तीन ते पाच लाखांत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा ‘बाजार’; 500 ते 600 जणांना वाटपाचा संशय!

चंद्रकांत फुंदे, पुणे : सरकारी नोकरीतील खेळाडूंसाठीच्या पाच टक्के आरक्षणाचा गैरफायदा घेण्यासाठी कुराश या खेळातील प्राविण्याची बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून त्यांची अक्षरशः खैरात केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुणे शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला आहे. धक्कादायक म्हणजे ही प्रमाणपत्रे तीन ते पाच लाख रुपयांना विकण्यात आल्याचा संशय असून तब्बल 500 ते 600 जणांना अशी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी सुमारे 70 जणांची आता गुन्हे शाखेकडून सखोल चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि त्यांचा वापर करणे यासह भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाजी जयवंत साळुंखे (49) आणि अंकुश विठ्ठल नागर (40) या दोघांना 3 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली. आरोपींपैकी नागर हा जुडो खेळाडू असून व्यवसायिक आहे. तो स्वतःला महाराष्ट्र कुराश संघटनेचा अध्यक्ष सांगत होता, तर साळुंखे संबंधित संघटनेचा पदाधिकारी असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
कुराश हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळला जाणारा खेळ असून महाराष्ट्रात 2012 पासून या खेळाच्या संघटनेमार्फत राज्यस्तरीय स्पर्धा घेतल्या जातात. अशा स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळविलेल्या खेळाडूंना मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरीतील पाच टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. याच व्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेत आरोपींनी बनावट प्रमाणपत्रांचा मोठा रॅकेट उभारल्याचा पोलिसांचा संशय आहे.
पोलिसांच्या तपासात 2016 ते 2019 या कालावधीतील काही स्पर्धा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न नसलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून घेतल्याचे आढळले. तसेच 2016 ते 2022 या कालावधीतील स्पर्धांचे कथित बनावट अभिलेख तयार करण्यासाठी जुन्या तारखांची खेळाडूंची खोटी सहभागपत्रे तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. स्पर्धेत प्रत्यक्ष सहभागी न झालेल्या व्यक्तींच्या नावावर प्रमाणपत्रे तयार करून ती खरी असल्याचे पडताळून देण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे.
हा प्रकार एका खेळाडूच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला. सरकारी नोकरीसाठी क्रीडा कोट्यातून प्रयत्न करणाऱ्या या खेळाडूच्या निदर्शनास आले की, काही उमेदवारांनी ज्या खेळाची प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत, तो खेळ त्यांनी प्रत्यक्षात कधीच खेळलेला नाही. संशय आल्याने संबंधित प्रमाणपत्रांची आणि स्पर्धांच्या नोंदींची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आणि बनावट प्रमाणपत्रांचा हा कथित ‘उद्योग’ उघडकीस आला.
बनावट कुराश प्रमाणपत्रांच्या आधारे पुणे शहर पोलिस दलात 19 उमेदवारांनी पाच टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेतल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलासह राज्यातील अन्य ठिकाणच्या सरकारी भरती प्रक्रियेतही अशी प्रमाणपत्रे वापरली गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ पुण्यापुरती मर्यादित नसून राज्यभर पसरलेली असण्याची शक्यता आहे.
प्रमाणपत्रांची खैरात करताना आरोपींनी जिल्ह्यांची नावे बदलल्याचाही संशय आहे. ज्या तारखांना उमेदवारांनी स्पर्धेत सहभागी झाल्याचे दाखविण्यात आले, त्या काळातील जिल्ह्यांची नावे आणि प्रशासकीय नोंदी वेगळ्या असल्याचे तपासात आढळून आले. जुन्या तारखांच्या नोंदींवर नंतर बदललेली जिल्ह्यांची नावे टाकण्यात आल्याने या बनावटगिरीचा पर्दाफाश झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गुन्हे शाखेच्या अपर पोलीस आयुक्त तेजस्विनी सातपुते यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरोपींनी नेमकी किती प्रमाणपत्रे वाटली, किती जणांनी त्याआधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या आणि या व्यवहारातून किती कोटी रुपयांची उलाढाल झाली, याचा आता तपास सुरू आहे. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असून, या ‘स्पोर्ट्स कोटा’ रॅकेटमधून आणखी मोठे धागेदोरे बाहेर येण्याची शक्यता आहे.