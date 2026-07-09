/कर्जमाफीचे आंदोलन विधानभवनाच्या दारात, आक्रमक शेतकऱ्यांनी सरकारवर व्यक्त केला संताप

Farmers Loan waiver agitation : सरसकट कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांनी थेट विधानभवनावर धडक दिलीय. रविकांत तुपकारांच्या नेतृत्वात आधी शेतकऱ्यांनी विधानभवनात शिरण्याचा प्रयत्न केला. याच दरम्यान रविकांत तुपकरांसह शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यानंतर संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी झाडावर चढून गळ्यात दोर बांधून आक्रमक आंदोलन केलं. या आक्रमक आंदोलनाची सरकारलाही दखल घ्यावी लागली.
कर्जमुक्तीसाठी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी विधान भवनात शिरण्याचा प्रयत्न केला. क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शेतकरी थेट विधानभवनावर धडकले. यावेळी विधानभवनाच्या गेटवर शेतकऱ्यांनी सातबारे भिरकावले. सोयाबीन, ज्वारी आणि कापूस उधळत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. राज्य सरकार दिलेला शब्द पाळत नसल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा, शेतमालाला हमीभाव आणि प्रलंबित शेतकरी प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी तुपकर यांनी हे आंदोलन छेडलं होतं. यावेळी आक्रमक झालेल्या शेतकरी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.. यावेळी विधानभवनाचा संपूर्ण परिसर शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दणाणून गेल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी पोलिसांनी आपल्यासोबत दडपशाही केल्याचा आरोप आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलाय.
तर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी संताप व्यक्त केलाय. सरकारने केलेली ही कर्जमाफी फसवी आहे. कर्जमाफीत सरकारने अनेक जाचक अटी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे सरसकट कर्जमुक्ती देण्याची मागणी रविकांत तुपकर यांनी केलीय. यानंतर संतापलेल्या काही शेतकरी आंदोलकांनी थेट विधानभवनाजवळल्या झाडांवर चढून आंदोलन केलं. गळ्यात दोर बांधून हे शेतकरी झाडावर चढले आणि त्यांनी सरसकट कर्जमुक्तीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. अचानक शेतकऱ्यांनी झाडावर चढून आंदोलन सुरू केल्यानं प्रशासनाची तारांबळ उडाली. तर दुसरीकडे काही शेतकऱ्यांनी मरीन ड्राईव्ह परिसरात समुद्रात उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं.
दरम्यान रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला काँग्रेसने पाठिंबा दिलाय. सरकारने जाहिर केलेली कर्जमाफी फसवी असल्याचं म्हणत नाना पटोले यांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर शेतकरी आंदोलनावरून काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनीही सरकारवर हल्लाबोल केलाय. निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनं सरकारने पाळली नसल्याचं शेख यांनी म्हटलंय.
अखेर वाढत्या दबावानंतर सरकारकडून हालचाली रविकांत तुपकर यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविकांत तुपकर यांना फोन करून मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार असल्याची माहिती दिली. सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा, शेतकरी सन्मान निधी, हमीभाव आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं महाज यांनी तुपकर यांनी सांगितलं. आता मुख्यमंत्री आणि रविकांत तुपकरांच्या बैठकीत यावर काय तोडगा निघतोय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.