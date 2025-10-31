English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोल्हापूर जिल्ह्यात जनावरांच्या गोठ्यात बनावट नोटांचा छापखाना, टोळीचा पर्दाफाश

 Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या उदगावात बनावट नोटांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश झालाय.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 31, 2025, 09:56 PM IST
प्रताप नाईक, झी 24 तास कोल्हापूर: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर बनावट नोटांचा सुळसुळाट सुरू असल्याचं वारंवार उघडकीला येतंय. सांगली पोलिसांनी याच महिन्याच्या सुरुवातीला तब्बल 1 कोटी 11 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा छापणा-या टोळीचा पर्दाफाश केला होता. ह्या नोटा कोल्हापुरात छापल्याचं समोर आलं होतं. ही घटना ताजी असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या उदगावात बनावट नोटांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश झालाय. पाहुयात.. 

सांगली पोलिसांनी बनावट नोटा छापणा-या एका टोळीचा पर्दाफाश केला होता. तब्बल एक कोटींच्या बनावट नोटांसह मुद्देमाल जप्त केला होता. ही घटना ताजी असतानाच आता कोल्हापुरातल्या शिरोळ तालुक्यातल्या उदगावात बनावट नोटांच्या रॅकेटचा जयसिंगपूर उपविभागीय पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय.

एका मागोमाग एक उघडकीस आलेल्या या घटना पाहता कोल्हापूर जिल्ह्यात बनावट नोटा छापणाऱ्या रॅकेटचा सुळसुळाट आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 100, 200 आणि 500 च्या बनावट नोटा चलनात आणण्यासाठी मोठी यंत्रणा सक्रिय आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळेच तपास यंत्रणांनी मुळापर्यंत जाऊन या रॅकेटचा शोध घ्यायला हवा..  अन्यथा दैनंदिन व्यवहारात या बनावट नोटा आल्या तर ख-या नोटा कोणत्या आणि बनावट नोटा कोणत्या हे ओळखणंही अवघड होऊन जाईल..

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
fake currencyFake Currency Gang ArrestedKolhapur

