Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /कोकणातील शेतकरी पुन्हा मोठ्या संकटात? वर्षभर खायचे काय? आंबा, काजूचे नुकसान झाल्यानंतर आता भात शेतीची चिंता

कोकणातील शेतकरी पुन्हा मोठ्या संकटात? वर्षभर खायचे काय? आंबा, काजूचे नुकसान झाल्यानंतर आता भात शेतीची चिंता


यंदा मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडले आहे. कोकणातील शेतकरी पुन्हा मोठ्या संकटात? सापडला आहे.  वर्षभर खायचे काय? अस प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. आंबा, काजूचे नुकसान झाल्यानंतर आता भात शेतीची चिंता पडली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 10, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:47 PM IST
कोकणातील शेतकरी पुन्हा मोठ्या संकटात? वर्षभर खायचे काय? आंबा, काजूचे नुकसान झाल्यानंतर आता भात शेतीची चिंता

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोकणातील शेतकरी पुन्हा मोठ्या संकटात? वर्षभर खायचे काय?
Konkan10 min ago
2
sangli news27 min ago
3
Maharashtra Tourism39 min ago
4
Ajit pawar48 min ago
5
Hingoli58 min ago