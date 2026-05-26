/कोकणाची शान व जगप्रसिद्ध हापूस आंबे फेकून देण्याची शेतकऱ्यांवर दुदैवी वेळ, काय आहे कारण?

Alphonso Mangoes : कोकणाची शान आणि जगप्रसिद्ध हापूस आंब्यांना फेकून देण्याची दुदैवी वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. बाजारात हापूस आंब्याला मातीमोल भाव मिळत असल्याने बागायदार हवालदिल झाले आहेत.
Konkan Hapus Mango News : हवामानातील सततचे बदल आणि अमेरिका - इराणमधील युद्धाचा फटका कोकणातील प्रसिद्ध हापूस आंब्यांना बसला आहे. आणखी आठवडाभरच आंबा बाजारात राहणार आहे. पण कोकणातील हापूस आंब्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने बागायतदार अडचणीत आलंय. काही दिवसांपूर्वी ६० ते ७० रुपये किलो दराने विकला जाणारा हापूस आता अवघ्या १५ रुपयांवर आल्याने शेतकरी हतबल झालंय. या भयानक दरवाढीमुळे आंबा बागायतदार पुरते संकटात सापडले असून, त्यांना साधा वाहतुकीचा खर्च काढणेही कठीण झाले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की,खर्चही निघत नसल्याने अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांवर आंबे फेकून देण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून हे दर पाडल्याचा थेट आरोप आता संतप्त शेतकऱ्यांकडून केला जातोय.
मराठवाड्यातील भीषण पाणीटंचाईचे विदारक चित्र सध्या अंबड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. पाण्याअभावी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यादेखत फळबागा सुकत असून, अनेकांवर काबाड कष्टातून उभ्या केलेल्या बागा तोडण्याची वेळ आली आहे. अंबड तालुक्यातील वडीलासुरा येथील शेतकरी बाबासाहेब धामुर्डे यांनीही अखेर त्यांची मोसंबीची बाग तोडली आहे. लाखो रुपये खर्च करून, अनेक वर्षे मेहनत घेत त्यांनी ही बाग फुलवली होती. मात्र विहिरींनी तळ गाठल्याने आणि पाण्याचा एकही स्रोत शिल्लक न राहिल्याने त्यांच्यासमोर दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही.मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे काही काळासाठी दिलासा मिळाला होता. मात्र यंदा उन्हाची तीव्रता वाढताच मार्च महिन्यापासूनच पाणीटंचाईने उग्र रूप धारण केले. परिणामी शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. टँकरवर गावांची तहान भागवली जात असताना शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.मोसंबीसारख्या नगदी पिकांवर संकट आल्याने बागायतदार हतबल झाले असून शासनाने तातडीने मदत करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.