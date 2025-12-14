शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने काय केलं? फडणवीसांनी विधानसभेत कामांचा पाढाच वाचून दाखवला

महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारला 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाल्याचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेवटच्या दिवशी आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना सरकारी कामांचा पाढाच वाचून दाखवला.
विकास कामांना चालना मिळाली
देवेंद्रा फडणवीसांनी स्पष्ट केले की "महाराष्ट्र नव्हे तर आशियाचा ग्रीड स्थिरता करणार आहेत. 76 हजार मेगावॅटचे पंप स्टोरेज करार आपण केले असून नॅशनल ग्रीडला आपण पॉवर देणार आहेत तसेच पुढच्या सहा महिन्यात 1 लाख मेगावॅट चे आपण 24 बाय 7 चालणारे ग्रिड करणार आहोत.
पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले "फक्त 49 हजार एकरचा अनुशेष असून अकोला, हिंगोली, बुलढाणा हे तीनच जिल्हे राहिले आहेत. एकामागून एक प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. 14 हजार ऐवजी 19 हजार एवढी सिंचन क्षमता अकोल्यात होईल. बुलडाण्यात 29 हजार हेक्टर अनुशेष आहे. चार प्रकल्पात 1 लाख 68 हजारची सिंचन क्षमता आम्ही करतोय. अनुशेष पूर्ण करून त्यापलीकडे सिंचन क्षमता आपण निर्माण करू. येत्या काळात विदर्भात 485 प्रकल्प आहे त्यापैकी बरेच प्रकल्प पूर्ण केले जात आहेत. त्याशिवाय गोसी खुर्दची सर्व कामे पूर्ण केली 2 लाख 54 हजार निर्माण होईल. जून २०२७ पर्यंत का होईना सर्व ठरली कामे पूर्ण होतील. बरेच नविन प्रकल्प येत आहेत त्यानाही वेळीच पूर्ण करण्यता येईल.
शेतकरी 32 हजार कोटींचे पॅकेज घोषित केले आहे. त्यात 10 हजार कोटी पायाभूत सुविधा तर दोन हजार कोटी नरेगाच्या माध्यमातून आहेत. उरलेले थेट मदत देत होतो," असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
महावितरण आणि पाण्याच्या समस्येवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले "महावितरणने रेकॉर्ड केला आहे. एका महिन्यात 45 हजार पंप आपण लावले आहेत. शेतकरी खूष आहे. मी स्वतः शेतकरी सोबत बोललो. आता दिवसा पाणी येत असल्याने शेतकरीला फायदा आहे," असं फडणवीसांना सांगितलं.
विदर्भाविषयी बोलताना ते म्हणाले, "7 हजार 950 कोटी रुपये विदर्भातील प्रकल्पांसाठी दिला आहे. एवढेच नाही तर सिंचन क्षेत्रात काम केल्याबद्दल केंद्र सरकारने पुरस्कार दिला असून हा सिंचनातील सर्वोच्च पुरस्कार आहे.