पुण्याच्या शिरूरमध्ये नियतीने घेतली परीक्षा! भररस्त्यात महिलेची प्रसूती, रणरागिणी आल्या धावून

पुणे जिल्ह्याच्या शिरूरमधील जोशीवाडी भागात एका महिलेला प्रसूती कळा सुरू झाल्या. रुग्णालय गाठण्यापूर्वीच नियतीने रस्त्यातच तिची वाट अडवली. परिस्थिती इतकी गंभीर होती त्यामुळे तिला पुढच्या एका मिनिटाचाही प्रवास करणं अशक्य झालं. त्यामुळे या महिलेची रस्त्यावरच प्रसुती करण्यात आली. नेमकं काय घडलं याबद्दल सविस्तर वाचा. पुणे जिल्ह्याच्या शिरूरमधील जोशीवाडी भागामध्ये दुपारची वेळ होती. यावेळी कडाक्याचं उन आणि तेवढ्यात एका महिलेला प्रसूती कळा सुरु झाल्या. वेदना इतक्या तीव्र होत्या की तिला पुढच्या एका मिनिटाचाही प्रवास करणं अशक्य झालं होतं. नेमकं काय घडलं याबद्दल सविस्तर वाचा.
रुग्णालय दूर होतं आणि वेळ कमी. नियतीने जणू रस्त्यातच वाट अडवली होती. पण त्याचवेळी माणुसकीची ढाल बनून शिरूरच्या रणरागिणी धावून आल्या! कोणतंही साधन नाही, ना वैद्यकीय उपकरणं. पण जिद्द होती त्या माऊलीला वाचवण्याची होती त्यामुळे सर्व महिला आजूबाजूच्या एकत्र आल्या. परिसरातील महिलांनी तातडीने एकत्र येत आपल्या साड्यांचा आडोसा केला. गजबजलेल्या रस्त्याचं रूपांतर काही क्षणातच एका तात्पुरत्या लेबर रूममध्ये झालं. ही लढाई फक्त त्या माऊलीची नव्हती, तर तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक माऊलीची होती, मातृत्वाची होती.
यानंतर माहिती मिळताच डॉ. सुनिता पोटे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता रस्त्यावर धाव घेतली. भर रस्त्यात, कडक उन्हात आणि धूळ-मातीच्या वातावरणात डॉक्टरांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रसूती पार पाडली. पण या प्रसुतीनंतरही बाळ काही हालचाल करायला तयारच नव्हतं. हे बघून सगळ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला. त्यामुळे पुन्हा डॉक्टरांनी प्रयत्न केले आणि बाळाच्या रडण्याचा आवाज आला आणि सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
आई आणि बाळ दोघेही आता सुखरूप आहेत. पण या संकटाच्या वेळी साड्यांची भिंत उभी करत मृत्यु आणि एका होणाऱ्या आईच्या मध्ये महिला ठाम पणे उभा राहिल्या. त्यांच्या प्रयत्नानेच एक आई आणि तिचं बाळ आज जग बघु शकतंय. त्यामुळे देवदूतासारख्या धावून आलेल्या डॉक्टरांचं, महिलांचं आज संपूर्ण जिल्ह्यात कौतुक होतंय.