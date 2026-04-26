देवाभाऊंचे शेतकऱ्यांना गिफ्ट! राज्यातल्या शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार

सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का याचबाबतच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. याच समितीने शासनाला कर्जमाफीसह इतरही काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची तयारी सुरू असून यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक काळात दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उचलेलेले पाऊल म्हणजे देवाभाऊंचे शेतकऱ्यांना गिफ्ट म्हणावे लागेल.
कर्जमाफी करुन शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा सरकारने दिला आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या या निर्णयांवर शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा. शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यतचं संपूर्ण कर्ज माफ केले जाणार आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जदारांना 50 हजाराचे अनुदान देखील दिले जाणार आहे. राज्यातील 35 ते 40 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. 2 लाखांहून जास्त कर्ज असल्यास जास्तीची रक्कम भरल्यानंतरच 2 लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. जुन्या योजनेप्रमाणेच निकष राहणार, समितीकडून गटशेती आणि तातडीच्या मदतीची शिफारस केली जाणार आहे.
हेही वाचा - Ladki Bahin: महाराष्ट्रातील अपात्र लाडक्या बहिणींकडून किती कोटींची वसुली? आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!
यासंदर्भातला प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे आता सादर करण्यात आला. त्यामुळे जून महिन्याच्या अखेरिस शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा आता होऊ शकते. आता कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होईल पण राज्याची आर्थिक स्थिती बघता कर्जमाफी वाटते तितकी सोपी नाही. तर यासाठी राज्याला 25 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यात महाराष्ट्रावर आधीच ९ लाख कोटींचं कर्ज आहे.
हेही वाचा - जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटींना लुटलं,'पुर्णवादी नागरीक'लाही फसवलं?रायचंद कुरंगळ कसा घालतो गंडा? स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल हादरा!
राज्याच्या तिजोरीतून कर्जमाफीसाठी कशी तजवीज केली जाते हे बघावं लागेल. पण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नाडल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला या कर्जमाफीमुळे काहीसा दिलासा मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात विविध प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. सध्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मुद्दा हा चर्चेचा विषय आहे.
राज्यातील कर्जाची स्थिती हा मुद्दा पुढे करत यावरून सरकारसमोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. परंतु, सत्ताधाऱ्यांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.