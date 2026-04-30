English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Biryani & Watermelon Family Death: प्रकरणात वेगळाच ट्विस्ट? या पदार्थातून चौघांना विषबाधा? 11 गोष्टी ताब्यात

Biryani & Watermelon Family Death: प्रकरणात वेगळाच ट्विस्ट? 'या' पदार्थातून चौघांना विषबाधा? 11 गोष्टी ताब्यात

Family Died After Eating Biryani And Watermelon Investigation: या प्रकरणाची महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनानाने म्हणजेच एफडीएने स्वतंत्र चौकशी सुरु केली असून त्यासंदर्भात नमुने गोळा करण्यात आलेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 30, 2026, 08:31 AM IST
Biryani & Watermelon Family Death: प्रकरणात वेगळाच ट्विस्ट? 'या' पदार्थातून चौघांना विषबाधा? 11 गोष्टी ताब्यात
टीमने तपासासाठी ताब्यात घेतले 11 पदार्थ (फोटो एआयवरुन साभार)

Family Died After Eating Biryani And Watermelon Investigation: कलिंगडाशी संबंधित चार मृत्यू प्रकरणी तपासाला वेग आला असून मयत कुटुंबाच्या घरामधून अन्न पदार्थांचे नमुने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनानाने (एफडीए) ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणामध्ये एफडीएची चौकशी सुरु असून विषारी घटकांचा समावेश पदार्थांमध्ये असल्याच्या संशयावरुन प्रथिनांच्या विश्लेषणासाठी कच्च्या चिकनचा नमुना प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला आहे. बीएमसीच्या प्रयोगशाळेत हा नमुना पाठवण्यात आला आहे. सुरुवातीला अन्न विषबाधेमुळे चौघांचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र आता या चौघांचा मृत्यू नक्की कशाने झाला? त्यामध्ये कोणता संभाव्य विषारी घटक होता याची चौकशी अधिकारी करत आहेत. तपास अधिकारी पीडितांच्या घरातून घेतलेल्या अनेक नमुन्यांची तपासणी करत असल्याने लवकरच अहवाल अपेक्षित आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतांच्या घरातून कोणते 11 नमुने केले गोळा

एफडीएने या घटनेची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, घरातून एकूण 11 नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. गोळा करण्यात आलेल्या नमुन्यांमध्ये बिर्याणी, कलिंगड, मातीच्या भांड्यातील तसेच रेफ्रिजरेटरमधील पिण्याचे पाणी, कच्चा आणि शिजवलेला भात, चिकन, खजूर आणि मसाले यांचा समावेश आहे.

कच्च्या चिकनचा नमुना महत्त्वाचा का?

अधिकाऱ्याने सांगितले की, कच्च्या चिकनचा नमुना विशेषतः बीएमसीच्या प्रयोगशाळेत प्रथिनांच्या विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आला आहे, तर उर्वरित नमुन्यांची तपासणी एफडीएच्या प्रयोगशाळेत केली जात आहे. आज म्हणजेच गुरुवारी यासंदर्भातील अहवाल अपेक्षित आहेत. एफडीएने नमूद केले की, चिकनच्या प्रथिनांचे विश्लेषण सामान्यतः त्याची पौष्टिक गुणवत्ता आणि आवश्यक अमिनो ॲसिडची उपस्थिती तपासण्यासाठी केले जाते. यामुळे कोणतीही अनियमितता ओळखण्यासही मदत होऊ शकते.

तपासासाठी कलिंगडच सापडेना

एकीकडे एफडीएकडून नमुने तपासाठी पाठवण्यात आलेले असतानाच, आता या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांसमोर एक नवीन अडचण निर्माण झाली आहे. स्थानिक बाजारातून कलिंगड पूर्णपणे गायब झाले आहे. एफडीएच्या अन्न विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले, "खबरदारीचा उपाय म्हणून, आम्हाला घटनेच्या ठिकाणापासून पाच ते दहा किलोमीटरच्या परिघातील कलिंगडांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. पण वडाळा ते भायखळा या परिसरात तपासासाठी एकही कलिंगड सापडलेले नाही." तपासासाठी, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळाजवळील वेगवेगळ्या भागांतून चार भागांमध्ये प्रत्येकी 500 ग्रॅम कलिंगडाची आवश्यकता आहे. मात्र आता ते ही मिळणं कठीण झालं आहे.

फळवाले कलिंगड का नाही ठेवत आहे?

नळ बाजार फळे आणि भाजीपाला बाजार संघटनेचे अली अहमद कुरेशी म्हणाले की, विक्रेते कलिंगड ठेवण्यास टाळाटाळ करत आहेत. व्यापाऱ्यांना लोकांमध्ये घबराट नको आहे, कारण त्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. शिवाय, सध्या पोलीस विक्रेत्यांचीही चौकशी करत आहेत.

मयत व्यक्ती कोण?

कलिंगड खाऊन मृत्या झालेल्या व्यक्तींची ओळख अब्दुल्ला डाकोडिया (वय 44), त्यांची पत्नी नसरीन (वय 35) आणि मुली आयेशा (वय 16) व झैनब (वय 12) अशी पटली आहे. अब्दुल्ला डाकोडियांचे अंधेरीमध्ये मोबाईल फोन ॲक्सेसरीजचे दुकान होते.   

जे. जे. संदर्भात अफवा

मंगळवारी, कलिंगडामुळे झालेल्या विषबाधेमुळे आणखी रहिवाशांना जे.जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या, ज्यामुळे रुग्णालयाने अशा कोणत्याही रुग्णांना दाखल करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Family DiedBIRYANIwatermelonFDAresidence

इतर बातम्या

RSS च्या मुख्यालयात ‘रेडिओॲक्टिव्ह’ पदार्थ टाकल्याच्या पत्र...

नागपूर