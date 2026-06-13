तुकाराम मुंढे यांना संरक्षण द्या; सामान्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे थेट मागणी

Tukaram Mundhe News : विदर्भ, नाशिक, मुंबई या आणि अशा अनेक ठिकाणी गेल्या काही दिवसांपासून एकाच नावाची चर्चा आणि काहींमध्ये या नावाची दहशतसुद्धा पाहायला मिळत आहे. हे नाव म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्यपदी असणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांचं. भेसळयुक्त अन्न, औषधं, गुटखा तस्करी आणि तत्सम अवैध व्यवसायांना आणि त्यामध्ये सहभागी असणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी मुंढेंनी त्यांच्या कार्यशैलीला सुरुवात केली. कोट्यवधींचा भेसळयुक्त कच्चा माल असो किंवा चुकीची कामं करणाऱ्यांचे तळ असो, यंत्रणा हाताशी घेत तुकाराम मुंढे यांनी कारवायांचा धडाकाच लावला. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांमध्ये त्यांनी अशी काही कामगिरी केली, की राजकारण्यांवर चर्चा करणारी सामान्य मंडळी या अधिकाऱ्याच्या कामानं प्रचंड प्रभावित झाली. परिणामी सध्याचा चर्चेचा विषय, तुकाराम मुंढे!
बेधडकपणे कारवाई करणाऱ्या त्यांच्या या शैलीला पाहता सामान्य नागरिकांचा सहभाग असणाऱ्या संघटनांनीसुद्धा त्यांना पाठिंबा दिला आहे. विदर्भातील ग्राहक पंचायतीकडून या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करत त्यांना आवश्यक संरक्षण, कार्यपद्धतीत स्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय पाठबळ देऊ करावं अशी मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. सात दिवसांत 33 धाडी, 34 आस्थापना सील आणि 35 गुन्ह्यांची नोंद अशी आकडेवारीच मुंढे यांच्या कामाच्या पद्धतींचा वेग सांगत आहे. अशा स्थितीत त्यांना सामान्यांसह आता प्रशासनानंही साथ द्यावी अशी मागणी उचलून धरली जात आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या अख्तयारित आलेल्या विभागाच्या कारवाईच्या माध्यमातून ग्राहक संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य अधिक बळकट होण्यास मोलाचं योगदान दिलं. हीच भावना ग्राहक पंचायतीनंही व्यक्त केली. त्यांच्या या कारवाईमुळं यामुळे खाद्यपदार्थांतील भेसळीला लगाम बसू शकेल. त्यामुळे शासनाने त्यांना संरक्षण द्यावं अशी मागणी करण्यात येत आहे. इतकंच नव्हे तर, प्रशासकीय संरक्षणाची करत अशा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करत ग्राहक संरक्षणाला प्राधान्य दिलं गेल्यानं ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
कामाप्रती सक्षम आणि एकनिष्ठ असणाऱ्या मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीनं सध्या तरुणाईचीसुद्धा मनं जिंकली आहे. याच तुकाराम मुंढे यांच्या सोशल मीडिया पेजवर गेलं असता 'प्रत्येक नागरिकाचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि जीवनमान यासाठी सामूहिक बांधिलकी. महाराष्ट्र FDA ने अन्नभेसळ, बनावट औषधे, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांविरुद्ध कठोर कारवाईचा निर्धार केला आहे. सुरक्षित महाराष्ट्र ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.' अशी पोस्ट वाचल्यानंतर आता राज्यात गैरप्रकारांना चाप बसणार, कायद्याचा धाक राहणार हेच स्पष्ट होत आहे.