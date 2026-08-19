'कारवाई योग्यच, त्या दुकानातली मिठाई खाल्ल्याने...', कोर्टाने 5 लाखांचा दंड सुनावल्यानंतरही तुकाराम मुंढे ठाम; 'आम्ही आमच्या...'

पुण्यातील मिठाईच्या दुकानावर केलेल्या कारवाई प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला दुकानदाराला पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. ही पाच लाखांच्या दंडाची रक्कम नुकसानभराई म्हणून दुकानदाराला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून यावर अन्न आणि औषध प्रशासनाने आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. आम्ही केलेली कारवाई योग्यच होती या भूमिकेवर तुकाराम मुंढे ठाम आहेत. मात्र न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय आमच्यासाठीही आश्चर्यकारक असल्याचं मुंढेंनी नमूद केलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय? कोणत्या दुकानावर करण्यात आलेली कारवाई आणि त्यावर मुंढेंनी सविस्तरपणे काय म्हटलंय पाहूयात...
पुण्यातील वडगाव शेरी येथील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या मिठाईच्या दुकानाचा परवाना अन्न आणि औषध प्रशासनाने रद्द केला. 12 जून रोजी अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या तक्रारीनंतर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता या ठिकाणी स्वच्छतेतील काही त्रुटी आढळल्याने दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. दुकान मालकांनी त्रुटी दूर केल्या आणि अपील केले. 13 जुलै रोजी फेरतपासणीत दुकानाला 98% अनुपालन गुण मिळाले. तरीही एफडीए परवाना पूर्ववत न केल्याने दुकान सुमारे एक महिना बंद राहिले आणि मालकांना सुमारे 8.74 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा दुकानदाराने न्यायालयात केला.
या प्रकरणामध्ये अभिनय मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएच्या कारवाईला 'अतिरेक करण्यासाखी' आणि 'विचित्र धोरणांवर आधारित' असल्याचे म्हटले. "एफडीएचा हेतू चांगला असला तरी आता ते “ओव्हरबोर्ड” जात आहेत. 98% अनुपालन गुण आढळल्यानंतरही परवाना तातडीने पूर्ववत करायला हवा होता. हे म्हणजे नागरिकांना छळण्यासारखे आहे," असं म्हणत न्यायालयाने एफडीएला दंड ठोठावला. "एफडीएने 30 दिवसांत दुकान मालकांना पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. परवाना तातडीने पूर्ववत करून व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी," असे आदेश न्यायालयाने दिले.
हा आदेश एफडीएसाठी मोठा धक्का मानला जात असतानाच आता तुकाराम मुंढेंनी याबद्दल भाष्य केलं आहे. "'गुरु नानक स्वीट्स' प्रकरणातील आदेश आमच्यासाठी आश्चर्यकारक आहे. अर्थात, अद्याप लेखी आदेश आलेला नाही; तो आल्यावर आम्ही त्याबाबत पाहू. मात्र, आम्ही या प्रकरणात कायदेशीर पर्यायाचा वापर करू. हे अन्नविषबाधेचे (food poisoning) प्रकरण होते; मिठाई खाल्ल्यामुळे संबंधित लोकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते आणि तपासणी अहवालात ती मिठाई 'असुरक्षित' असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे, आम्ही केलेली कारवाई योग्यच होती, त्यात काहीही चूक नव्हती. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही त्याचे परीक्षण करू आणि पुढील कायदेशीर पावले उचलू," असं तुकाराम मुंढेंनी म्हटलं आहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Guru Nanak Dairy & Sweets case, FDA (Food and Drug Administration) Commissioner Tukaram Munde says, "The order in Guru Nanak Sweets case is surprising for us. However, the written order is yet to come and we will see when it comes. But we will use… pic.twitter.com/ieHsKmkBMz— ANI (@ANI) August 18, 2026
आता या प्रकरणामध्ये एफडीए पुढे वरिष्ठ न्यायालयासमोर जाणार की पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.