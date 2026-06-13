मुंढे इफेक्टचा दणका! हॉटेलांमधून पनीर 'आऊट ऑफ स्टॉक'; प्रति किलो भावही वधारले

योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : (Tukaram Mundhe Action Nashik News) जर तुम्ही वीकेंडला हॉटेलमध्ये जाऊन 'पनीर बटर मसाला', 'कढई पनीर' किंवा 'पनीर टिक्का' खाण्याचा बेत आखत असाल, तर सावधान! कारण नाशिकसह राज्यातील नामांकित हॉटेल्स आणि ढाब्यांवरून सध्या पनीर चक्क 'आउट ऑफ स्टॉक' झालंय. त्यातही प्रामुख्यानं गेल्या तीन दिवसांपासून नाशिक शहरात पनीरचा तीव्र तुटवडा जाणवतोय. नेमकं काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
नाशिककरांच्या जिभेचे चोचले पुरवणाऱ्या हॉटेल्स आणि ढाब्यांवर सध्या एका वेगळ्याच संकटाने थैमान घातलंय. हॉटेलमध्ये जाऊन पनीरच्या पदार्थांवर ताव मारणाऱ्या खवय्यांची निराशा होत आहे. कारण नाशिकमधील हॉटेल्समधून पनीर गायब झालंय. गेल्या तीन दिवसांपासून शहरात पनीरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, यामुळे हॉटेल व्यावसायिक आणि ग्राहक दोघेही हवालदिल झाले आहेत.
नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पनीर हे मध्य प्रदेशातील इंदूरसह शेजारील राज्यांतून आयात केलं जातं. मात्र, नुकतंच अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून राज्यभरात भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. संशयास्पद पनीरचे नमुने जप्त करणे आणि साठे नष्ट करण्याची कारवाई सुरू झाल्यामुळे, परराज्यातून येणारा पनीरचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. कारवाईच्या भीतीने पुरवठादारांनी नाशिकमध्ये माल पाठवणं तूर्तास बंद केल्याचं बोललं जातंय
या संपूर्ण प्रकारामुळे आता बाजारात शुद्ध पनीरची मागणी प्रचंड वाढली आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने शुद्ध पनीरच्या दरात किलोमागे 80 ते 90 रुपयांची थेट वाढ झाली आहे. यामुळे घाऊक बाजारात पनीरचे दर प्रति किलो 650 रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहेत. 1 किलो शुद्ध पनीर तयार करण्यासाठी तब्बल 5 लिटर दूध लागतं. दुधाचे वाढलेले दर, वाहतूक खर्च आणि तपासणीची कडक प्रक्रिया यामुळे पनीरचे उत्पादन महागल्याचे स्थानिक दूध उत्पादकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, FDA प्रशासनाने थेट इशारा दिला आहे की, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
एकीकडे भेसळयुक्त पनीर विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत, तर दुसरीकडे शुद्ध पनीर महागल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागते आहे. तूर्तास, नाशिककरांना पनीरच्या चमचमीत चवीसाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र या संपूर्ण कारवाईमुळं भेसळ करणाऱ्यांना आता कायद्याचा धाक बसला असून किमान नागरिकांच्या आरोग्याशी होणारा खेळ तरी थांबतोय ही सकारात्मक बाब या संपूर्ण कारवाईतून समोर येत आहे.