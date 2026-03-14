15 दिवसानंतर महाराष्ट्रात मद्यनिर्मिती बंद करावी लागणार? युद्ध आणि मद्यनिर्मीतीचे कनेक्शन काय?

Maharashtra Beer Industry : इराण इस्त्रायल युद्धाचा मोठा फटका भारताला बसला आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. या फटका सर्वसामान्यांसह हॉटेल व्यवसाय तसेच मोठ्या उद्योगांना बसला आहे. अशातच आता युद्धामुळे महाराष्ट्रातील मद्यनिर्मिती उद्योग धोक्यात आला आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत न झाल्यास 15 दिवसानंतर उत्पादन थांबवावे लागणार आहे. यामुळे 200 कोटींचे नुकसान होणार आहे.
इराण आणि इस्त्रायल अमेरिका यांच्यातील युद्ध भडकले आहे. या युद्धाचा परिणाम आता जिल्ह्यातील मद्यनिर्मितीवर होण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेक मद्य निर्मिती कंपन्या आहेत. मद्यासाठी लागणाऱ्या कॅन, बाटल्यांचा साठा संपत आला आहे. मद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे केवळ पंधराच दिवसांचा साठा उरला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मद्य उद्योगाचे 200 कोटींपेक्षा अधिक नुकसान होण्याची भिती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
युद्ध थांबले तरी मद्यनिर्मीती करणाऱ्या कंपन्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. युद्ध थांबल्यानंतरही परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेक मोठ्या मद्यनिर्मिती कंपन्या आहेत. याचा मद्यनिर्मितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जिल्ह्यातील मद्यनिर्मितीतून राज्याला हजारो कोटींचा महसूल प्राप्त होतो.
जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या अनेक नामांकित व्हिस्की तसेच बियर कंपन्यांचे उत्पादन वाळूज आणि चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतींमध्ये होते. मध्यपूर्व देशांमध्ये एबीडी, रॅडिको कंपनीच्या साधारण 50 कंटेनरद्वारे मद्यपुरवठा होतो. युद्धामुळे मात्र, यापैकी जवळपास 40 कंटेनरचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. कंपन्यांना याबाबत सांगण्यात आले आहे. यापैकी आधीच जेएनपीटी बंदरावर पोहोचलेले पाच ते सहा कंटेनर तेथेच अडकून पडले आहेत. 17 फेब्रुवारी रोजी निघालेले दोन कंटेनर मात्र सुरक्षितरीत्या पोहोचल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6 व्हिस्की तर 6 बियर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आहेत. 2025 अखेर जिल्ह्यातून जवळपास 4832.83 कोटींचे मद्य उत्पादन झाले होते. यात विदेशी दारूचे सुमारे 1.26 कोटी लीटर तर बियरचे सुमारे 1.40 कोटी लीटर उत्पादनाची नोंद झाली होती.
मद्यनिर्मितीमध्ये काचेच्या बाटल्या आणि ॲल्युमिनियम कॅन निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गॅसचा वापर होतो. प्रत्येक कंपन्यांचा आकार हा वेगळा असतो. हा आकार देण्यासाठी जो हायफ्लेम गॅस लागतो, त्याचा तुटवडा झाल्यास मद्यनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. गॅसच्या तुटवड्याचा थेट परिणाम या बॉटल, कॅन निर्मितीवर होण्याची शक्यता आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील मद्य कंपन्यांकडे 15 दिवसांचा साठा आहे. पंधरा दिवसांत अंदाजे दीड लाख केसेसची निर्मिती होऊ शकते. 1 केसमध्ये २४ कॅन तर बारा बॉटल असतात. 15 दिवसात गॅस पुरवठा सुरळित न झाल्यास कॅन आणि बॉटलची निर्मी ठप्प होऊ शकते. यामुळे एका महिन्या 200 कोटींचे नुकसान होऊ शकते.