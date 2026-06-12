'धमक्या देणाऱ्यांनी आत्तापर्यंतचा माझा...'; जीवे मारु असं धमकावणाऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा 'दबंग' स्टाइल इशारा

Tukaram Mundhe Statement On Threat To Life And Family: अन्न व औषध प्रशासनाचा म्हणजेच एफडीएचं आयुक्तपद स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे पुन्हा चर्चेत आहेत. आपल्या धकड कारवाईच्या जोरावर त्यांनी अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांना चांगलाच दणका दिल्याचं दिसत आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यांमध्ये पदभार स्वीकारणाऱ्या मुंढेंच्या आदेशाने एफडीएने शेकडो ठिकाणी छापेमारी केली आहे. कोट्यावधी रुपयांचा भेसळयुक्त माल जप्त करण्यात आला असून सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना तुकाराम मुंढे आणि त्यांच्या विभागाने चांगलाची अद्दल घडवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र प्रमाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. असाच काहीसा प्रकार मुंढेंनी अनेकदा अनुभवला आहे. सध्या त्यांच्या विभागाकडून सुरु असलेल्या धडक कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अशाच कारवायांमुळे धमकावणाऱ्यांना त्यांनी त्यांच्या खास शैलीत दिलेली समज सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांच्या या विधानाची चर्चा खराखुरा दबंग अधिकारी म्हणून सोशल मीडियावर होताना दिसतेय.
खरं तर 24 मेपासून म्हणजेच मुंढेंनी कारभार स्वीकारल्यापासून राज्यातील अनेक शहरांमध्ये भेसळयुक्त पदार्थ, गुटखा माफिया आणि अवैध कारवायांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात धाडी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे माफियांकडून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याच्या धमक्या (पत्राद्वारे किंवा अन्य मार्गाने) आल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे. संभाजीनगरमध्ये तर एफडीएच्या पथकावर हल्लाही झाला असल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे हा गोंधळ सुरु असतानाच दुसरीकडे अशाच प्रकारे त्यांना यापूर्वी साधारण नऊ वर्षांपूर्वी 2017 च्या पीएमपीएमएल म्हणजेच पुणे शहर परिवहनचा कारभार संभाळताना आलेल्या धमक्यांना सडेतोड उत्तर दिलं होतं. त्यावेळी तुकाराम मुंढेंना एक, दोन नाही तर चार धमकीची पत्रं आली होती. त्यांनी या धमक्यांना आपण घाबरत नसल्याचं म्हटलं होतं.
तुकाराम मुंढेंचं हेच विधान आताचा संदर्भ देऊन सोशल मीडियावर व्हायरल केलं जात आहे. “मला आणि माझ्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकीचे पत्र आले आहे. धमक्या देऊन माझे निर्णय बदलता येणार नाहीत. धमक्या देणाऱ्यांनी आत्तापर्यंतचा माझा इतिहास बघावा,” असं सडेतोड उत्तर मुंढेंनी दिलं होतं. आपल्या कामाचं आणि कठोर निर्णयांचं समर्थन करताना मुंढेंनी अनेकदा, "माझे निर्णय सार्वजनिक हितासाठी असतात आणि ते धमक्यांना भून बदलणार नाहीत," असं सांगितलं होतं. तसेच वारंवार येणाऱ्या धमक्यांसंदर्भात बोलताना एकदा, "त्यांनी माझा इतिहास बघावा, मग मला धमकी देण्याच्या भानगडीत पडावं," असं म्हटलं होतं.
म्हणजेच तुकाराम मुंढेंनी अशा धमक्यांना घाबरून मी माझं काम थांबवणार नाहीत किंवा निर्णय बदलणार नाही, असे सूचित केले होते. हेच विधान आता त्यांनी एफडीए आयुक्त म्हणून सुरु केलेल्या कामाच्या धडक्यानंतर पुन्हा व्हायरल झाले आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढेंच्या आदेशानंतर मुलुंडमधील प्रसिद्ध चॅट सेंटरवर धाड टाकून 100 किलोहून अधिक बनावट, भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाचा माल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये शेवपुरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पुऱ्या, पाणीपुरीच्या पुऱ्या आणि रासायनिक रंग लावलेल्या वटाण्यांचा समावेश आहे.