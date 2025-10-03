English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pune Crime : दसऱ्याच्या दिवशी पोटच्या मुलाकडून वडिलांचा खून; फक्त 'त्या' एका गोष्टीवरुन वाद टोकाला

Pune Crime : पुण्यातील कोथरूडमध्ये दसऱ्याच्या दिवशी पोटच्या मुलानेच वडिलांचा खून केला आहे. एका किरकोळ वादातून ही धक्कादायक घडली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 3, 2025, 12:34 PM IST
Pune Crime : पुण्यातील कोथरूडमधील जयभवानीनगरमध्ये दसऱ्याच्या दिवशी धक्कादायक घटना घडली आहे. पोटच्या पोराने बापाची किरकोळ वादातून चाकूने वार करुन खून केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी मुलाला अटक केली आहे. तानाजी पायगुडे असं मृत व्यक्तीचं नाव असून त्यांचं वय 72 वर्षांचे होते. तर आरोपीचं नाव सचिन पायगुडे असून तो 33 वर्षांचा आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात.

कशावरुन वाद झाला?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पायगुडे कुटुंब हे पुण्यातील कोथरुड परिसरातील जयभवानीनगर भागातील चाळीत राहत होते. दसऱ्याच्या दिवशी (2 ऑक्टोबर 2025) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास तानाजी पायगुडे आणि त्यांचा मुलगा आरोपी सचिन हे पोटमाळ्यावर असताना त्यांच्यामध्ये वाद झाला. दसरा असल्याने सर्व कुटुंब घरात होते. सचिन त्यावेळी दुपारी टीव्ही पाहत होता. तेव्हा वडिलांनी सचिनला टिव्ही बंद कर आणि माझ्या डोळ्यात औषध टाक, अशी हाक मारली. या कारणावरुन सचिन आणि वडील यांच्यामध्ये तुफान वाद झाला. हा वादा इतका टोकाला गेला की, सचिनने वडिलांवर चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यात सचिनने वडिलांच्या गळा आणि चेहऱ्यावर हल्ला केला. पोटमाळ्यावरील ही ओरडाओरड ऐकून तानाजी यांची पत्नी सुमन धावत आल्या. त्यांनी पाहिलं की मुलाने वडिलांवर हल्ला केला होता ज्यात तानाजी गंभीर जखमी झाले होते. 

या घटनेनंतर आरोपी सचिन घरातून पळून गेला. त्यानंतर सुमन यांनी पती गंभीर जखमी अवस्थेत तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं. पण त्यांना उपचार मिळण्यापूर्वी मृत्यू झाला. त्यानंतर पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करुन सचिनला शोधून त्याला अटक केली. 

FAQ

1: ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
उत्तर: ही धक्कादायक घटना पुणे शहरातील कोथरूड भागातील जयभवानीनगर, पौड रस्ता येथे घडली. तारीख गुरुवार, २ ऑक्टोबर २०२५. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास पोटमाळ्यावर ही घटना घडली.

2: खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आणि वय काय?
उत्तर: खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव तानाजी पायगुडे (वय ७२ वर्षे) आहे. ते जयभवानीनगर भागातील चाळीत राहत होते आणि त्यांचे बैठे घर होते.

3: आरोपी कोण आहे आणि त्याच्यावर काय कारवाई झाली?
उत्तर: आरोपी हा तानाजी पायगुडेंचा मुलगा सचिन तानाजी पायगुडे (वय ३३ वर्षे) आहे. वादातून त्याने वडिलांवर चाकूने वार केले. घटनानंतर तो पसार झाला होता, पण कोथरूड पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

 

