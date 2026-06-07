/टेन्शनवाली बातमी! न सांगता खात्यातून डायरेक्ट पैसे कापणार? ₹1200 कोटींच्या वसुलीसाठी नवी पद्धत?

Pending Traffic Violation Fine Money: टोल नाक्यावर टोलचे पैसे देण्यासाठी थांबावं लागू नये म्हणून काही वर्षांपासून सुरु करण्यात आलेल्या फास्ट टॅगचा वापर आता वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी केला जाणार आहे. परदेशामध्ये ज्या प्रमाणे वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर दंडाची रक्कम परस्पर कापून घेतली जाते तसाच काहीसा प्रकार भारतामध्ये करण्यासाठी चाचपणी सुरु झाल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे या माध्यमातून थकीत 1200 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा विचार सुरु आहे.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी थकित असलेला सुमारे 1200 कोटींचा दंड वसूल करण्यासाठी तो फास्ट टॅगशी संलग्न करता येईल का, असा विचार सुरु झाला आहे. टोलनाक्यांवर वाहतूक पोलीस दंडवसुली करीत आहेत. परंतु फास्ट टॅगद्वारे ही रक्कम वळती करुन घेता येईल का, याचीही चाचपणी केली जात असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे.
याबाबत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा झाली आहे. परंतु दंड न भरणाऱ्या वाहनांचा सध्या कसून शोध सुरु आहे, असे एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. गेल्या आठ वर्षांत वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ठोठावण्यात आलेला तब्बल 1,239 कोटींचा दंड वसूल करण्याचे आव्हान वाहतूक पोलिसांपुढे आहे. मोटरवाहन कायद्यानुसार दंड भरण्याची सक्ती पोलिसांना करता येत नाही. ते फक्त विनंती करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर ही कोट्यवधींची वसुली कशी करता येईल, याचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. अनेकदा एकाहून अधिक चलन असली तरी वाहनचालक दंड भरत नाही आणि दंडाची रक्कम वाढत जाते असं दिसून आलं आहे. त्यावरच आता हा फास्टटॅग तोडगा काढला जाणार आहे.
टोल नाक्यावर येणाऱ्या वाहनांकडून दंडवसुली करण्याचा प्रयोग चांगलाच यशस्वी झाला आहे. टोल नाक्यावर वाहने थांबवावी लागतात. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांना थकित दंड तपासणी करणे सोपे जाते. अशी वाहने बाजुला घेता येतात आणि दंडवसुली करणे फायदेशीर झाले आहे. अशा रीतीने काही लाखांची वसुली होऊ शकली आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वसुली करण्यासाठी आता तांत्रिक मदत आणि दंड वसुलीला फास्ट टॅगशी जोडण्याचा विचार गांभीर्याने सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे. पाचपेक्षा जास्त वेळा नियम मोडल्यास वाहन थेट काळ्या यादीत टाकण्याचे कठोर आदेश परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी आरटीओ कार्यालयांना दिले आहेत.