुत्रा चावल्याने तो असा वागत असल्याची खोटी माहिती देत व्हिडीओ सोशल मीडियावरुन शेअर केल्यापासून तो व्हायरल झालाय.

ही व्यक्ती आहे कोण?

व्हिडीओत दिसणाऱ्या मनोरूग्णाचं नाव गोपाल असे असून तो रस्त्यावरील येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांच्या अंगावर धावून जात असल्यामुळे आणि चार पायावर चालत असल्यामुळे या व्यक्तीला रेबीज झाला असावा अशी चर्चा सर्वत्र सुरु झाली. मात्र त्याला स्थानिक लोकांनी पकडून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केला असता डॉक्टरांनी संबंधित व्यक्तीची तपासणी केली यानंतर हा व्यक्ती मनोरुग्ण असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सध्या त्याला एका बंद आयसोलेशन वार्डमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत.

सत्य समोर येण्याआधीच हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने या मनोरुग्णाबद्दल चुकीची माहितीच अधिक चर्चेत असल्याच स्पष्ट होतं असून त्याला रेबिज झाल्याचा दावा चुकीचा ठरला आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

