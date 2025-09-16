'शिवरायांचा आदर्श देवाभाऊ घेतील, असं वाटत होतं; पण...'; सोन्याचा उल्लेख करत पवारांचा इशारा

Farmers Issue In Maharashtra: शेतकऱ्यांसंदर्भातील विविध प्रश्नांवरुन बोलताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नाशिकमधून थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधल्याचं सोमवारी पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन बोलताना शरद पवारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेतकरी संकटात असताना काय केलं होतं याची आठवण फडणवीसांना करुन दिली आहे.
संपूर्ण कर्जमाफी, ओला दुष्काळ, पीकविमा, हमीभाव, खतांच्या वाढलेल्या किमती, रोगांचा प्रादुर्भाव, रानटी जनावरांचा हैदोस अशा विविध प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या शरद पवारांनी सध्या चर्चेत असलेल्या होर्डिंग्सचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं. "देवाभाऊ, सगळ्या महाराष्ट्रात तुम्ही तुमचे फोटो लावले. शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेत आहात, हे तुम्ही देशामध्ये दाखवलं. शिवछत्रपती एक वेगळे राजे होते. त्यांच्या राज्यामध्ये दुष्काळ पडला आणि दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्याच्याकडं नांगराचीही व्यवस्था नव्हती. महाराजांनी काय करावं? शिवाजी महाराजांनी नांगराचा फाळ हा बसवण्यासाठी शेतकऱ्याला सोनं दिलं आणि सोन्याच्या फाळाने त्यांनी शेतीची नांगरणी केली आणि हे सांगितलं की, हा बळीराजा हा उपाशी राहिला तर देश उध्वस्त होईल. हा आदर्श शिवाजी महाराजांचा आज देवाभाऊ घेतील, असं आम्हाला वाटत होतं. पण ठिकठिकाणी मोठीमोठी होर्डिंग, मोठेमोठे पोस्टर्स, मोठीमोठी चित्र ही त्यांनी लावली शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन! पण त्या बळीराजाच्यासाठी ढुंकवून बघायला तयार नाहीत. असंच चित्र असेल तर आपल्याला निकाल घ्यावा लागेल," असं शरद पवार म्हणाले.
"आम्ही सत्तेचा गैरवापर करत नाही. पण सरकार, सत्ता हातात असून दुर्लक्ष करत असेल तर बघ्याची भूमिका आम्हाला घेता येणार नाही. ते करायचं असेल तर आत्ताच शशिकांत शिंदे, जयंतराव या सगळ्यांनी सांगितलं की, येत्या ठराविक दिवसांमध्ये तुम्ही हे निकाल घेतले नाहीत, शेतकऱ्यांना मदत केली नाही तर, आज नाशिकचा हा मोर्चा ही सुरुवात आहे. ही सुरुवात इथेच थांबणार नाही. तुम्ही दुर्लक्ष केलं तर, हा मोर्चा आणखी मोठा आणि उग्र स्वरूपात निघेल, हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो," अशा शब्दांमध्ये शरद पवारांनी सरकारला इशारा दिला.
"देवाभाऊंना माझी विनंती आहे, आजूबाजूला बघा भारतात काय घडतंय ते. नेपाळमध्ये गेल्या आठ दिवसांत काय घडलं? राज्यकर्ते गेले, एक भगिनी आली. तिच्या हातात राज्य दिलं गेलं. आणखी काय झालं? मी त्याच्या खोलात जाऊ इच्छित नाही. शहाणपणा हा शिकण्याचं काम देवाभाऊ आणि त्यांचे सहकारी करतील, अशाच प्रकारची अपेक्षा आज या ठिकाणी करतो," असंही शरद पवार म्हणाले.
संपूर्ण कर्जमाफी, ओला दुष्काळ, पीकविमा, हमीभाव, खतांच्या वाढलेल्या किमती, रोगांचा प्रादुर्भाव, रानटी जनावरांचा हैदोस अशा विविधं प्रश्नांवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाला वाचा फोडण्यासाठी नाशिकमध्ये आयोजित 'शेतकरी आक्रोश मोर्चा'त सहभागी झालो व उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केलं.… pic.twitter.com/bwhHFClVhl
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 15, 2025
"या मोर्चासाठी तुम्ही आलात, या मोर्चाच्या तयारीसाठी मग रोहित पवार असतील. या मोर्चाच्या तयारीसाठी गेले काही दिवस आमचे सहकारी भुसारा हे असतील. नाशिक शहर आणि जिल्ह्यातले सर्व प्रमुख नेते असतील. त्यांनी जे कष्ट घेतले, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. तुम्ही सगळेजण सुद्धा एवढ्या संख्येने आलात, मोर्चात सहभागी झालात याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक करतो. पुन्हा महिना दीड महिन्यात जर घडलं नाही तर तयार रहा, हेच सांगतो आणि आपली रजा घेतो," असं म्हणत पवारांनी आपलं भाषण संपवलं.