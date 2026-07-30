पुण्यात FDA ची मोठी कारावाई; 21 हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे परवाने निलंबित

पुणे एफडीए कारवाई : तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यात मोठी कारवाई केली आहे. पुण्यातील हॉटेल्सबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत FDA ने कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे. पुण्यातील 21 हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने ही कावाई केली आहे. पुणे विभागातील 21 हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. तपासणीत अस्वच्छता व अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली. नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
अस्वच्छ अन्न आणि अन्न सुरक्षेसंबंधी सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यातून आलेल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वी याबाबतची माहिती दिली होती. तक्रारींसाठी 'complaints.mahafda.in' हे नवीन तक्रार पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर राज्यभरातून सर्वाधिक तक्रारी पुण्यात प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी बहुतांश तक्रारी अस्वच्छ अन्नाशी संबंधित आहेत.
हॉटेल्स आणि इतर आस्थापनांना अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीचे पालन करण्याचे आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) घालून दिलेल्या सर्व 22 प्रमुख नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन तुकाराम मुंढे यांनी अनेकदा केले आहे.
शाळांच्या 50 मीटर परिसरात जंक फूडला बंदी घालण्यात आलीय. जंक फूडमुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि आरोग्यावर परिमाण होत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे अन्न आणि औषध प्रशासनाने शाळांमध्ये मिळणा-या अन्नपदार्थांबाबत नवी नियमावली जारी केलीय. शाळांच्या 50 मीटरच्या परिसरात प्रक्रिया केलेल, डबाबंद खाद्यपदार्थ, जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असणा-या पदार्थांच्या विक्री, मोफत वाटपासह जाहिरातीवर असलेल्या बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत माहिती दिलीये. त्याचबरोबर कॅन्टिन, वसतिगृह, अन्न पुरवठादार यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासह कॅन्टिनची वर्षातून दोनदा तपासणी केली जाणार अशी माहिती तुकाराम मुंढेंनी दिली.