तुमच्या बदलीसाठी 250 कोटी गोळा केलेत; तुकाराम मुंढेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले '...त्यांना'

Tukaram Mundhe Press Conferece: अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या आपल्या आक्रमक कारवायांमुळे चर्चेत असताना आता त्यांनी हॉटेल, रेस्तरॉ, ढाबेचालकांना इशारा दिला आहे. हॉटेल, ढाबे, रेस्तराँ, ज्युस बार आता FDA च्या रडारवर आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेतून यासंदर्भात माहिती देत आदेश काढल्याची माहिती दिली आहे. तसंच यावेळी त्यांना धमक्या मिळत असल्यासंदर्भात आणि त्यांच्या बदलीसाठी 250 कोटी जमा केल्याचा दावा यासंदर्भातही विचारण्यात आलं.
"आपण जे अन्न खातो ती तयार करण्याची प्रक्रिया, पॅकेजिंग यासंदर्भात नियम ठरले आहेत. 2011 पासून फूड सेफ्टीचे काही नियम आहेत. हॉटेल, रेस्तराँ, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म हे नियम पाळतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या कायद्यातर्गंत आम्ही मोहीम राबवत आहोत. आम्ही एक आदेश पारित केला आहे. जे नियम पाळायचे आहेत, जी प्रक्रिया आहे ती बंधनकारक असणार आहे. ग्राहकांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.
"सुरक्षित अन्न, स्वच्छ ठिकाणं आणि जबाबदार अन्न व्यवसाय यासंदर्भात आदेश पारित केले आहेत. जे नियम आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे. अन्न पौष्टिक असावे आणि सुरक्षित असावे ही जबाबदारी आमच्या विभागाची असते यातील सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे हॉटेल आणि उपहारगृह आहेत. ही आस्थापना कायदा पाळतात की नाही हे महत्वाचं आहे. परवाने अनिवार्य आहेत. त्याचं पालन झाले आहे. अन्न तयार करणे , पॅकेजिंग याचे नियम आहेत. अंमलबजावणी गरजेची आहे. कारवाई केली तेव्हा गंभीर त्रुटी आढळून आल्या साफसफाई नसते, तेलाचा सारखा वापर करणं, तापमान नियंत्रणातील त्रुटी, सुरक्षित पाणी नाही," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"हॉटेल, उपहारगृह, कँटीन, कॅफेटेरिया ढाबे, क्लाऊड किचन, रेस्तराँ, मिठाईची दुकानं, ज्यूस बार, डार्क किचन, सेंट्रल किचन, ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हणजे जिथे अन्न तयार करुन पुरवलं जातं त्यांना हे नियम लागू होणार आहेत. त्यांच्याकडे परवाने असणे महत्वाचे असेल. स्वच्छता आणि आरोग्याचे नियम पाळणं गरजेचं आहे. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी झाली पाहिजे अन्यथा संसर्ग होऊ शकतो. गरम व थंड अन्नासाठी तापमान नियंत्रणात ठेवणं. ग्राहकांना मोफत आणि पिण्यायोग्य पाणी देणं अनिवार्य आहे. बाटली घेणं बंधनकारक नसेल. सबंधित बोर्ड लावले पाहिजेत. मेन्यूमध्ये सर्व माहिती देणे अनिवार्य आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
"FASSAI च्या Roko नियमचे पालन करावे लागणार आहे. वापरलेले तेल हे पुन्हा वापरायचे नाही. 50 करोडच्या वर उत्पन्न असलेल्या आस्थापन्नांचं ऑडिट करणं महत्वाचं आहे. हे जर केले नाही तर दांडात्मक कारवाई होणार. ही मोहीम कायमस्वरूपी चालणार," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान यावेळी त्यांना जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केलेल्या दाव्यासंदर्भात विचारण्यात आलं. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी इंटरनॅशनल ड्रग लॅाबीने 250 कोटी रूपये गोळा केले आहेत असा दावा त्यांनी केला आहे. याबाबत विचारण्यात आलं असता तुकाराम मुंढे यांनी आपल्याला यासंदर्भात माहिती नसल्याचं सांगितलं. "मला हे तुमच्याकडून समजत आहे. जर त्यांनी सांगितलं असेल तर त्यांना विचारलं पाहिजे. मला याबाबत काही माहिती नाही आणि फार बोलणार नाही," असं ते म्हणाले.
तुम्ही कोणत्या ड्रग्ज माफियांना हात लावलाय का? असं विचारलं असता ते म्हणाले "मी महाराष्ट्रात जितके मॅन्यूफॅक्चरर आहेत, अन्न, ड्रग्जवाले असतील ज्यांना उद्योजक म्हणतो, जर चुकीचे असतील तर त्यांना माफिया म्हणून वागवलं जाईल. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल".