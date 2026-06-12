Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /धमक्या देणाऱ्यांनी आत्तापर्यंतचा माझा...; जीवे मारु असं धमकावणाऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा दबंग स्टाइल इशारा

'धमक्या देणाऱ्यांनी आत्तापर्यंतचा माझा...'; जीवे मारु असं धमकावणाऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा 'दबंग' स्टाइल इशारा

Tukaram Mundhe Statement On Threat To Life And Family: अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त झाल्यापासून तुकाराम मुंढेंकडून कारवाईचा धडका सुरु आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 12, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:07 AM IST
'धमक्या देणाऱ्यांनी आत्तापर्यंतचा माझा...'; जीवे मारु असं धमकावणाऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा 'दबंग' स्टाइल इशारा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sick Leave नाकारल्याने ऑफिसला गेली; 2 तासांनंतर वॉशरुममध्ये मृतावस्थेत सापडली
Corporate Work7 min ago
2
FIFA World Cup 202617 min ago
3
usa iran war22 min ago
4
Mumbai Megablock30 min ago
5
FDA48 min ago