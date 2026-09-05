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डीजेला विरोध करणारे विद्यानंद बापट DJ च्या तालावर बेभान होऊन नाचले? पुण्यातल्या दहीहंडी कार्यक्रमातील Video खरा की खोटा?

गणेशोत्सवामध्ये डीजे वाजवू नये अशी भूमिका घेतल्याने चर्चेत असलेल्या विद्यानंद बापट यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून या व्हिडीओची बरीच चर्चा आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:55 PM IST
डीजेला विरोध करणारे विद्यानंद बापट DJ च्या तालावर बेभान होऊन नाचले? पुण्यातल्या दहीहंडी कार्यक्रमातील Video खरा की खोटा?
Image Credit: व्हिडीओ सोशल मीडियावर होतोय व्हायरल (फोटो इंटरनेटवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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