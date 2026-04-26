देवाभाऊंचे शेतकऱ्यांना गिफ्ट! राज्यातल्या शेतकऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार

महायुती सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. सरकार महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसारच मदत देणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी सरकारकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 26, 2026, 09:30 PM IST
सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का याचबाबतच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. याच समितीने शासनाला कर्जमाफीसह इतरही काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची तयारी सुरू असून यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक काळात दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उचलेलेले पाऊल म्हणजे देवाभाऊंचे शेतकऱ्यांना गिफ्ट म्हणावे लागेल. 

समितीच्या अहवालात शेतकऱ्यांना किती होणार फायदा?

कर्जमाफी करुन शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा सरकारने दिला आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या या निर्णयांवर शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा. शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यतचं संपूर्ण कर्ज माफ केले जाणार आहे. त्याचबरोबर नियमित कर्जदारांना 50 हजाराचे अनुदान देखील दिले जाणार आहे. राज्यातील 35 ते 40 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. 2 लाखांहून जास्त कर्ज असल्यास जास्तीची रक्कम भरल्यानंतरच 2 लाखांच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. जुन्या योजनेप्रमाणेच निकष राहणार, समितीकडून गटशेती आणि तातडीच्या मदतीची शिफारस केली जाणार आहे.

हेही वाचा - Ladki Bahin: महाराष्ट्रातील अपात्र लाडक्या बहिणींकडून किती कोटींची वसुली? आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!

यासंदर्भातला प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे आता सादर करण्यात आला. त्यामुळे जून महिन्याच्या अखेरिस शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा आता होऊ शकते. आता कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला लवकरच सुरुवात होईल पण राज्याची आर्थिक स्थिती बघता कर्जमाफी वाटते तितकी सोपी नाही. तर यासाठी राज्याला 25 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यात महाराष्ट्रावर आधीच ९ लाख कोटींचं कर्ज आहे.

हेही वाचा - जालना मर्चंट बँकेला 23 कोटींना लुटलं,'पुर्णवादी नागरीक'लाही फसवलं?रायचंद कुरंगळ कसा घालतो गंडा? स्ट्रॅटर्जी ऐकून बसेल हादरा!

राज्याच्या तिजोरीतून कर्जमाफीसाठी कशी तजवीज केली जाते हे बघावं लागेल. पण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे नाडल्या गेलेल्या शेतकऱ्याला या कर्जमाफीमुळे काहीसा दिलासा मिळणार आहे.  देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात विविध प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. सध्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मुद्दा हा चर्चेचा विषय आहे.

राज्यातील कर्जाची स्थिती हा मुद्दा पुढे करत यावरून सरकारसमोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. परंतु, सत्ताधाऱ्यांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

इतर बातम्या

IPL 2026 : दिल्लीविरुद्ध सामन्याआधी RCB च्या संघाला मोठा धक...

स्पोर्ट्स