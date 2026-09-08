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गौतमी पाटील विरोधात ठाण्यात, राधा पाटील विरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल; प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा अडचणीत

प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा  गौतमी पाटील आणि राधा पाटील अडचणीत आल्या आहेत. या दोघींविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:25 PM IST
गौतमी पाटील विरोधात ठाण्यात, राधा पाटील विरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल; प्रसिद्ध लावणी नृत्यांगणा अडचणीत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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