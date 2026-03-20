दुष्काळात 13 वा महिना... गॅस तर मिळाला नाहीच 1.15 लाख रुपये मात्र गमावले; सावधान! तुमच्यासोबतही असं होऊ शकतं

देशभरात गॅस टंचाईने सर्वजण त्रस्त असताना. एका ठाणेकराला गॅस बील भरण्यासाठी लिंक पाठवून लाखोंचा गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कशी घडली संपूर्ण घटना आणि यापासून वाचण्यासाठी काय करावे? जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 20, 2026, 02:46 PM IST
Photo Source: Freeik

Thane LPG Gas Bill Scam: ऐन गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका ठाणेकराने चक्क 1 लाख 15 हजार रुपयांचे गॅस बील भरले आहे. बोगस लिंक आणि डिजिटल स्कॅमच्या जाळ्यात आल्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. गॅस टंचाईचा सर्वाधिक परिणाम सामान्यांच्या खिशावर झाला आहे. आधीच महागाई त्यात दररोजच्या वापरासाठी आवश्यक असलेल्या एलपीजी गॅसची दरवाढ, तसेच टंचाईमुळे राज्यात अनेक जिल्ह्यात लोक तासन् तास रांगा लावत सिलिंडर खरेदीसाठी उभे राहत आहेत या सगळ्यामध्ये सामान्य होरपळून जात असतानाच ही बातमी समोर आली आहे. 

गॅस बुकींग ऑफिसमधून बोलतोय सांगून लाखोंचा गंडा 

दरम्यान, आजच्या आधुनिक काळात कोणालाही डिजिटल स्कॅमच्या जाळ्यात अडकवणे हे कोणत्याही हॅकरसाठी अगदी सोपे झाले आहे. व्हॉट्सअॅप लिंक किंवा एसएमएसवर लिंक पाठवून डिजिटल पद्धतीने लोकांच्या बँक अकाउंटवर डल्ला मारला जातो. आरटीओ बील, लाइट बील किंवा इतर महत्त्वाच्या पीडीएफ किंवा लिंक पाठवून फसवणूक करण्याच्या अनेक बातम्या समोर येत आहेत. अशात एका ठाणेकरासोबतही अशीच एक घटना घडली आहे. गॅस बुकींगच्या ऑफिसमधून बोलतोय असे सांगून, त्याला बील भरण्यासाठी लिंक पाठवली गेली. लिंकवर क्लिक करताच क्षणातच तब्बल 1 लाख 15 हजार रुपये खात्यातून गायब झाले. 

 

लिंकवर क्लिक करताच क्षणातच खाते रिकामे 

मिळालेल्या माहितीनुसार,  या फसवणुकीला बळी पडलेल्या व्यक्तिचे नाव देवनारायण शर्मा असून ते एक रिक्षाचालक आहे. त्यांना 9752610603 या मोबाइल क्रमांकावरून एक व्हॉट्सअॅवर गॅस बुकींग आणि बील भरण्यासाठीचा मॅसेज लिंकसह पाठवण्यात आला. ज्यावर क्लिक करताच क्षणातच खाते रिकामे झाले. दरम्यान, याबाबत आरोपीवर ठाण्यातील नौपाडा पोलिस स्थानकात तक्रार करण्यात आली असून, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच याच आरोपीने याआधीही ठाण्यात अनेकांना गंडा घातल्याचा पोलिसांना संशय आहे. 

 

तु्मच्या सोबत अशी फसवणूक होण्यापासून रोखण्यासाठी काय कराल? 

अशा फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी जर तुमच्याही सोबत असे झाले तर काय कराल? याची प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक आहे.यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला आलेली लिंक भारतातील मुख्य गॅस कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाईटची आहे का हे तपासा. 

सर्व कंपन्यांची अधिकृत लिंक 

 

खोटी लिंक कशी ओळखाल? 

सायबर गुन्हेगार सरकरी वेबसाईटसारख्या हुबेहूब लिंक तयार करतात. त्यामुळे लिंकवर क्लिककरण्याआधी ती बारकाईने तपासा.

 

  • अधिकृत वेबाईटच्या शेवटी सहजा .in किंवा .gov.in असते. 
  • खोट्या लिंक्समध्ये mylpg-gas.org, free-gas-booking.com यांसारखे बारीक बदल असू शकतात. 
  • लिंकच्या सुरुवातीला https:// असते. जर लिंकमध्ये याऐवजी http:// असे असेल तर ती खोटी लिंक आहे. 
  • तसेच कोणत्याही मोफत आणि सुट देणाऱ्या लिंकवर क्लिक करणे टाळा. तसेच एखादी पीडीएफ किंवा अनोळखी अॅप डाउनलोड करण्यास सांगितले तर तो एक स्कॅम असू शकतो. 
Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

