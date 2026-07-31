/संपूर्ण कुटुंबासमोर 8 महिन्यांच्या बाळाच्या आईचा भयानक अंत; सासाऱ्याच्या एका चुकीमुळे सुनेचा मृत्यू, पोलिसही हळहळले

विरार क्राईम न्यूज: 8 महिन्यांच्या बाळाच्या डोक्यावरुन आईचे छत्र हरपले आहे. संपूर्ण कुटुंबासमोर 8 महिन्यांच्या बाळाच्या आईचा भायनक अंत झाला आहे. सासाऱ्याच्या एका चुकीमुळे सुनेचा मृत्यू झाला आहे. तातडीने पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, संपूर्ण घटानक्रम पाहून पोलिसही हळहळले आहेत. विरारमध्ये ही घटना घडली आहे. पोलिसांनी आरोपी सासऱ्याला सुनेच्या मृत्यू प्ररकरणी अटक केली आहे.
विरार पश्चिमेतील नारंगी गावात कौटुंबिक वादातून 28 वर्षीय विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. 8 महिन्यांच्या मुलीला ताब्यात घेण्यावरून सासरा आणि सुनेचा वाद झाला. या वादात सासऱ्याने दिलेल्या धक्क्यामुळे प्राची कल्पेश पाटील या फरशीवर कोसळल्या. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी बोळींज पोलीस ठाण्यात सासरे गणपत सखाराम पाटील (60) यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राची पाटील यांना सासऱ्याकडून वारंवार त्रास दिला जात असल्याने त्यांचा भाऊ विशाल पाटील गुरुवारी सकाळी त्यांना माहेरी घेऊन जाण्यासाठी आला होता. त्यावेळी प्राची यांची ८ महिन्यांची मुलगी सासऱ्यांच्या खांद्यावर होती. मुलीला सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करताच दोघांमध्ये वाद झाला. या वादादरम्यान सासऱ्याने दिलेल्या जोरदार धक्क्यामुळे प्राची फरशीवर आदळल्या आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे.
या घटनेप्रकरणी विशाल पाटील यांच्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 105 (सदोष मनुष्यवध) व 351(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेनंतर पोलीस उपआयुक्त शशीकांत बोराटे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुनील जायभाये यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश कावळे करत आहेत.