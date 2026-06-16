/रत्नागिरीत पावसाची दडी; फवारणी पंपाने पाणी देऊन भातरोपे जगवण्याचा बळीराजाचा केविलवाणा प्रयत्न!..

जून महिना अर्धा संपत आला तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे यंदाचा खरीप हंगाम तीव्र संकटात सापडला आहे. मृग नक्षत्र सुरू होताच झालेल्या किरकोळ पावसाच्या भरवशावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने भात पेरण्या उरकल्या होत्या.मात्र,त्यानंतर पावसाने प्रदीर्घ दडी मारल्यामुळे जमिनीतील ओलावा पूर्णपणे संपला असून,उगवलेली कोवळी भात रोपे आता सुकू लागली आहेत.डोळ्यांदेखत हाताशी आलेली रोपे जळून खाक होतील या भीतीने कोकणातील बळीराजा सध्या व्याकुळ झाला आहे.आपली कोवळी रोपे जगवण्यासाठी शेतकरी उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोत शोधून,पंपाद्वारे तसेच कृषी फवारणी पंपाच्या साहाय्याने कृत्रिमरीत्या पाणी देऊन जीवाची धडपड करत असल्याचे विदारक चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे..
रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे आणि परिसरातील गावांमध्ये सध्या अशीच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पेरणीनंतर कोवळी हिरवीगार रोपे जमिनीवर डोकावू लागली खरी,पण कडक ऊन आणि पाण्याचा अभाव यामुळे ही रोपे आता पिवळी पडू लागली आहेत.अनेक शेतकऱ्यांनी विहिरी,ओढे किंवा शेताशेजारील पाण्याचे छोटे साठे शोधून तिथून पाणी उपसण्यास सुरुवात केली आहे.ज्या ठिकाणी मोठे पंप नेणे शक्य नाही, तिथे शेतकरी पाठीवर मारण्याच्या कृषी फवारणी पंपात पाणी भरून अगदी 'स्प्रिंकलर'सारखा वापर करत भातरोपांवर पाणी शिंपडत आहेत.
कोकणातील शेती ही प्रामुख्याने मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून असते.यंदा वेळेत पाऊस न आल्यास आणि ही कोवळी रोपे जळून गेल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे मोठे संकट ओढवणार आहे.आधीच महागाडी बियाणे आणि खतांचा खर्च करून बसलेला शेतकरी आता आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे."पाऊस आणखी दोन-चार दिवस लांबला, तर संपूर्ण कष्ट वाया जाईल," अशी भीती मिरजोळे येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.सध्यातरी निसर्गाच्या लहरीपणापुढे हतबल झालेला रत्नागिरीचा बळीराजा डोळ्यात तेल घालून वरुणराजाच्या जोरदार आगमनाची प्रतीक्षा करत आहे..