/बनावट CID अधिकाऱ्यांची थेट पोलीस आयुक्त कार्यालयात धडक; पुढे झालं ते ऐकून डोक्याला हात लावाल!

Fake CID Officers Exposed: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये धक्कादायक आणि तितकीच आश्चर्यकारक घटना उघडकीस आली आहे. स्वतःला CID अधिकारी असल्याचे भासवत 2 जण थेट पोलीस आयुक्त कार्यालयात पोहोचले. गळ्यात बनावट ओळखपत्र, अधिकाऱ्यांसारखा रुबाब आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर त्यांनी पोलीस यंत्रणेलाच गंडा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सखोल चौकशीत त्यांचा बनाव उघड झाला आणि दोघांनाही तात्काळ अटक करण्यात आली. या घटनेमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या बनावट ओळख वापराच्या प्रकारांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन व्यक्ती गळ्यात CID विभागाचे ओळखपत्र लावून छत्रपती संभाजीनगर पोलीस आयुक्त कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी स्वतःची ओळख गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधिकारी अशी करून दिली. त्यांच्या बोलण्याच्या शैलीमुळे आणि आत्मविश्वासामुळे सुरुवातीला उपस्थित कर्मचाऱ्यांना संशय आला नाही. मात्र काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हालचाली आणि माहितीबाबत शंका वाटू लागली.
दोघांकडून विभागीय माहिती, पदनाम, नियुक्तीचे तपशील आणि अधिकृत कागदपत्रांबाबत विचारणा करण्यात आली. सुरुवातीला त्यांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पुढील प्रश्नांवर त्यांची गोंधळलेली उत्तरे संशय वाढवणारी ठरली. CID विभागातील कामकाजाबाबत त्यांना मूलभूत माहितीही देता आली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी त्यांची कसून चौकशी सुरू केली.
तपासादरम्यान दोघांकडे असलेली ओळखपत्रे आणि संबंधित कागदपत्रे तपासण्यात आली. त्यावेळी ती अधिकृत नसून बनावट असल्याचे समोर आले. तसेच त्यांनी वापरलेले CID नावाचे बॅज आणि ओळखपत्रेही नियमबाह्य असल्याचे निष्पन्न झाले. या उघडकीनंतर पोलीस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत दोघांना ताब्यात घेतले.
हे दोघे पोलीस आयुक्तालयात नेमक्या कोणत्या उद्देशाने आले होते, याचा तपास सध्या सुरू आहे. सरकारी कार्यालयातील माहिती मिळवणे, प्रभाव निर्माण करणे किंवा अन्य कोणत्या गैरकृत्यासाठी त्यांनी ही बनावट ओळख वापरली होती का, याची चौकशी पोलीस करत आहेत. त्यांच्या पूर्व इतिहासाची आणि संपर्कातील व्यक्तींचीही माहिती गोळा केली जात आहे.
या घटनेनंतर सरकारी कार्यालयांमधील ओळख पडताळणी प्रक्रियेवर चर्चा सुरू झाली आहे. बनावट अधिकारी बनून थेट पोलीस आयुक्त कार्यालयापर्यंत पोहोचणे ही बाब गंभीर मानली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांमुळे सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. प्रत्येक ओळखपत्राची डिजिटल पडताळणी आणि प्रवेश नियंत्रण अधिक मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.