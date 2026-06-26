/MPSCच्या भरती प्रक्रियेत अनुभवाची सादर केली खोटी कागदपत्रे? परीक्षार्थींकडून पुनर्पडताळणीची होतेय मागणी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) जाहिरात क्र. 129/2022, जाहिरात क्र.130/2022 आणि जाहिरात क्र.131/2022 अंतर्गत उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी आणि सहायक संचालक (माहिती) पदाच्या सरळ सेवा भरती प्रक्रियेतील अनुभव प्रमाणपत्रांच्या पुनर्पडताळणीची मागणी केली जाते आहे. या भरतीसाठी नामांकित वृत्तपत्र, चॅनल किंवा वेबसाइटमध्ये पर्यवेक्षीय कामाचा 5 वर्षांचा अनुभव गरजेचा होता. त्यासाठी संस्था, संपादक यांच्या सहीची प्रमाणपत्रे मागवण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत काही जणांनी परस्पर बनावट प्रमाणपत्र बनवून MPSC कडे सादर केल्याचा संशय काही उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे. तशा आशयाचे इमेलही MPSC आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पारदर्शक कामासाठी ओळखला जातो. यंदा पहिल्यांदाच MPSC कडे माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या या सरळ सेवांची भरती प्रक्रिया आली आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांनी याचा गैरफायदा घेत धूळफेक केल्याचा अंदाज वर्तवला जातो आहे. त्यामुळेच सध्या सुरू असलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या जाहिरात क्र. 129/2022, 130/2022 आणि 131/2022 च्या भरती प्रक्रियेच्या अंतिम निवड यादीच्या आधी अनुभवाची पुन्हा तपासणी करावी, अशी विनंती काही उमेदवारांनी केली आहे. ही पडताळणी करताना
ज्या दैनिक, वृत्तवाहिनी किंवा माध्यम समूहाचे अनुभव प्रमाणपत्र उमेदवाराने जोडले आहे, तिथे त्यांनी खरंच प्रत्यक्ष काम केले आहे का? याची प्रत्यक्ष किंवा लेखी चौकशी कंपनी/संपादकांकडे व्हावी.
उमेदवारांकडे संबंधित माध्यम संस्थेचे अधिकृत नियुक्तीपत्र (Appointment Letter) आणि कामाचा कार्यकाळ संपल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र (Relieving/Experience Letter) उपलब्ध आहे का? याची तपासणी व्हावी.
उमेदवारांना संबंधित संस्थेकडून दरमहा वेतन मिळत होते का? यासाठी त्यांच्या संबंधित काळातील पे-स्लिप्स /पगारपत्रक (Pay Slips) किंवा बँक स्टेटमेंट (Bank Statement) (ज्यामध्ये वेतनाचा उल्लेख आहे) तपासण्यात यावे.
पत्रकारितेत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख त्याच्या कामावरून पटते. त्यामुळे उमेदवाराने ५ वर्षांचा किंवा संबंधित काळातील अनुभव दाखवला असेल, तर प्रत्येक वर्षातील किमान एक याप्रमाणे कामाचे प्रत्यक्ष पुरावे आयोगाने मागवावेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असावा:
त्यांच्या नावावरील (Byline) बातम्या किंवा विशेष लेख. त्यांनी केलेली व्हिडिओ स्टोरी (Video Story) किंवा ऑडिओ स्टोरी (Audio Story) ची लिंक/पुरावा मागवावा अशी विनंती करण्यात आलीय.
माहिती व जनसंपर्क विभाग हा शासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विभाग आहे. इथे चुकीच्या आणि बोगस मार्गाने आलेल्या व्यक्तींमुळे शासनाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू शकतो. बोगस अनुभव धारकांमुळे खऱ्या आणि तळागाळात काम करणाऱ्या अनुभवी उमेदवारांची संधी हिरावली जात आहे. तरी आयोगाने या जाहिरातींमधील संशयास्पद उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पुनर्तपासणी वरील निकषांच्या आधारे करावी, जेणेकरून खऱ्या आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा या उमेदवारांनी केली आहे.
आधीच अनेक वर्षानंतर ही सरळ सेवा भरती निघाली. 2022 च्या जाहिरातीची परीक्षा तब्बल 3 वर्षांनी झाली.त्यातही 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या पदांच्या संख्येत घट झाल्याने उमेदवार आधीच नाराज आहे. आता खोटी अनुभव प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमुळे प्रामाणिक आणि योग्य उमेदवारांची शेवटची संधीही नाकारली गेली तर हा त्यांच्यावर मोठा अन्याय ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तात्काळ अनुभव प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करून या उमेदवारांच्या मनातील शंका दूर करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.