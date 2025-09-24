आता मदतीचा पूर येऊ द्या! शेतकऱ्यांची सरकारकडे आर्तहाक

Flood In Maharashtra : राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जातेय. शेतक-यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केलीय. तर ओला दुष्काळ ही बोलीभाषेची टर्म असून सरकार शेतक-यांना मदत करणार असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय.
राज्यात मागील दोन ते तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानं शेतक-यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतलाय. एवढंच नव्हे तर नद्या-नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे घरांचं देखील मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळे शेतकरी आता सरकारकडे मदतीची मागणी करतोय. राज्यात झालेल्या नुकसानाची परिस्थिती पाहून सरकारनं ओला दुष्काळ जाहीर करावी अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येतीय. दरम्यान यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील भाष्य केलंय.
मराठवाड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे फक्त पिकच पाण्याखाली नव्हे तर जमीनी देखील खरडून गेल्या आहेत. त्यामुळे पुढच्या अनेक पिढ्यांचं नुकसान झाल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलंय. त्यामुळे या मराठवाड्याला जास्तीस जास्त मदत करण्याचं आवाहन त्यांनी सरकारला केलंय. तर सरकार देखील अतिरिक्त मदत करण्यासाठी तत्पर असल्याचं अजित पवारांनी म्हटलंय. जाचक अटींमध्ये शेतकरी अडकलाय त्यामुळे शेतक-यांना सरसकट नुकसान भरपाई जाहीर करा अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची केलीये. तर शेतक-यांना प्रति एकर किमान 50 हजार रुपये मदत तसंच श्रमहानी मोबदला म्हणून शेतमजुरांना प्रति कुटुंब तातडीची 25 हजार रुपयाची मदत जाहीर करा अशी मागणी अजित नवलेंनी केलीये.
पिकांचे नुकसान 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक झालंय का? हे तपासलं जातं
पावसाचे प्रमाण त्या तालुक्यात, गावात 24 तासात किंवा अल्पावधीत खूप जास्त पाऊस झाला आहे का ?
महसूल विभाग कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासन पंचनामे करून याबाबत अहवाल सादर करतात.
शेती शिवाय घर जनावरे रस्ते पाणीपुरवठा यावर झालेला परिणामही तपासला जातो.
या अहवालांच्या आधारे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, राज्य सरकारकडून ओला दुष्काळ घोषित
अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालंय. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होतेय. मात्र, नियमांपलीकडे जाऊन शेतक-यांना मदत करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. तसंच दिवाळीआधी शेतक-यांच्या खात्यावर देखील पैसे जमा होणार आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ओला दुष्काळ म्हणजे काय?
ओला दुष्काळ ही बोलीभाषेतील संज्ञा आहे, जी अतिवृष्टी किंवा सलग मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होण्याच्या परिस्थितीसाठी वापरली जाते. यामुळे पिके पाण्याखाली जातात, शेतमाल वाहून जातो आणि शेतीयोग्य माती नष्ट होते. ही दुष्काळाच्या उलट परिस्थिती आहे, ज्यात पावसाचा अतिरेक होतो.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना किती मदत मिळू शकते?
सरकारी नियमांनुसार, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर १३ हजार रुपये आणि बागायती शेतीसाठी १८ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळू शकते. मात्र, विरोधकांच्या मागणीनुसार सरसकट ५० हजार प्रति हेक्टर आणि कर्जमाफीची अपेक्षा आहे.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?
स्थानिक प्रशासन आणि विभागीय अधिकारी पंचनामे करतात. अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर होतात, त्यानंतर विभागीय आयुक्त आणि राज्य सरकारची मंजुरी मिळते. मंत्रिमंडळ बैठकीत (जसे २३ सप्टेंबर २०२५ ची) यावर निर्णय होऊ शकतो.