/गौतमी पाटील विरोधात ठाण्यात, राधा पाटील विरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल; प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा अडचणीत

गौतमी पाटील आणि राधा पाटील : गौतमी पाटील विरोधात ठाण्यात राधा पाटील विरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा अडचणीत आल्या आहेत. ठाण्यात भाजप नगरसेविकेने गौतमी पाटील विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तर, पुण्यात प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा राधा पाटीलसह मंडळाच्या अध्यक्ष, आयोजकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांची नौपाडा पोलीस ठाण्यात लावणी कलाकार गौतमी पाटील च्या विरोधात तक्रार केली दाखल केली आहे. राजकीय म्हणून मी तक्रार करण्यासाठी आलेली नसून एक महिला म्हणून तक्रार करत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष असो आम्हाला त्या बाबत काहीही देणे घेणे नाही. दहीहंडी उत्सवात कार्यक्रम सादर करताना गौतमी पाटील यांनी अश्लील हावभाव करत अश्लील नृत्य सादर केल्याचा तसेच अश्लिल डायलॉग बाजी केल्याचा आरोप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी केला आहे. गौतमी पाटील आणि आयोजकांवरती गुन्हे दाखल करण्याची मागणी भाजप नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी केली आहे. गौतमी पाटील यांचा एक व्हिडिओ आणि तक्रार नौपाडा पोलीस ठाण्यात देण्यात आली आहे. अशा नृत्यांगणामुळे सामाजिक जीवनात विकृती वाढत चालली आहे. त्यामुळे कठोर कारवाई करण्याची देखील मागणी भाजप कडून करण्यात आलेली आहे असं मृणाल पेंडसे म्हणाल्या.
पुण्यात प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा राधा पाटीलसह मंडळाच्या अध्यक्ष, आयोजकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दहीहंडी कार्यक्रमात कार्यक्रम सादर करताना अश्लिल नृत्य सादर होऊ नये, यासाठी सहभागी होणाऱ्या कलाकारांनी रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती. प्रमाणपत्र सादर न केल्याने मंडळाला कार्यक्रमाची परवानगी नाकारली होती, असे असताना कार्यक्रम करणाऱ्या प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा राधा पाटील यांच्यासह मंडळाचे अध्यक्ष, आयोजकावर बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
हिंदू सणांमध्ये महिला नाचवणे योग्य नाही - संभाजी भिडे यांची टीका
हिंदू सणांमध्ये डॉल्बी वाजले नाही पाहिजे. संपूर्ण देशाने या सणांमध्ये डॉल्बी वाजतात ते फेकून दिले पाहिजे, असे रोखठोक मत शिव प्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी व्यक्त केलं. डॉल्बी वाजवून त्यातून काय मिळतं?, असा सवालही संभाजी भिडे यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, दहीहंडीच्या कार्यक्रमात नृत्यांगना गौतमी पाटील, राधा पाटील यांच्यासह अनेक महिला नाचताना दिसल्या. यावर देखील संभाजी भिडेंनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. हिंदू सणांमध्ये महिला नाचवणे योग्य नाही. ज्यांनी दहीहंडी या हिंदूंच्या कार्यक्रमात डान्सर नाचवल्या, ते सगळे देशद्रोही आहेत, अशी टीकाही संभाजी भिडे यांनी केली.
मुंबईतील वाकोला इथं मनसेच्या दहीहंडी कार्यक्रमातील एका मराठी लावणीच्या व्हिडिओवर छेडछाड करत त्यावर भोजपुरी गाणं लावल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. मुंबईत राहणा-या उत्तर प्रदेशातील एका परप्रांतीय एडिटरनं हा प्रकार केलाय. हा व्हिडिओ एडिट करून त्यानं तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. यानंतर मनसैनिक आक्रमक झाले असून संबंधिताला चोप देत पोलिसांच्या ताब्यात दिले.