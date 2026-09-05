/डीजेला विरोध करणारे विद्यानंद बापट DJ च्या तालावर बेभान होऊन नाचले? पुण्यातल्या दहीहंडी कार्यक्रमातील Video खरा की खोटा?

गणेशोत्सवादरम्यान पुण्यात डीजे बंदी असावी या मागणीसाठी विद्यानंद बापट यांनी ठोस भूमिका घेतली असून सध्या सगळीकडे या पुणेकराची जोरदार चर्चा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवून ध्वनीप्रदुषणामध्ये भर घालण्याबरोबरच या गोष्टीचा सर्वसामान्यांना त्रास होत असल्याचा युक्तीवाद करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर त्यांच्या भूमिकेमुळे गुरुवारी टिळक रोड येथे हल्लाही झाला. मात्र यानंतरही शुक्रवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट करताना विचारांचा युक्तिवाद विचारांनी करावा. झॉम्बींसोबत कशी चर्चा करणार? असा खोचक प्रश्न विचारत मारहाण करणाऱ्याचा आणि त्याला समर्थन करणाऱ्यांचा समाचार घेतला. मात्र आज दहिहंडीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमामधील एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून या व्हिडीओमध्ये विद्यानंद बापट हे डीजेच्या तालावर नाचताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. मात्र या व्हिडीओमागील सत्य समोर आलं आहे.
डीजेला विरोध करणारे विद्यानंद बापट हेच डिजेवर नाचत असल्याचा दावा करत हा व्हिडीओ त्यांना ट्रोल करण्याच्या हेतूने व्हायरल केला जातोय. मात्र हा व्हिडीओ एआयने म्हणजेच आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्सचा वापर करुन बनवण्यात आला आहे. दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने पुण्यात एका मंडळाकडून स्क्रीन लावण्यात आली होती. या स्क्रीनवर हा एआय व्हिडीओ लावण्यात आलेला. ज्यामध्ये विद्यानंद बापट हे विचित्रप्रकारे नाचताना दिसत आहेत. शिवाय त्यांच्यामागे प्रसिद्ध मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर सध्या हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून 'बापट सुद्धा नाचले,' अशा कमेंट्स सुद्धा अनेकांनी केल्या आहेत.
समर्थकांकडून टोला
विद्यानंद बापट यांच्या समर्थकांनी या व्हिडीओवरुन डीजे समर्थकांवर निशाणा साधला आहे. विद्यानंद यांच्या नावाने ट्विटवर सुरु करण्यात आलेला पॅरडी अकाऊंटवरुन, "यावरुन सिद्ध होतंय की, झॉम्बींसोबत युक्तिवाद करणं अशक्यच आह," असा टोला लगावला आहे.
Hence proved.— विद्यानंद बापट (@Vidyanand_Bapat) September 5, 2026
झोंबीनसोबत युक्तिवाद करणं अशक्यच आहे. pic.twitter.com/Tddoxmrjgm
पुण्यातील पिंपरी-चिंचवडमधील जुनी सांगवी येथे डीजेचा अवजड सेटअप अंगावर पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. दहीहंडी उत्सवादरम्यान डीजे सेटअप अंगावर कोसळल्याने 45 वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. स्थानिक दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी बोलवण्यात आलेलं डीजेचा मोठा सेटअप असलेलं वाहन उभं होतं. अचानक डीजेचा हा अवजड सेटअप नियंत्रण सुटून थेट रस्त्यावरील महिलेच्या अंगावर कोसळला. अनेकजण या महिलेच्या मदतीसाठी धावले. अपघात घडल्यानंतर तातडीने मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि उपस्थितांनी गंभीर जखमी झालेल्या महिलेला जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान या महिलेचा मृत्यू झाला. सध्या पोलिसांनी महिलेचा मृतदेहाचे शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. या दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. सदर दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी संबंधित आयोजकांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका किंवा वाहतूक पोलिसांची रीतसर परवानगी घेतली होती का, यादृष्टीने पोलीस अधिक तपास करत आहेत. या प्रकरणामध्ये निष्काळजीपणा आढळल्यास डीजे चालक आणि मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.