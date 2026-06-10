/कोकणातील शेतकरी पुन्हा मोठ्या संकटात? वर्षभर खायचे काय? आंबा, काजूचे नुकसान झाल्यानंतर आता भात शेतीची चिंता

रत्नागिरी, झी मीडिया, रविंद्र कोकाटे : कोकण आणि पाऊस यांचं नातं युगायुगांचं आहे. मृग नक्षत्र उजाडलं की कोकणातील लाल मातीला पावसाचे वेध लागतात आणि इथला बळीराजा डोळ्यात आशेचे किरण घेऊन आभाळाकडे डोळे लावून बसतो.प ण यंदा निसर्गाचा खोडसाळपणा कोकणच्या शेतकऱ्याला कधी हसवतोय, तर कधी रडवतोय. ऊन-पावसाच्या या लपंडावात बळीराजाची शेती मात्र एका मोठ्या परीक्षेला सामोरी जात आहे..
मे महिन्याच्या अखेरीस शेतांची मशागत करून, 'राब' भाजून शेतकरी पावसाची वाट पाहत असतो. पहिली सुखाची सर आली की, कोकणातल्या डोंगर-कपाऱ्यांमधून पेरणीचा थाट सुरू होतो. धूळपेरणी झालेल्या बियाण्याला अंकुर फुटण्यासाठी हव्या असणाऱ्या पहिल्या पावसाची प्रतीक्षा काळजाचा ठोका चुकवणारी असते. 'कधी पडणार पाऊस?' या विवंचनेत बळीराजा आभाळाकडे डोळे लावून बसतो.
एकदा का रोपे तरारली की कोकणात 'लावणी'च्या उत्सवाला सुरुवात होते. चिखलात पाय रोवून,पारंपरिक गाणी गात चाललेली लावणी म्हणजे कोकणच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग.परंतु, हाच पाऊस जेव्हा मर्यादेपलीकडे कोसळतो,तेव्हा आनंदाचे रूपांतर चिंतेत होते. मुसळधार पावसामुळे अनेकदा नदी-नाल्यांना पूर येतो, शेतं पाण्याखाली जातात आणि नुकतीच केलेली लावणी वाहून जाते.अशा वेळी डोळ्यात दाटलेले आनंदाश्रू क्षणात दुःखाच्या पुरात विरून जातात..
निसर्गाचा लहरीपणा शेतकऱ्याला एकाच वेळी दोन्ही अनुभव देतो. कधी कोरड्या दुष्काळाचे सावट तर कधी ओल्या दुष्काळाची भीती.तरीही,निसर्गाच्या या अस्मानी संकटांसमोर कोकणी माणूस हार मानत नाही.पडझड झाली तरी पुन्हा उभे राहण्याची जिद्द आणि मातीवरील अथांग प्रेम यांच्या जोरावर तो दरवर्षी नव्या उमेदीने शेतात घाम गाळतो..
कोकणातील हा पाऊस राजा कधी बळीराजाचा सखा बनून त्याला तृप्त करतो, तर कधी त्याच्याच डोळ्यात पाणी आणतो. निसर्गाच्या या हसवणाऱ्या आणि रडवणाऱ्या खेळात अखेर शेतकरी आपली काळी आई आणि पावसाशी असलेले नाते मात्र घट्ट जपून आहे.