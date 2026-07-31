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संपूर्ण कुटुंबासमोर 8 महिन्यांच्या बाळाच्या आईचा भयानक अंत; सासाऱ्याच्या एका चुकीमुळे सुनेचा मृत्यू, पोलिसही हळहळले

 विरार मध्ये 8 महिन्यांच्या बाळावरून झालेल्या वादात सुनेचा मृत्यू झाला आहे. सासऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा  दाखल झाला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 31, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:41 PM IST
संपूर्ण कुटुंबासमोर 8 महिन्यांच्या बाळाच्या आईचा भयानक अंत; सासाऱ्याच्या एका चुकीमुळे सुनेचा मृत्यू, पोलिसही हळहळले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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संपूर्ण कुटुंबासमोर 8 महिन्यांच्या बाळाच्या आईचा भयानक अंत; सासाऱ्याच्या एका चुकीमुळे सुनेचा मृत्यू, पोलिसही हळहळले
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