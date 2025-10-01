भल्या पहाटे गौतमी पाटीलच्या कारचा पुण्यात भीषण अपघात; सर्व्हिस रोडवर भरधाव वेगात...

Gautami Patil Car Accident News: पुण्यामध्ये मंगळवारी मुंबई-बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव बुद्रुक परिसरात एक विचित्र अपघात झाला. हॉटेल विश्वाससमोरील सर्व्हिस रोडवर झालेल्या अपघातात प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटीलच्या कारने रिक्षाला जोरदार धडक दिली.
गौतमी पाटीलच्या मालकीची एमएच 12 डब्ल्यू झेड 6589 या क्रमांकाच्या कारने एका रिक्षाला जोरदार धडक दिली. या धडकेत धायरीमधील गारमळा येथील उझ्वल दीप सोसायटीत राहणारा 44 वर्षीय रिक्षाचालक सामाजी विठ्ठल मरगळे गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात मंगळवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडला.
रिक्षाचालक प्रवासी घेण्यासाठी वडगाव बुद्रुक येथील हॉटेल विश्वाससमोरील सर्व्हिस रोडवर थांबले असताना, भरधाव वेगाने आलेल्या कारने त्यांच्या रिक्षाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. याप्रकरणी रिक्षाचालक सामाजी मरगळे यांचे मित्र युवराज ज्ञानोबा साळवे (वय 32) यांनी सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यात चारचाकी चालकाविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. सिंहगड रोड पोलिसांनी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, गौतमी पाटील यांच्या मालकीच्या कारची रिक्षाला मागून एवढ्या जोरदार धडक बसली की रिक्षाचे मोठे नुकसान झाले आहे. रिक्षाचालक मरगळे गंभीररित्या जखमी झाला आहे. तसेच अपघात झाला तेव्हा या रिक्षामध्ये दोन प्रवासी असल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी दिली आहे. धडक दिल्यानंतर कार चालक घटनास्थळी न थांबता पळून गेला. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी तातडीने धाव घेतली आणि मदतकार्य केले.
अपघातातील जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. रिक्षाचालकाची प्रकृती गंभीर असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच सिंहगड रोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि पुढील तपास सुरू केला आहे. पोलीस या अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा अधिक तपास करत आहेत. पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी अवघ्या काही तासात कारसह चालकाला ताब्यात घेतले आहे. कारचालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपघात झाला तेव्हा गौतमी पाटील गाडीत नव्हती.
